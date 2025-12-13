Αγαπηδάκη: Αυξημένος ο προϋπολογισμός για την υγεία το 2026 με 600 εκατ. ευρώ επιπλέον

«Στον πυρήνα του μεταρρυθμιστικού μετασχηματισμού της χώρας βρίσκεται και ο τομέας της υγείας με τον νέο προϋπολογισμό να είναι αυξημένος κατά 600 εκ. ευρώ σε σχέση με τον περσινό», τόνισε στη Βουλή, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού το 2026.

Όπως ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη, «η μετάβαση του δημόσιου συστήματος υγείας μετά την πανδημία και η συνεχιζόμενη προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας συνοδεύονται από σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό».

Διπλάσιες οι συνολικές δαπάνες υγείας

«Οι συνολικές δαπάνες υγείας έχουν διπλασιαστεί. Σε σχέση με το 2019, πήγαμε από τα 4,1 δις ευρώ στα 8,2 δις ευρώ, ενώ σε σχέση με το 2025, από τα 7,6 δις ευρώ το 2026 φτάνουν στα 8,2 δις ευρώ, έχουμε δηλαδή παραπάνω από 600 εκ ευρώ επιπλέον για το ΕΣΥ», επεσήμανε η κ. Αγαπηδάκη και συνέχισε:

«Η αύξηση αυτή δεν αποτελεί μια λογιστική μεταβολή, αλλά είναι μια ουσιαστική απόφαση που αντανακλά τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στον πιο ευαίσθητο και κρίσιμο τομέα, αυτόν της υγείας.

Η αυξημένη ροή πόρων υποστηρίζει την αναβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, την ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, αλλά, παράλληλα, δημιουργεί το περιθώριο για στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε η υγεία να παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες κοινωνικής συνοχής, καθώς έχουμε καταφέρει σε αυτόν τον τομέα να εφαρμόσουμε πολιτικές με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα».

«Σήμερα, παρά την αβεβαιότητα που υπάρχει στο παγκόσμιο περιβάλλον, η ελληνική οικονομία για έκτη συνεχή χρονιά προβλέπεται να καταγράψει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης

Και σε ότι αφορά τους ευρωπαϊκούς πόρους που έχουν εισρεύσει στη χώρα, καλό είναι να θυμόμαστε ότι δεν εισρέουν μαγικά. Κάποιος διαπραγματεύτηκε για να έρθουν, κάποιος κατάφερε με σχέδιο και αποτελεσματικότητα να τους απορροφήσει και να τους διοχετεύσει στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία, και είναι αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη», κατέληξε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.