Μινεάπολη: Το Πεντάγωνο προετοιμάζει την αποστολή 1.500 στρατιωτών

Οι αντιπαραθέσεις στη Μινεάπολη γίνονται όλο και πιο έντονες μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE

Κόσμος 18.01.2026, 19:03
Μινεάπολη: Το Πεντάγωνο προετοιμάζει την αποστολή 1.500 στρατιωτών
Newsroom

Το Πεντάγωνο διέταξε περίπου 1.500 στρατιώτες εν ενεργεία στην Αλάσκα να προετοιμαστούν για πιθανή αποστολή στη Μινεσότα, όπου πραγματοποιούνται μεγάλες διαμαρτυρίες κατά της εκστρατείας απελάεων της κυβέρνησης, σύμφωνα με το Reuters.

Ο στρατός έθεσε τις μονάδες σε ετοιμότητα για αποστολή σε περίπτωση που η βία στην πολιτεία κλιμακωθεί, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, αν και δεν είναι σαφές αν κάποια από αυτές θα αποσταλεί τελικά.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Πέμπτη να χρησιμοποιήσει τον Νόμο περί Εξέγερσης για να αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις, αν οι αξιωματούχοι της πολιτείας δεν εμποδίσουν τους διαδηλωτές να στοχεύουν τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης, μετά την αύξηση του αριθμού των πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων.

Ωστόσο, αν οι στρατιωτικές δυνάμεις αποσταλούν, δεν είναι σαφές αν η κυβέρνηση Τραμπ θα επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης.

Εκτός από τις στρατιωτικές δυνάμεις σε ενεργό υπηρεσία, το Πεντάγωνο θα μπορούσε επίσης να επιχειρήσει να αποστείλει τις νεοσύστατες δυνάμεις ταχείας αντίδρασης της Εθνικής Φρουράς για την αντιμετώπιση των ταραχών.

Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχόλια σχετικά με τη διαταγή, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το ABC News.

Οι πράκτορες της ICE

«Εάν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στον νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραξίες και τους εξεγερμένους από το να επιτίθενται στους πατριώτες της I.C.E., οι οποίοι προσπαθούν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους, θα εφαρμόσω τον νόμο περί εξέγερσης», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Οι στρατιώτες που θα αποσταλούν ειδικεύονται σε επιχειρήσεις σε συνθήκες ψυχρού καιρού και έχουν ανατεθεί σε δύο τάγματα πεζικού του αμερικανικού στρατού υπό την 11η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία, η οποία εδρεύει στην Αλάσκα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Οι συγκρούσεις μεταξύ κατοίκων και ομοσπονδιακών αξιωματούχων έχουν γίνει όλο και πιο έντονες στο Μινεάπολις, την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Μινεσότα, μετά την θανατηφόρα πυροβολισμοί μιας πράκτορα της ICE εναντίον της Ρενέ Γκουντ, Αμερικανίδας πολίτη και μητέρας τριών παιδιών, στις 7 Ιανουαρίου, καθώς αυτή απομακρυνόταν με το αυτοκίνητό της μετά από εντολή να βγει από το όχημα.

Στρατιωτικοποίηση των Πολιτειών

Ο Τραμπ, έχει στείλει σχεδόν 3.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE και της Συνοριακής Φρουράς στο Μινεάπολις και στο γειτονικό Σεντ Πολ από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, στο πλαίσιο μιας σειράς παρεμβάσεων, κυρίως σε πόλεις που διοικούνται από δημοκρατικούς πολιτικούς.

Έχει δηλώσει ότι η αποστολή στρατευμάτων στο Λος Άντζελες, το Σικάγο, την Ουάσιγκτον, το Μέμφις και το Πόρτλαντ του Όρεγκον είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση του εγκλήματος και την προστασία της ομοσπονδιακής περιουσίας και του προσωπικού από τους διαδηλωτές. Αλλά αυτό το μήνα δήλωσε ότι αποσύρει την Εθνική Φρουρά από το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Πόρτλαντ, που αντιμετώπισαν νομικές αναποδιές και προκλήσεις.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, εναντίον του οποίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα, έχει κινητοποιήσει την Εθνική Φρουρά της πολιτείας για να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου και τις υπηρεσίες διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της πολιτείας το Σάββατο.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικαλεστεί ένα σκάνδαλο σχετικά με την κλοπή ομοσπονδιακών κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας στη Μινεσότα ως δικαιολογία για την αποστολή μεταναστευτικών υπαλλήλων. Ο πρόεδρος και οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν στοχοποιήσει την κοινότητα των Σομαλών μεταναστών της πολιτείας.

Ο Νόμος περί Εξέγερσης είναι ένας ομοσπονδιακός νόμος που δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις ή να ομοσπονδιοποιήσει τις δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς εντός των ΗΠΑ για την καταστολή εγχώριων εξεγέρσεων.

Πηγή in.gr

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γιεν: «Άρωμα» παρέμβασης
Συνάλλαγμα

«Άρωμα» παρέμβασης στο γιεν
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Ουκρανία: Με ΗΠΑ και Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
World

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
Target: Νέες προσθήκες στο διοικητικό συμβούλιο με πρώην στελέχη Nike και HanesBrands
World

H Target ενισχύει τη στρατηγική της με πρώην στέλεχος της Nike
IndiGo: Γίνεται η πρώτη ινδική αεροπορική εταιρεία που θα πετά απευθείας στην Ελλάδα
Τουρισμός

Η IndiGo πρώτη ινδική εταιρεία με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα
Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Κόσμος
Ουκρανία: Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες – 1 εκατ. πολίτες χωρίς ρεύμα στους -20 °C
Επικαιρότητα

Ένα εκατ. Ουκρανοί χωρίς ρεύμα στους -20 °C - Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει πάνω από 1,2 δισ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
Κοινωνία

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης.

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμ: Αλλαγές στη Γραμμή 6 – Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί
Κοινωνία

Τραμ: Αλλαγές στη Γραμμή 6 – Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί

Εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας - Πώς θα κινούνται τα δρομολόγια

Τραμπ: Αποσύρει την πρόσκληση στον Καναδά για ένταξή του στο «Συμβούλιο Ειρήνης»
Κόσμος

Τραμπ: Αποσύρει την πρόσκληση στον Καναδά για ένταξή του στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να κρατά σε υψηλούς τόνους την ένταση με τον Καναδά

Ιαπωνία: Επίσημη η διάλυση της κάτω Βουλής – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Κόσμος

Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Latest News
Γιεν: «Άρωμα» παρέμβασης
Συνάλλαγμα

«Άρωμα» παρέμβασης στο γιεν

Με διακυμάνσεις διαπραγματεύεται το γιεν

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου

Το συνολικό ποσό πληρωμών από e-EΦΚΑ – ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Ουκρανία: Με ΗΠΑ και Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
World

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Στόχος των διαπραγματεύσεων η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»

Target: Νέες προσθήκες στο διοικητικό συμβούλιο με πρώην στελέχη Nike και HanesBrands
World

H Target ενισχύει τη στρατηγική της με πρώην στέλεχος της Nike

Η Target επενδύει στην εμπειρία και την καινοτομία, φέρνοντας στο διοικητικό συμβούλιο δύο ηγετικά στελέχη από τον χώρο της μόδας και του λιανεμπορίου

IndiGo: Γίνεται η πρώτη ινδική αεροπορική εταιρεία που θα πετά απευθείας στην Ελλάδα
Τουρισμός

Η IndiGo πρώτη ινδική εταιρεία με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα

Η IndiGo θα εξυπηρετεί με τις πτήσεις συνδέοντας την Αθήνα με τη Βομβάη και το Νέο Δελχί

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets

Inflation in Greece is easing, but supermarket prices, rents and services remain high, forcing households to slash budgets and businesses to report falling sales, according to new data and market analysis

Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ben & Jerry’s: Μόνη και έρημη η εταιρεία – Οι κατηγορίες της Magnum
World

Μόνη και έρημη η Ben & Jerry's - Οι κατηγορίες της Magnum

Η Magnum κατηγορεί την πρώην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ben & Jerry's για «σοβαρή παράβαση καθήκοντος»

Μισθοί: Με δεύτερη δουλειά προσπαθούν να τονώσουν το εισόδημα οι Έλληνες 
Economy

Όταν ο μισθός δεν αρκεί, η δεύτερη δουλειά είναι... μονόδρομος 

Ένας στους δύο Έλληνες ψάχνει δεύτερη δουλειά - Οι μισθοί δεν αρκούν για να βγούν οι υποχρεώσεις του μήνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Αποδολαριοποίηση και ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές

Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο