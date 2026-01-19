1ο Συνέδριο Αποφοίτων του ΟΠΑ: Ηχηρό μήνυμα ενότητας και εξωστρέφειας

Το Συνέδριο ανέδειξε τη δύναμη του Δικτύου Αποφοίτων του ΟΠΑ, το οποίο αριθμεί περί τα 70.000 μέλη

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 19.01.2026
1ο Συνέδριο Αποφοίτων του ΟΠΑ: Ηχηρό μήνυμα ενότητας και εξωστρέφειας
Ηχηρό μήνυμα ενότητας και εξωστρέφειας επέδειξε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών που υποδέχθηκε ξανά στην ιστορική έδρα του Ιδρύματος επί της οδού Πατησίων, περισσότερους από 600 αποφοίτους. Η τεράστια προσέλευση των μελών της κοινότητας στο 1ο Συνέδριο Αποφοίτων μετέτρεψε την εκδήλωση σε μια μοναδική γιορτή επανασύνδεσης, τιμώντας την κοινή αφετηρία χιλιάδων επιτυχημένων διαδρομών.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, οι απόφοιτοι επέστρεψαν σε γνώριμες αίθουσες και  αμφιθέατρα που κάποτε αποτελούσαν πεδίο άγχους για τις εξετάσεις, αλλά σήμερα αποτελούν πηγή υπερηφάνειας και έμπνευσης.

Στην έναρξη του Συνεδρίου, ο Πρύτανης του ΟΠΑ καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στην Alma Mater τους και αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας με τους αποφοίτους του ως μέρος της στρατηγικής του Ιδρύματος για τα επόμενα χρόνια. Υπογράμμισε τις δράσεις επανασύνδεσης και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη σχέσεων με αμοιβαίο όφελος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Ομότιμος Καθηγητής Γεώργιος Ζανιάς,  έδωσε μια ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα: «Η ελληνική οικονομία στη μετά-κρίση εποχή».

Τα πάνελ

Το Συνέδριο που εστίαζε στις Σύγχρονες Τάσεις στην Οικονομία, Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογία της Πληροφορίας, περιλάμβανε panels με συζητήσεις πάνω σε θέματα Επενδύσεων Νέας Γενιάς, Καινοτομίας και Νεοφυών Επιχειρήσεων, Μετασχηματισμού του Διεθνούς Οικονομικού Συστήματος, Κυβερνοασφάλεια και ΑΙ, όπου Καθηγητές του Πανεπιστημίου, απόφοιτοι και περισσότερα από 30 στελέχη Επιχειρήσεων και Τραπεζών πήραν μέρος αναλύοντας τις σύγχρονες προοπτικές ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού. Παράλληλα, 30 κορυφαίες εταιρείες έδωσαν δυναμικό παρών, υποστηρίζοντας τη στρατηγική διασύνδεσης της ακαδημαϊκής έρευνας με την αγορά εργασίας.

Εμφατικά, το Συνέδριο ανέδειξε τη δύναμη του Δικτύου Αποφοίτων, το οποίο  αριθμεί περί τα 70.000 μέλη! Επίσης, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες που μπορούν να απολαμβάνουν οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου, όπως την ενημέρωση για θέσεις εργασίας μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης, την πρόσβαση σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ, τη δυνατότητα εφαρμογής και διάχυσης της έρευνας μέσω του Κέντρο Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίας ACEin και την πρόσβαση στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και των γραμματειών.

Κατασκευή αναγνωστηρίου

Πέρα από τον εορταστικό χαρακτήρα, το Συνέδριο υπηρέτησε έναν σημαντικό σκοπό: την ενίσχυση της κατασκευής ενός σύγχρονου αναγνωστηρίου για τις νέες γενιές φοιτητών. Η ανταπόκριση των αποφοίτων ήταν συγκινητική, με πολλούς να προμηθεύονται συλλεκτικά αντικείμενα και ενθύμια που φέρουν το λογότυπο της ιστορικής ΑΣΟΕΕ, ενισχύοντας τη μελλοντική πορεία του Ιδρύματος.

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, κηρύσσοντας την έναρξη του Συνεδρίου, μοιράστηκε το όραμα της διοίκησης για ένα Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σημειώνοντας: «Το Πανεπιστήμιο δεν είναι απλώς ένα σημείο αφετηρίας, αλλά μια ζωντανή κοινότητα γνώσης και εξέλιξης. Η πορεία των αποφοίτων αποτελεί έμπνευση για τις επόμενες γενιές και παρακαταθήκη για την εγχώρια και διεθνή οικονομία. Η σημερινή εντυπωσιακή συμμετοχή, υπογραμμίζει το ενδιαφέρον για επανασύνδεση και συνεργασία. Όλοι εμείς στο ΟΠΑ, δεσμευόμαστε να παραμείνει ένα Πανεπιστήμιο σύγχρονο, εξωστρεφές και καινοτόμο, που διαχρονικά να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς, έχοντας πάντα στο πλευρό του τους αποφοίτους του ως τους καλύτερους πρεσβευτές του».

