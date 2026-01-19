Αγρότες: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Μητσοτάκη – «Η κυβέρνηση συζητάει μόνο τεχνικά ζητήματα»

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ολοκληρώθηκε η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στα επόμενα λεπτά αναμένονται οι δηλώσεις των αγροτών, ενώ από τη μεριά της κυβέρνησης φαίνεται ότι θα κυκλοφορήσει ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η αντιπροσωπεία των 31 μελών (25 + 6 παρατηρητές) έφτασε στο Μαξίμου φέρνοντας μαζί της 14 βασικά αιτήματα, με σημεία αιχμής τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Μαζί τους ήταν και άλλοι αγρότες, μεταξύ των οποίων και ο Κώστας Ανεστίδης.

Από την κυβέρνηση, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και στελέχη, είχαν επαναλάβει πριν από τη συνάντηση ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες παρεμβάσεις, επικαλούμενοι τα δημοσιονομικά όρια και τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στο τραπέζι της συζήτησης βάζουν τη νέα ΚΑΠ της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2028 – 34, αλλά και τη διακομματική επιτροπή για τη γεωργία.

Για «παραγωγική συνάντηση» έκανε λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση συζητάει «μόνο τεχνικά ζητήματα», είπε