Αγρότες: Ποια αιτήματα κατέληξε η πανελλαδική συνάντηση των μπλόκων

Ενότητα, συντονισμένη κλιμάκωση και όχι σε προσχηματικούς διαλόγους με τη κυβέρνηση είναι το μήνυμα που εξέπεμψαν οι αγρότες από την Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων που έγινε στη Νίκαια της Λάρισας.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τεράστια συμμετοχή από εκπροσώπους 57 μπλόκων από κάθε άκρη της χώρας, με αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους να παίρνουν το λόγο και να κάνουν παρεμβάσεις.

Μιλώντας στο in, ο Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), τονίζει ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ η άρση μέσω νομοθετικής ρύθμισης των διώξεων που έχουν ασκηθεί κατά αγροτοκτηνοτρόφων, αρχής γενομένης από τις πρόσφατες ποινικές διώξεις, αλλά και τα αγροτοδικεία και τα δικαστήρια που έχουν στηθεί εις βάρος τους.

Οπως σημείωνε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου ο κ. Μόσχος μιλώντας στο in: «Σήμερα μου κοινοποιήθηκε κλήση από την εισαγγελία Καστοριάς για γνωστοποίηση ποινικής δικογραφίας στο όνομα το δικό μου και του Θωμά (σ.σ. ο γιος του κ. Μόσχου, ο οποίος είναι τεχνικός σύμβουλος στον ΣΕΚ και πρόεδρος κτηνοτρόφων Καστοριάς), για παραβίαση μέτρων και διασπορά ψευδών ειδήσεων στο θέμα της ευλογιάς των προβάτων. Με εντολή του κ. Τσιάρα όλα αυτά. Αυτός είναι ο διάλογος που υποστηρίζουν ότι προωθούν;».

Οι αγρότες θα αποστείλουν τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου τα αιτήματά τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κωστή Χατζηδάκη και κάθε αρμόδιο στέλεχος της κυβέρνησης, στα οποία θα περιλαμβάνονται: παραγραφή διώξεων από τη Βουλή, καταβολή χρωστούμενων, κατώτερες εγγυημένες τιμές, ρεύμα στα 7 λεπτά, αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα, μείωση κόστους, κατάργηση χρηματιστηρίου ενέργειας, κατάργηση ΦΠΑ σε εφόδια, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025, η επιδότηση να υπολογίζεται στην παραγωγή, απαγόρευση παράνομων ελληνοποιήσεων στα εισαγόμενα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, αλλαγή διαχείρισης στο θέμα της ευλογιάς προβάτων, εμβολιασμός για την ευλογιά στα αιγοπρόβατα, πλήρης αποζημίωση για το ζωικό κεφάλαιο που χάνεται, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών, αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σημειώνεται πως εκτός από τα παραπάνω, υπάρχει και ειδικό παράρτημα αιτημάτων για τους μελισσοκόμους και για τους αλιείς.

Οι αγροτοκτονητρόφοι θα περιμένουν τις αντιδράσεις της κυβέρνησης επί των αιτημάτων τους. «Οσο δεν απαντούν στα αιτήματά μας, τόσο εμείς θα πιέζουμε» προετοιμάζει για την κατάσταση που θα διαμορφωθεί από την ερχόμενη εβδομάδα, ο κ. Μόσχος.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Οσον αφορά στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγροκτηνοτρόφοι ζητούν: να μοιραστούν τα κλεμμένα στους πραγματικούς δικαιούχους, να επέλθει πραγματική εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να δημιουργηθεί ελεγκτικός μηχανισμός, ο Οργανισμός να μην περιέλθει στη δικαιοδοσία της ΑΑΔΕ αλλά και να δοθούν ονόματα όσων καταχράστηκαν δημόσια κονδύλια, στη δημοσιότητα.

Οι αγρότες θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους την Τρίτη, δηλαδή την ημέρα της πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

«Δεν θα πάμε σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό αν δεν δούμε πρώτα αποφάσεις εκ μέρους της κυβέρνησης. Ας ξεκινήσει αναιρώντας πρώτα όλα τα πολλά αγροτοδικεία και τα δικαστήρια ενάντια στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Ας ξεκινήσει από εκεί», επισημαίνει, μιλώντας στο in, ο Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΚ και πρόεδρος των κτηνοτρόφων της Καστοριάς.

Η κύρια αιτία της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων είναι η τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής, το οποίο καθιστά τη γεωργία και την κτηνοτροφία μη βιώσιμες για τη συντριπτική πλειονότητα των επαγγελματιών του κλάδου.

Η αγροτική κινητοποίηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους να έχουν στήσει μπλόκα σε περισσότερα από 110 σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.

Εξηγώντας ποιες θα είναι οι μορφές της κλιμάκωσης, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας λέει τα εξής: «Περισσότεροι αποκλεισμοί εθνικών και κεντρικών δρόμων, σε περισσότερα σημεία, ολικό κλείσιμο των τελωνείων και αναγκαστικά, μεγαλύτερη χρήση των παρακαμπτήριων οδών για τη συγκοινωνία και τις μεταφορές από τους πολίτες»

Η κινητοποίηση έχει λάβει πανελλαδική διάσταση, με τα τρακτέρ να κυριαρχούν σε κομβικά σημεία. Οι κυριότερες εστίες κινητοποιήσεων είναι:

Βόρεια Ελλάδα/Μακεδονία:

Κερδύλλια (Εγνατία Οδός): Συνεχίζεται ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του κόμβου επί της Εγνατίας Οδού (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας). Η διέλευση γίνεται αποκλειστικά μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Προμαχώνας (σύνορα): Συνεχίζονται οι δράσεις αποκλεισμού του τελωνείου.

Δυτική Μακεδονία/Θεσσαλονίκη: Μπλόκα έχουν στηθεί σε σημεία όπως τα Μάλγαρα, η Χαλκηδόνα και το Δερβένι. Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Καβάλα πραγματοποίησαν αποκλεισμό του κτηρίου της Αντιπεριφέρειας, ρίχνοντας άχυρα και προϊόντα.

Θεσσαλία/Κεντρική Ελλάδα:

Νίκαια Λάρισας: Αποτελεί το κέντρο λήψης αποφάσεων.

Λαμία: Οι αγρότες συνεχίζουν να προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς βοηθητικών δρόμων και διοδίων.

Δυτική Ελλάδα/Πελοπόννησος:

Πάτρα: Δυναμικό μπλόκο στον κόμβο Γλαύκου της Περιμετρικής Πατρών-Πύργου.

Ηλεία: Συνεχίζονται οι ολιγόωροι αποκλεισμοί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών επί της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών-Πύργου.

Αιτωλοακαρνανία/Αχαΐα: Διατηρούνται μπλόκα με συντονισμένες δράσεις.

Πηγή In.gr