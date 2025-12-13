ΥΠΑΑΤ: Κρατικές ενισχύσεις 2,1 εκατ. σε αγρότες Έβρου και Ημαθίας

Τι προβλέπει η απόφαση - Η χρηματοδότηση της δράσης καλύπτεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων

AGRO 13.12.2025, 12:22
ΥΠΑΑΤ: Κρατικές ενισχύσεις 2,1 εκατ. σε αγρότες Έβρου και Ημαθίας
Newsroom

Τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), συνολικού ύψους 2.104.755 ευρώ, για τη στήριξη παραγωγών που υπέστησαν ζημίες λόγω έκτακτων συνθηκών, προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση

Η απόφαση αφορά:

  • την καλλιέργεια μηδικής υπάτης στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, που επλήγη ως άμεσο επακόλουθο των μέτρων περιορισμού των ζωονόσων ευλογιάς και πανώλης κατά το έτος 2024
  • την παραγωγή βιομηχανικής τομάτας στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, που υπέστη σοβαρές ζημίες λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων (Daniel) κατά το έτος 2023.

Για τους παραγωγούς μηδικής στην Π.Ε. Έβρου, το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται στα 65 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ για τους παραγωγούς βιομηχανικής τομάτας στην Π.Ε. Ημαθίας στα 563,5 ευρώ ανά στρέμμα, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Οι επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης, ενώ οι λοιποί δικαιούχοι το 50%.

Η χρηματοδότηση της δράσης καλύπτεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ενώ αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή και την καταβολή των ενισχύσεων είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος θα προχωρήσει στους απαραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους και στην πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός δήλωσε ότι «με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, το ΥΠΑΑΤ συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα και τους παραγωγούς που δοκιμάστηκαν από έκτακτες κρίσεις, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές».

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο
Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από AGRO
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΟΠΕΚΕΠΕ – ΕΛΓΑ: Πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους
AGRO

Πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ - ΕΛΓΑ

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου πρόκειται να καταβληθούν στους αγρότες επιπλέον 600 εκατ. ευρώ

Mercosur: Ρήτρες προστασίας ζητούν οι ευρωβουλευτές – Σήμα κινδύνου από τους αγρότες
AGRO

Ρήτρες προστασίας για την Mercosur ζητούν οι ευρωβουλευτές

Οι ευρωβουλευτές ζητούν αυστηρότερους όρους ενεργοποίησης δικλείδων ασφαλείας στη συμφωνία ΕΕ – Mercosur – Κινητοποίηση αγροτών στις Βρυξέλλες

ΥπΑΑΤ: Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρ. παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ
AGRO

Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρ. παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ

Τι προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ)

Αγροτικό πετρέλαιο: Οδηγίες ΑΑΔΕ για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
AGRO

Τα SOS για το αγροτικό πετρέλαιο – Πώς θα καταβληθεί

Τι ισχύει με την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο - Σε ποιες διορθώσεις μπορεί να προχωρήσουν οι αγρότες

ΚΑΠ: Υψηλότερη χρηματοδοτική στήριξη για μικρούς παραγωγούς
AGRO

ΚΑΠ: Υψηλότερη χρηματοδοτική στήριξη για μικρούς παραγωγούς

Σε συμφωνία για την απλούστευση των κανόνων της ΚΑΠ για τους αγρότες κατέληξαν οι ευρωβουλευτές

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση κατά 5% στις τιμές εκροών γεωργίας – κτηνοτροφίας τον Οκτώβριο 2025
AGRO

Πτώση κατά 5% στις τιμές εκροών γεωργίας – κτηνοτροφίας τον Οκτώβριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία τον Οκτώβριο 2025

Latest News
JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Barry Callebaut: Πώς θα αντιμετωπίσει τις ασταθείς τιμές κακάο
World

Barry Callebaut: Διαχωρισμός της μονάδας κακάο στον ορίζοντα

Η Barry Callebaut εξετάζει τον διαχωρισμό της μονάδας κακάο, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα και οικονομική ευελιξία

BlackRock: Στηρίζει επενδυτικούς λογαριασμούς παιδιών στις ΗΠΑ
World

Νέοι λογαριασμοί για παιδιά Αμερικανών από δισεκατομμυριούχους

Ο δισεκατομμυριούχος Ρέι Ντάλιο και η επενδυτική εταιρεία BlackRock συμμετέχουν στο πρόγραμμα επενδυτικών λογαριασμών για παιδιά που εγκαινίασε η κυβέρνηση Τραμπ

Δημήτρης Παπαστεργίου: Στόχος ο υπερυπολογιστής Δαίδαλος να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2026
Tεχνητή νοημοσύνη

Παπαστεργίου: Στόχος ο υπερυπολογιστής Δαίδαλος να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2026

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ίδρυση του «Ελληνικού Εργοστασίου ΤΝ» - Τι δήλωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου για AI Factory «Pharos» και Δαίδαλο

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη
Κοινωνία

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη

Πλήθος κόσμου, με πολλούς εκπροσώπους της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας. παρέστη στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά για το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη, συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025
Economy

Αναπτυξιακή κόπωση για την ευρωζώνη στο φίνις του 2025

Η ευρωπαϊκή οικονομία μπαίνει στο 2026 με μικρότερη αναπτυξιακή ταχύτητα - Το δίλημμα για την Ευρωζώνη

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΕΚΠΑ: Ίδρυση της Έδρας Jean Monnet «DIGIT-EU» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΚΠΑ: Ίδρυση της Έδρας Jean Monnet «DIGIT-EU» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η έδρα απονεμήθηκε από την ΕΕ στον Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, Δημήτρη Βαρουτά

Viohalco: Στο 69,71% η συμμετοχή στη Cenergy Holdings
Business

Στο 69,71% η συμμετοχή της Viohalco στη Cenergy Holdings

Πώς διαμορφώθηκε η συμμετοχή της Viohalco στη βελγική εταιρεία συμμετοχών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο