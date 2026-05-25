Toshifumi Suzuki: Πέθανε ο «πατέρας των ψιλικών» της Ιαπωνίας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Toshifumi Suzuki, ιδρυτής της Seven-Eleven Japan και ευρέως γνωστός ως ο «πατέρας» της βιομηχανίας ψιλικών καταστημάτων της Ιαπωνίας.

Γεννημένος στο Ναγκάνο το 1932, ο Suzuki εντάχθηκε στον λιανοπωλητή Ito-Yokado το 1963, αφού εργαζόταν σε έναν χονδρέμπορο βιβλίων.

Αψηφώντας τον σκεπτικισμό της εποχής, συνεργάστηκε με την Southland Corp, τον αμερικανικό φορέα εκμετάλλευσης του 7-Eleven, για να λανσάρει το Seven-Eleven Japan το 1973, ανοίγοντας το πρώτο κατάστημα στο Τόκιο την επόμενη χρονιά.

Η πρωτοπορία του Toshifumi Suzuki

Πρωτοστάτησε στη χρήση δεδομένων για την προσαρμογή του αποθέματος και δημιούργησε ένα επιχειρηματικό μοντέλο με επίκεντρο τα έτοιμα προς κατανάλωση γεύματα και την ταχεία ανανέωση του αποθέματος, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό των καταστημάτων ψιλικών σε ακρογωνιαίο λίθο του λιανικού εμπορίου της Ιαπωνίας.

Ο Suzuki ηγήθηκε επίσης της επιτυχημένης αναδιάρθρωσης και διάσωσης της Southland στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αφότου η μητρική εταιρεία της 7-Eleven υπέβαλε αίτηση πτώχευσης λόγω τεράστιου χρέους από μια εξαγορά με μόχλευση.

Στη συνέχεια ίδρυσε την Seven & i Holdings το 2005 και επέβλεψε την μετεξέλιξή της της σε έναν όμιλο λιανικής. Παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου το 2016 μετά από μια διαμάχη με τη διοίκηση, αλλά παρέμεινε μια ισχυρή προσωπικότητα στον κλάδο λιανικής της Ιαπωνίας.

Τα 7-Eleven

Η 7-Eleven Japan διαθέτει πάνω από 21.000 εξαιρετικά δημοφιλή καταστήματα ψιλικών στην Ιαπωνία και πάνω από 84.000 σε 19 χώρες και μεγάλες αγορές. .

Σε αντίθεση με την αμερικανική της ομόλογο, η ιαπωνική αλυσίδα φημίζεται για τα φρέσκα γεύματά της παγκόσμιας κλάσης, τα ονίγκιρι, τα αρτοσκευάσματα και τα ζεστά σνακ, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής και σημαντικό πόλο έλξης για τους τουρίστες.

Τον Αύγουστο του 2024, δέχτηκε προσφορά εξαγοράς από την καναδική Alimentation Couche-Tard, σε μια εξαγορά που αναμένεται να κοστίσει 34 δισ. εκατομμύρια ευρώ. Ένα χρόνο μετά ο καναδικός όμιλος απέσυρε την πρόσφορά του που είχε φτάσει στο ύψος των 46 δισ.