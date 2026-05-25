Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προειδοποιήσεις από τις αγορές για σύγχυση στην πολιτική συγχωνεύσεων της ΕΕ

Ηχηρή προειδοποίηση απευθύνουν οι Ευρωπαίοι dealmakers ότι η αβεβαιότητα στις Βρυξέλλες περιπλέκει ήδη τα σχέδια συγχωνεύσεων, καθώς οι εσωτερικές διαφωνίες στην Κομισιόν ρίχνουν σκιά στην πολλά υποσχόμενη αναθεώρηση της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ.

Στελέχη και σύμβουλοι ανέμεναν ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις συγχωνεύσεις θα άνοιγαν τον δρόμο για μεγαλύτερη ενοποίηση σε κλάδους όπως οι τηλεπικοινωνίες και η τεχνολογία. Ωστόσο, η ασάφεια και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες για το κατά πόσο οι Βρυξέλλες είναι πραγματικά πρόθυμες να επιτρέψουν στις εταιρείες να επεκταθούν.

«Η ρητορική υπέρ της δημιουργίας μεγαλύτερης κλίμακας αλλάζει ξεκάθαρα, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά αντικρουόμενα μηνύματα», δήλωσε στους Financial Times ο Τόπι Μάνερ, διευθύνων σύμβουλος της Elisa. «Τώρα χρειάζεται συνέπεια και εφαρμογή στην πράξη. Η αγορά πρέπει να δει τη νέα προσέγγιση να αποτυπώνεται σε πραγματικές υποθέσεις».

Αναφερόμενος στις νέες κατευθυντήριες γραμμές, ο Φαμπρίτσιο Μπλόζι, επικεφαλής της Prosus, δήλωσε ότι «η Ευρώπη χρειάζεται ένα πλαίσιο που να προσφέρει σε εταιρείες όπως η Prosus τη σαφήνεια και τη στήριξη για να επενδύουν και να ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο».

«Η αντίφαση είναι δύσκολο να παραβλεφθεί: οι ισχύοντες κανόνες συγχωνεύσεων της ΕΕ ενθαρρύνουν την αποεπένδυση στην τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ζητούν περισσότερες επενδύσεις. Αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν», ανέφερε στους Financial Times.

Τι παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από διαβουλεύσεις

Τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδια για τις πολυαναμενόμενες νέες κατευθυντήριες γραμμές συγχωνεύσεων, τις οποίες οι παράγοντες της αγοράς θεωρούσαν πιθανή ριζική στροφή στην πολιτική ελέγχου συγχωνεύσεων, με στόχο τη δημιουργία ευρωπαϊκών «πρωταθλητών» παγκόσμιας εμβέλειας.

Οι μεταρρυθμίσεις δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα οφέλη της εταιρικής κλίμακας και καλούν τις αρχές ανταγωνισμού να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη την «καινοτομία, τις επενδύσεις και την ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς» κατά την αξιολόγηση συγχωνεύσεων.

Το σχέδιο προέκυψε έπειτα από μήνες έντονων εσωτερικών διαβουλεύσεων στην Επιτροπή και, έκτοτε, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εμφανίζονται ασυνεπείς ως προς το πώς περιγράφουν τις επιπτώσεις των αλλαγών.

Η επίτροπος Ανταγωνισμού Τερέζα Ριμπέρα έχει αρνηθεί δημόσια ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές σηματοδοτούν χαλάρωση της νομοθεσίας, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις βιομηχανικές και ανταγωνιστικές μεταρρυθμίσεις που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Ακόμη και την ημέρα παρουσίασης των κατευθυντήριων γραμμών, η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι οι νέοι κανόνες θεσπίστηκαν «για να στηρίξουν καλύτερα τις εταιρείες ώστε να αναπτυχθούν, να επεκταθούν και να καινοτομήσουν», ενώ η Ριμπέρα εστίασε στην «προστασία ισχυρών και ανταγωνιστικών αγορών χωρίς να επιτρέπεται η συσσώρευση ισχύος που μπορεί να οδηγήσει σε καταχρήσεις».

«Αν υπάρχει ανοιχτή σύγκρουση στην κορυφή της Επιτροπής για το μέλλον της πολιτικής ανταγωνισμού, είναι δύσκολο να συμβουλεύσεις τα διοικητικά στελέχη για το πώς θα αντιμετωπιστεί η συμφωνία τους στις Βρυξέλλες», ανέφερε ένας dealmaker.

Τις εξαρχής εσωτερικές εντάσεις γύρω από αυτό το ζήτημα τόνισε ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ, εστιάζοντας στο ότι η διχογνωμία μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και της Ριμπέρα προκαλεί σύγχυση στην αγορά.

Αντικρουόμενα μηνύματα από φον ντερ Λάιεν και Ριμπέρα

Ο Ντάνιελ Μπέικερ, δικηγόρος της Geradin Partners, υπέδειξε ότι τα αντικρουόμενα μηνύματα από την κορυφή της Επιτροπής αντανακλούν μια άλυτη συζήτηση σχετικά με τον πραγματικό στόχο του ελέγχου συγχωνεύσεων στην ΕΕ.

Το ερώτημα αυτό αναδεικνύει μια κρίσιμη ισορροπία ισχύος που παρακολουθείται στενά στις Βρυξέλλες.

«Βλέπουμε μια προσέγγιση “καλού και κακού αστυνομικού” στον τρόπο παρουσίασης των κατευθυντήριων γραμμών από τη φον ντερ Λάιεν και τη Ριμπέρα», δήλωσε ο Ασημάκης Κομνηνός, δικηγόρος της White & Case, προσθέτοντας ότι συνήθως υπάρχει ένα «πιο ενιαίο και διακριτικό μήνυμα».

Ο Κομνηνός σημείωσε ότι η ασάφεια επηρεάζει ήδη τις νομικές συμβουλές προς πελάτες που εξετάζουν συμφωνίες. Όπως είπε, η πολιτική αντιπαράθεση «ενδέχεται να οδηγήσει τα μέρη μιας συγχώνευσης να πιστεύουν ότι η Ριμπέρα ίσως να μην διαθέτει πάντα την απαιτούμενη πλειοψηφία για να μπλοκάρει μια συμφωνία εντός του σώματος των επιτρόπων. Αυτή η αντίληψη ενισχύει τη διαπραγματευτική τους θέση».

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές δεν μεταβάλλουν το νομικό πλαίσιο του κανονισμού συγχωνεύσεων της ΕΕ, γεγονός που αφήνει σημαντικό περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στους αξιωματούχους ανταγωνισμού που χειρίζονται μεμονωμένες υποθέσεις.

Κομβικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει ο διορισμός του Άντονι Γουέλαν, πρώην στενού συνεργάτη της φον ντερ Λάιεν, ως νέου γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DG Comp), όπου θα κληθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις πολιτικές προτεραιότητες και των δύο πλευρών.

Η Κριστίνα Νορλάντερ, δικηγόρος της McDermott Will & Schulte, θεωρεί ότι ο Γουέλαν είναι ιδιαίτερα ικανός στο να γεφυρώνει τέτοιες εντάσεις, επειδή υπήρξε συνεργάτης της φον ντερ Λάιεν, κατανοεί την πολιτική διάσταση, αλλά ταυτόχρονα είναι νομικός που έχει εργαστεί για την Επιτροπή.

Ο Μάικ Φράις, διευθύνων σύμβουλος της Liberty Global, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την κατεύθυνση των αλλαγών σε πρόσφατη παρουσίαση αποτελεσμάτων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η νέα προσέγγιση πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη.

«Φαντάζομαι ότι σύντομα θα υπάρξουν πολλές συμφωνίες που θα τη δοκιμάσουν», δήλωσε.