Σ.& Η.& Α. ΜΕΤΑΞΑ: Με «φρέσκα» κεφάλαια χρηματοδοτεί τα επιχειρηματικά της σχέδια

Με έναν τριπλό στρατηγικό στόχο η ιστορική εταιρεία εμπορίας του οινοπνευματωδούς ποτού «ΜΕΤΑΧΑ», Σ.&Η.&Α. ΜΕΤΑΧΑ ΑΒΕ, και μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100 εκατ. ευρώ, που αποφασίστηκε τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε, θα υποστηρίξει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Η επέκταση σε νέες αγορές

Κι ενώ η ανάπτυξη των πωλήσεων των προϊόντων ΜΕΤΑΧΑ & ΜΕΤΑΧΑ ΟΥΖΟ παραμένει στο επίκεντρο, η εταιρεία για τον περίοδο 2025 – 2026 θα εστιάσει:

Στην εμπορική επέκταση σε νέες αγορές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης αύξησης των πωλήσεων

Σε επενδύσεις στο μάρκετινγκ για την αναζωογόνηση και βελτιστοποίηση της μάρκας, την προσέλκυσει νεότερων ανταγωνιστών και την απόκτηση μεριδίου αγοράς από τους ανταγωνιστές

Στην επιτάχυνση premiumization με πυλώνα το METAXA 12 Stars, μέσω αυξημένης διανομής και υποστήριξης μάρκετινγκ

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Σ.&Η.&Α. ΜΕΤΑΧΑ ΑΒΕ για την οικονομική χρήση 1/4/2024 – 31/3/2025, η συνεχής επένδυση στην καινοτομία είναι βασική προτεραιότητα κι αντικατοπτρίζεται με την προγραμματισμένη κυκλοφορία προϊόντων RTD για το επόμενο έτος και προηγμένων εκφράσεων γεύσης προσαρμοσμένων στο νεότερο, αστικό κοινό και στις εξελισσόμενες παγκόσμιες προτιμήσεις.

Ως εκ τούτου προσδοκά διψήφιο ρυθμό αύξησης για τον όγκο πωλήσεων για την περίοδο 2025/2026 με ταυτόχρονη αύξηση των καθαρών πωλήσεων και κερδοφόρα χρήση.

Η Σ.&Η.&Α. ΜΕΤΑΧΑ ΑΒΕ εξάγει το 80% της παραγωγής

Στη χρήση που έληξε στις 31 Μαρτίου του 2025 ο συνολικός όγκος πωλήσεων της Σ.&Η.&Α. ΜΕΤΑΧΑ ΑΒΕ σημείωσε μείωση της τάξεως του 11,33%.

Ο συνολικός καθαρός κύκλος εργασιών της από πωλήσεις των εμπορευμάτων της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση κατέγραψε μείωση 12,11%.

Ειδικότερα, διαμορφώθηκε σε 23.421.304 ευρώ από 26.649.101 ευρώ. Το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε σε 7.996.010 ευρώ, μειωμένο κατά 5,26%, ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων υποχώρησε στα 2.570.041 ευρώ έναντι 2.727.755 ευρώ.

Ο Οίκος Μεταξά, που ιδρύθηκε το 1888 από τον Σπύρο Μεταξά, παράγει πάνω από 10.000.000 φιάλες τον χρόνο και εξάγει σε 60 χώρες, περίπου το 80% της παραγωγής του.

Όπως είναι γνωστό, η Σ.&Η.&Α. ΜΕΤΑΧΑ ΑΒΕ, ανήκει στον μεγάλο γαλλικό όμιλο παραγωγής και εμπορίας οινοπνευματωδών ποτών Remy Cointreau.

Ο αποκλειστικός παραγωγός του συνόλου των προϊόντων «ΜΕΤΑΧΑ» βάσει μακροπρόθεσμής συνεργασίας είναι η εταιρεία ΟΠΤΙΜΑΛ ΣΑΠΛΑΪ ΤΣΕΪΝ Α.Ε., ενώ ο αποκλειστικός πελάτης και διανομέας των προϊόντων της εταιρείας στην Ελλάδα βάσει συμβολαίου, είναι η εταιρεία Β. Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕ.