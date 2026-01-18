Μινεάπολη: Το Πεντάγωνο προετοιμάζει την αποστολή 1.500 στρατιωτών

Το Πεντάγωνο διέταξε περίπου 1.500 στρατιώτες εν ενεργεία στην Αλάσκα να προετοιμαστούν για πιθανή αποστολή στη Μινεσότα, όπου πραγματοποιούνται μεγάλες διαμαρτυρίες κατά της εκστρατείας απελάεων της κυβέρνησης, σύμφωνα με το Reuters.

Ο στρατός έθεσε τις μονάδες σε ετοιμότητα για αποστολή σε περίπτωση που η βία στην πολιτεία κλιμακωθεί, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, αν και δεν είναι σαφές αν κάποια από αυτές θα αποσταλεί τελικά.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Πέμπτη να χρησιμοποιήσει τον Νόμο περί Εξέγερσης για να αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις, αν οι αξιωματούχοι της πολιτείας δεν εμποδίσουν τους διαδηλωτές να στοχεύουν τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης, μετά την αύξηση του αριθμού των πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων.

Ωστόσο, αν οι στρατιωτικές δυνάμεις αποσταλούν, δεν είναι σαφές αν η κυβέρνηση Τραμπ θα επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης.

Ακόμη και χωρίς να επικαλεστεί τον νόμο, ο πρόεδρος μπορεί να αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις σε ενεργό υπηρεσία για συγκεκριμένους εσωτερικούς σκοπούς, όπως η προστασία ομοσπονδιακής περιουσίας, κάτι που ο Τραμπ επικαλέστηκε ως δικαιολογία για την αποστολή πεζοναυτών στο Λος Άντζελες πέρυσι.

Εκτός από τις στρατιωτικές δυνάμεις σε ενεργό υπηρεσία, το Πεντάγωνο θα μπορούσε επίσης να επιχειρήσει να αποστείλει τις νεοσύστατες δυνάμεις ταχείας αντίδρασης της Εθνικής Φρουράς για την αντιμετώπιση των ταραχών.

Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχόλια σχετικά με τη διαταγή, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το ABC News.

«Εάν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στον νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραξίες και τους εξεγερμένους από το να επιτίθενται στους πατριώτες της I.C.E., οι οποίοι προσπαθούν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους, θα εφαρμόσω τον νόμο περί εξέγερσης», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Οι στρατιώτες που θα αποσταλούν ειδικεύονται σε επιχειρήσεις σε συνθήκες ψυχρού καιρού και έχουν ανατεθεί σε δύο τάγματα πεζικού του αμερικανικού στρατού υπό την 11η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία, η οποία εδρεύει στην Αλάσκα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Οι συγκρούσεις μεταξύ κατοίκων και ομοσπονδιακών αξιωματούχων έχουν γίνει όλο και πιο έντονες στο Μινεάπολις, την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Μινεσότα, μετά την θανατηφόρα πυροβολισμοί μιας πράκτορα της ICE εναντίον της Ρενέ Γκουντ, Αμερικανίδας πολίτη και μητέρας τριών παιδιών, στις 7 Ιανουαρίου, καθώς αυτή απομακρυνόταν με το αυτοκίνητό της μετά από εντολή να βγει από το όχημα.

«I will institute the INSURRECTION ACT»

Στρατιωτικοποίηση των Πολιτειών

Ο Τραμπ, έχει στείλει σχεδόν 3.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE και της Συνοριακής Φρουράς στο Μινεάπολις και στο γειτονικό Σεντ Πολ από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, στο πλαίσιο μιας σειράς παρεμβάσεων, κυρίως σε πόλεις που διοικούνται από δημοκρατικούς πολιτικούς.

Έχει δηλώσει ότι η αποστολή στρατευμάτων στο Λος Άντζελες, το Σικάγο, την Ουάσιγκτον, το Μέμφις και το Πόρτλαντ του Όρεγκον είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση του εγκλήματος και την προστασία της ομοσπονδιακής περιουσίας και του προσωπικού από τους διαδηλωτές. Αλλά αυτό το μήνα δήλωσε ότι αποσύρει την Εθνική Φρουρά από το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Πόρτλαντ, που αντιμετώπισαν νομικές αναποδιές και προκλήσεις.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, εναντίον του οποίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα, έχει κινητοποιήσει την Εθνική Φρουρά της πολιτείας για να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου και τις υπηρεσίες διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της πολιτείας το Σάββατο.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικαλεστεί ένα σκάνδαλο σχετικά με την κλοπή ομοσπονδιακών κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας στη Μινεσότα ως δικαιολογία για την αποστολή μεταναστευτικών υπαλλήλων. Ο πρόεδρος και οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν στοχοποιήσει την κοινότητα των Σομαλών μεταναστών της πολιτείας.

Ο Νόμος περί Εξέγερσης είναι ένας ομοσπονδιακός νόμος που δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις ή να ομοσπονδιοποιήσει τις δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς εντός των ΗΠΑ για την καταστολή εγχώριων εξεγέρσεων.

