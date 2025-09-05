Finance Views – Πετράκης (ΕΚΠΑ): Πρέπει να πατήσουμε στο νέο κύμα της παγκόσμιας οικονομίας

Την ανάγκη να… πατήσει η Ελλάδα στο νέο κύμα της παγκόσμιας οικονομίας τονίζει ο Oμότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Ε. Πετράκης, μιλώντας στο Finance Views.

Όπως είπε ο ίδιος στη συνέντευξή του –την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη στο Spotify– αυτή τη στιγμή «είμαστε στο κατώτατο σημείο» ενός μεγάλου οικονομικού κύκλου κα θα πρέπει να τοποθετηθούμε ξανά στο ανώτατο. Όπως εξήγησε «Το προηγούμενο ανώτατο ήταν γύρω στο 2000 και το επόμενο θα είναι στο 2040» για να συμπληρώσει με νόημα ότι το επόμενο κύμα «θα συντηρηθεί από τις μεγάλες τεχνολογικές καινοτομίες που έρχονται παντού» από την πληροφορική, την πράσινη ανάπτυξη και τα φάρμακα, τονίζοντας με νόημα: «Πρέπει να φροντίσουμε να πατήσουμε το ποδαράκι μας σε αυτό το νέο κύμα».

Το τεράστιο πρόβλημα του δημογραφικού

Από εκεί και πέρα, ο ίδιος αναφέρθηκε και στο κρίσιμο ζήτημα του δημογραφικού προβλήματος: «Θα έλεγα ότι αυτή την περίοδο αρχίζουν και συνειδητοποιούν οι αναλυτές, οι πολιτικοί και η ελληνική κοινωνία το πολύ μεγάλο πρόβλημα της συρρίκνωσης του πληθυσμού. Αν διαβάσετε τα αυτά, τα οποία έχουμε γράψει εδώ και μια δεκαετία, θα δείτε να το εντοπίζουμε, διότι οι προβλέψεις είναι σαφείς και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση», προσθέτοντας πως «στην Ελλάδα συμβαίνει λίγο βαρύτερα από ότι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο»

Ερωτώμενος για τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό, ο κ. Πετράκης σημείωσε πως «η κρίση που ενέσκηψε στην Ελλάδα μετά το 2010 και το 2011 δημιούργησε τις προϋποθέσεις μιας πολύ πιο συγκρατημένης αντίληψης του μέλλοντος από τους πολίτες», καθώς η κρίση «υποβάθμισε το εισόδημα και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας κατά ένα μόνιμο τρόπο».

Παράλληλα, ο καθηγητής σημείωσε ότι «είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο (σ.σ. σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης), αλλά είμαστε σε μια παράλληλη και χαμηλότερη πορεία από αυτή που θα ήμασταν αν συνεχίζαμε στο με τον ίδιο ρυθμό το 2010», ενώ επισήμανε: «αυτό το κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί πιθανόν να είναι αρκετά κρίσιμο για τον οικογενειακό προγραμματισμό».

Πέραν των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων δημογραφικού προβλήματος, ο κ. Πετράκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα του επηρεασμού των επενδύσεων, εξαιτίας αυτού του ζητήματος. «Εάν ξέρουν οι επιχειρηματίες ότι σε δεκαπέντε χρόνια η αγορά, με την έννοια την ευρύτερη της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων θα είναι μικρότερη, δε θα κάνουν επενδύσεις. Γιατί οι επενδύσεις δεν αποδίδουν τώρα, αποδίδουν στο μέλλον».

Αβεβαιότητα, ανάπτυξη και δασμοί

Αναφορικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ τόνισε ότι «υπάρχουν ζητήματα αβεβαιότητας για την ανάπτυξη μέσα στο επόμενο διάστημα», συμπληρώνοντας πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι τυχερός που «διοικεί μια κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει να αποδώσει (σ.σ. μέτρα στη ΔΕΘ) στην κοινωνία», τονίζοντας με νόημα πως θα «πρέπει να δούμε και τα όρια αυτού του παραγωγικού μοντέλου», συμπληρώνοντας ότι «Εγώ δεν είμαι υπέρ της μεταβολής του παραγωγικού μοντέλου που λένε πάρα πολλοί άνθρωποι».

Αναφορικά με την επιβολή δασμών, ο κ. Πετράκης σημείωσε ότι «δημιουργούνται νέες ευκαιρίες», καθώς «ο αντίπαλος ΗΠΑ είναι η Κίνα», συμπληρώνοντας: «Προσέξτε, θα είναι και άλλες χώρες της Ασίας οι οποίες θα συμπαραταχθούν και είναι πολύ προτιμότερο να συμπαραταχθούν με την Κίνα παρά να τρέχουν να πουλάνε στην Ευρώπη και άρα πάμε σε μια πολύ μεγαλύτερη μεταβολή. Από την άλλη μεριά, όλες αυτές οι χώρες θα θέλουν να πουλήσουν στη μεγάλη ευρωπαϊκή καταναλωτική δύναμη».