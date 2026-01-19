Επιχειρήσεις: Οι διευθυντές χρειάζονται ακόμα, ιδιωτικό γραφείο ;

Κάποτε βασικό προνομιο, ένδειξη status και κύρους έναντι των μεσαίων στελεχών, τα μεγάλα γραφεία των διευθυντικών στελεχών ήταν «εκ των ων ουκ άνευ» για όλες τις επιχειρήσεις.

Οι αρχιτέκτονες λένε ότι η καλύτερη θέα στο γραφείο δεν είναι πλέον αποκλειστικό προνόμιο των ανώτερων ηγετών, καθώς δίνεται προτεραιότητα στους κοινόχρηστους χώρους, αλλά το θέμα μπορεί να είναι συναισθηματικά φορτισμένο για τα στελέχη.

Όσο για τα προνόμια, το μεγάλο γραφείο στη γωνία δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή των λιστών επιθυμιών πολλών διευθύνοντων στελεχών.

Το ευρύχωρο ιδιωτικό γραφείο – κάποτε σύμβολο εταιρικής επιτυχίας – βρισκόταν σε παρακμή πριν από την πανδημία, και αυτή η τάση έχει ενταθεί.

Τα μεγαλα γραφεια «επιβιώνουν» στις εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι αναμένεται όλο και περισσότερο να είναι «προσιτοί και διαθέσιμοι… ακόμη και στους διαδρόμους της εταιρείας», λέει η Sharon Sands, συνεργάτης στο γραφείο της Headhunters Heidrick & Struggles στο Λονδίνο. «Η εξωτερική και εσωτερική ορατότητα είναι σημαντική».

Ο Γιον Ιγκλεσμαν , διευθύνων σύμβουλος της αρχιτεκτονικής Barr Gazetas, συμφωνεί: «Η ιεραρχία, η βαρύτητα ενός γραφείου στη γωνία, είναι πολύ λιγότερο σημαντική από ό,τι ήταν παλιά. Οι ηγέτες εργάζονται περισσότερο ανάμεσα στους ανθρώπους τους».

Το 2015, το 12% των υπαλλήλων γραφείου είχαν ιδιωτικό γραφείο, σύμφωνα με έρευνα της Leesman, της ομάδας έρευνας για τον χώρο εργασίας. Μέχρι το 2019 αυτό είχε μειωθεί στο 6% και τώρα έχει μειωθεί στο 3%. Μεταξύ των ανώτερων επιχειρηματικών ηγετών είναι υψηλότερο, στο 7%. Η Savills, η μεσίτρια ακινήτων, αναφέρει ότι οι μικρές χρηματοοικονομικές μπουτίκ και οι εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων διατηρούν τον μεγαλύτερο αριθμό ιδιωτικών γραφείων, ενώ οι εταιρείες τεχνολογίας και ασφάλισης έχουν τα λιγότερα.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις αλλάζουν

Οι αρχιτέκτονες λένε ότι κρατούν όλο και περισσότερο περιοχές κτιρίων γραφείων με την καλύτερη θέα για κοινόχρηστους χώρους που μπορούν να απολαμβάνουν ολόκληρο το εργατικό δυναμικό, αντί για το γραφείο του προϊσταμένου. Ορισμένες εταιρείες μειώνουν την ηγεσία από τους επάνω ορόφους στους κάτω.

Στα νέα κεντρικά γραφεία της JPMorgan στην Park Avenue στο Μανχάταν, για παράδειγμα, τα ιδιωτικά γραφεία της εκτελεστικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου Τζέιμι Ντίμον, δεν βρίσκονται στους τελευταίους ορόφους. Αντίθετα, αυτός ο χώρος αποτελεί μέρος του κέντρου πελατών της τράπεζας για συναντήσεις και ψυχαγωγία. Συνολικά, το κτίριο που σχεδίασε η Foster + Partners, το οποίο άνοιξε τον Οκτώβριο, έχει λιγότερα ιδιωτικά γραφεία και βρίσκονται μακριά από τα παράθυρα. Η HSBC κατάργησε τον εκτελεστικό όροφο στο γραφείο της στο Canary Wharf κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Για τους εργαζόμενους σε υβριδικές εταιρείες, το να κλειδώνεστε στον εαυτό σας δεν έχει νόημα, λέει η Πέγκι Ροθ , επικεφαλής πληροφοριών και ερευνητικής υπεύθυνης της Leesman: «Το να πηγαίνετε στο γραφείο για να καθίσετε μόνοι σας σε ένα ιδιωτικό γραφείο, δεν έχει νόημα γιατί το έχετε στο σπίτι».

Η Κάταριν Χαρλε , συνεργάτης στην Dentons, δεν νοσταλγεί το ιδιωτικό γραφείο που έχασε όταν η δικηγορική εταιρεία άλλαξε σε ανοιχτό σχεδιασμό μετά την πανδημία. «Συχνά εργάζομαι από το σπίτι ή μπαινοβγαίνω σε συναντήσεις ή βγαίνω έξω για να δω πελάτες και για να είμαι ειλικρινής θα ήταν σπατάλη χώρου [και] κόστους».

Οι διαφορές ανάμεσα σε ΗΠΑ και ΕΕ

Οι ΗΠΑ είναι πιο ιεραρχικές όσον αφορά τα γραφεία από ό,τι οι Ευρωπαίοι, παρατηρεί η Τζέιν Κλέι , διευθύντρια στρατηγικής στην architect Gensler, και οι συμπεριφορές εξαρτώνται επίσης από τον τομέα και την κλίμακα. «Ένας διευθύνων σύμβουλος μιας νεοσύστατης επιχείρησης συχνά θα θέλει να βρίσκεται έξω στο πάτωμα, όταν πρόκειται για μια μεγαλύτερη επιχείρηση όπως μια τράπεζα, [ο διευθύνων σύμβουλος] θα θέλει να έχει ένα γραφείο».

Όπου οι διευθύνοντες σύμβουλοι έχουν ένα ιδιωτικό γραφείο, λέει ότι η τάση είναι να το κάνουν πιο προσιτό, σαν ένα «καθιστικό, λιγότερο γραφείο και απωθητικό».

Κάτι τόσο πεζό όσο η τοποθεσία ενός γραφείου — ή ακόμα και ενός γραφείου — μπορεί να είναι συναισθηματικά φορτισμένο. «Οι άνθρωποι μπορούν να νιώθουν πολύ έξαλλοι» σχετικά με τα ιδιωτικά γραφεία, προσθέτει η Κλέι. «Το κύρος και το συνακόλουθο άγχος παίζουν ρόλο. Αυτή είναι μια φυλετική πτυχή της ζωής στο γραφείο».

Όταν η Νταμ Αννα Γουίντουρ παρέδωσε τη διεύθυνση της Vogue στην Κλόι Μάλ , δεν παρέδωσε τα κλειδιά του γραφείου της. Ένας Βρετανός μεσίτης ακινήτων μάλιστα πήγε τον εργοδότη του στο δικαστήριο — και κέρδισε — υποστηρίζοντας ότι ήταν «συμβολικά σημαντικό» το γεγονός ότι καθόταν ανάμεσα σε κατώτερους υπαλλήλους.

Ο Ινγκλεσμαν λέει ότι προσπαθεί να συζητήσει με ανώτερα στελέχη τη σημασία του γωνιακού γραφείου. «Έχει να κάνει με το κύρος και τη σοβαρότητα ή είναι τεχνικό ζήτημα, καθώς το χρειάζονται για ιδιωτική εργασία; Μήπως έχουν κολλήσει στον παλιό τρόπο σκέψης;» Η Πέγκι Ροθ της Leesman υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα: «Υπάρχουν τόσοι άλλοι τρόποι για να αναγνωρίσεις τους ανθρώπους».

Η αλλαγή που έφεραν οι τηλεδιασκέψεις

Υπάρχουν καλοί πρακτικοί λόγοι για να επιθυμείς ησυχία και ιδιωτικότητα. Ο Σάιμον Φάουλερ, διευθύνων σύμβουλος της Empowering People Group, η οποία παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, είναι ο μόνος στην εταιρεία του που έχει ιδιωτικό γραφείο. «Προτιμώ να κάθομαι μαζί με 50 ή 60 άτομα. Μπορώ να κάθομαι εδώ και να βλέπω όλους τους ανθρώπους μου να γελάνε. Δεν είναι θέμα κύρους». Χρειάζεται την ιδιωτικότητα για τηλεφωνήματα και συναντήσεις, λέει. «Θα έψαχνα συνεχώς για αίθουσα συσκέψεων».

Η εξάπλωση των συσκέψεων μέσω Zoom και η ευαισθησία στον θόρυβο μετά την εργασία από το σπίτι έχουν συμβάλει στο να «όλοι [είναι] εξοργισμένοι με την ακουστική», λέει η Μπασα Φράνκλιν. Η καλύτερη κατανόηση των αναγκών της νευροδιαφορετικότητας είναι επίσης ένας παράγοντας.

Η Κάρολιν Πόντιφεξ , επικεφαλής του τμήματος χώρου εργασίας και σχεδιασμού της Savills, έχει παρατηρήσει ότι αρκετοί πελάτες της C-suite αποσύρονται σε ιδιωτικά γραφεία από τους ανοιχτούς χώρους, επειδή πολλοί συνάδελφοί τους συμμετέχουν σε διαδικτυακές συναντήσεις από τα γραφεία τους. «Το επίπεδο έντασης των συναντήσεων έχει αυξηθεί περίπου τρεις φορές τα τελευταία 10 χρόνια», λέει.

Ο Φάουλερ της Empowering People Group, γνωρίζει ότι αν βρισκόταν στον χώρο εργασίας, αυτό θα άλλαζε τη δυναμική. «Νομίζω ότι είμαι προσιτός [αλλά] αυτό αλλάζει τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι απέναντί σου. Ίσως αν ήμουν

Οι περιορισμοί του «ανοιχτού γραφείου»

Οι υπάλληλοι γραφείου μπορεί να προτιμούν ο προϊστάμενός τους να μην κάθεται ανάμεσά τους. Η Basha-Franklin θυμάται ένα ανοιχτό γραφείο όπου ο διευθύνων σύμβουλος καθόταν με το προσωπικό και υπήρχε «μια μεγάλη ακτίνα κενού χώρου» γύρω τους. «Μπορεί να υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα μοναδικά άτομα και είναι καλύτερο να βρίσκονται σε ιδιωτικό γραφείο. Το να κάθεσαι δίπλα στον διευθύνοντα σύμβουλο μπορεί να περιορίσει την καριέρα σου», λέει.

Ο Μάτ Ντέιβις, αναπληρωτής καθηγητής οργανωτικής ψυχολογίας στο Leeds University Business School, συμφωνεί: «Στους υπαλλήλους δεν αρέσει, νιώθουν ότι τους παρακολουθούν ή τους ελέγχουν. Οι άνθρωποι νιώθουν περιορισμένοι όταν έχουν τους ανώτερους τους μαζί τους».

Όταν ο Τζακ Πρίνγκ, διευθύνων σύμβουλος του αρχιτεκτονικού γραφείου Studio Pringle και πρόεδρος του Riba, άρχισε να σχεδιάζει ανοιχτούς χώρους πριν από 20 χρόνια, λέει ότι «οι άνθρωποι… δεν ήθελαν οι προϊστάμενοι να βγαίνουν από το γραφείο τους, επειδή φοβόντουσαν ότι θα έβλεπαν [τι έκαναν]. Οι προϊστάμενοι φοβόντουσαν εξίσου… ότι το προσωπικό τους θα έβλεπε τι έκαναν, δηλαδή, τίποτα».

Η εγγύτητα

Ο Φάουλερ γνωρίζει ότι αν βρισκόταν στον χώρο εργασίας, αυτό θα άλλαζε τη δυναμική. «Νομίζω ότι είμαι προσιτός [αλλά] αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται απέναντί σου. Ίσως αν βρισκόμουν εκεί όλη την ώρα, θα ήταν διαφορετικά».

Αλλά ο Τζέιμς Γκίλμπει, διευθύνων σύμβουλος της Forvis Mazars, μιας εταιρείας λογιστικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέει ότι παίρνει «τεράστια ενέργεια» από την άμεση εξυπηρέτηση και το να κάθεται δίπλα σε διάφορους υπαλλήλους. «Είμαι σίγουρος ότι όταν κάθομαι δίπλα σε έναν ασκούμενο, συνειδητοποιεί ότι είμαι εγώ, ότι μπορεί να μην είναι τα καλύτερα νέα». Αλλά λέει ότι λειτουργεί «αν είναι προληπτικό, αρκεί να είσαι περίεργος και [να μην] τους κάνεις να νιώθουν ότι πρέπει να διασκεδάσουν τον διευθύνοντα σύμβουλο».

Η διάταξη των καθισμάτων είναι απαραίτητη, λέει, για να ενθαρρύνει τη μάθηση μέσω της ώσμωσης. «Αυτό είναι αμφίδρομο. Οι ανώτεροι υπάλληλοί μας θα μάθουν από εκείνους που έχουν μεγαλώσει σε μια ψηφιακή εποχή». Η εγγύτητα θα βοηθήσει το κατώτερο προσωπικό να εκτιμήσει ότι οι συνάδελφοί μας είναι «άνθρωποι».