Deloitte: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως πολλαπλασιαστής του ανθρώπινου πλεονεκτήματος

Η Deloitte Ελλάδας ανέδειξε, μέσα από το 2026 Human Capital Trends Event στην Εθνική Πινακοθήκη, ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνολογικής υιοθέτησης αλλά κυρίως στρατηγικής επιλογής για το πώς θα επανασχεδιαστεί η εργασία, θα αναβαθμιστούν οι δεξιότητες και θα ενισχυθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο των οργανισμών.

Στην εκδήλωση, με τη συμμετοχή της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και ανώτατων στελεχών της αγοράς, τονίστηκε ότι το πραγματικό στοίχημα είναι η γεφύρωση του «επενδυτικού κενού» ανάμεσα στην τεχνολογική υποδομή και την ανάπτυξη των ανθρώπων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι επιχειρήσεις, λειτουργεί το Δημόσιο και οργανώνονται οι θέσεις εργασίας, αλλά η μετάβαση αυτή δεν μπορεί να αποδώσει πλήρως χωρίς επενδύσεις στις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση, ήταν το βασικό μήνυμα του 2026 Human Capital Trends Event της Deloitte Ελλάδας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη για έναν ριζικό επανασχεδιασμό της εργασίας, καθώς η νέα φάση του Agentic AI αλλάζει τον τρόπο λήψης αποφάσεων, την οργάνωση των ρόλων και τελικά τη δημιουργία αξίας. Η Deloitte υπογράμμισε ότι οι οργανισμοί δεν αρκεί να εφαρμόζουν νέα εργαλεία πάνω σε παλιές διαδικασίες, αλλά πρέπει να επαναπροσδιορίσουν εκ βάθρων τα μοντέλα λειτουργίας τους, αν θέλουν να περάσουν από την απλή εξοικονόμηση κόστους στη βιώσιμη παραγωγικότητα.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι το ζητούμενο δεν είναι να αντιμετωπιστεί η αλλαγή με φόβο, αλλά με σχέδιο, ταχύτητα και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των ανθρώπων. Όπως ανέφερε, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ενδυνάμωσης των εργαζομένων, ενίσχυσης της παραγωγικότητας και δημιουργίας νέων, ποιοτικότερων θέσεων εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ουσιαστική επένδυση στις δεξιότητες και στη σωστή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Ο Γιώργος Φράγκος, Partner και Human Capital Leader της Deloitte, επισήμανε ότι το AI επηρεάζει όχι μόνο τα εργαλεία των οργανισμών, αλλά και τον τρόπο που σχεδιάζεται η εργασία, η διαδικασία λήψης αποφάσεων και η παραγωγή αξίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κρίσιμο θέμα για τις επιχειρήσεις είναι οι ηγετικές επιλογές που θα κάνουν: ο επανασχεδιασμός ρόλων και διαδικασιών, η επένδυση στις δεξιότητες και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Το επενδυτικό κενό

Κεντρικό εύρημα της συζήτησης ήταν το «επενδυτικό κενό 93%-7%», δηλαδή το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις κατευθύνουν το 93% των επενδύσεών τους στο AI σε τεχνολογικές υποδομές και μόλις το 7% στην ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Η ανισορροπία αυτή συνιστά στρατηγικό κίνδυνο, καθώς η τεχνολογία από μόνη της δεν δημιουργεί διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χωρίς τις κατάλληλες δεξιότητες, τη σωστή κουλτούρα και την εμπιστοσύνη μέσα στον οργανισμό.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η τεχνολογία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής, αλλά το ανθρώπινο πλεονέκτημα παραμένει ο πυρήνας της επιτυχίας. Γι’ αυτό και η Deloitte υποστηρίζει ότι οι οργανισμοί που υιοθετούν ανθρωποκεντρικές στρατηγικές AI έχουν σχεδόν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.

Agentic AI και εργασία

Η έκθεση Human Capital Trends 2026 περιγράφει μια νέα φάση μετά το Generative AI, αυτή του Agentic AI, όπου τα AI Agents δεν λειτουργούν απλώς ως chatbots, αλλά κατανοούν πλαίσιο, πρόθεση και εξατομικευμένες ανάγκες ώστε να παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να αλλάξουν τον ίδιο τον σχεδιασμό της εργασίας και όχι απλώς να «κουμπώσουν» νέα τεχνολογία πάνω σε υπάρχουσες δομές.

Σημειώνεται ότι σήμερα μόλις το 20% των εταιρειών βλέπει άμεση αύξηση εσόδων από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ το 84% των οργανισμών αποτυγχάνει να επανασχεδιάσει ουσιαστικά την εργασία του. Την ίδια στιγμή, σε πεδία όπως η εύρεση και επιλογή ταλέντου, το Agentic AI μπορεί να αυτοματοποιήσει διαδικαστικές εργασίες και να επιταχύνει την αντιστοίχιση υποψηφίων με ρόλους, απελευθερώνοντας χρόνο για πιο ουσιαστικές ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Δεξιότητες και εμπιστοσύνη

Η εκδήλωση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μαζική επανεκπαίδευση, καθώς η διάρκεια ζωής των δεξιοτήτων έχει μειωθεί σημαντικά και έως το 2030 αναμένεται να αλλάξει ριζικά το 39% των βασικών ικανοτήτων. Σε αυτό το περιβάλλον, η δια βίου μάθηση παρουσιάζεται ως ο μόνος τρόπος για να παραμείνει ένας εργαζόμενος σχετικός με την αγορά εργασίας.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι οι οργανισμοί πρέπει να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον άνθρωπο και όχι ανταγωνιστικά. Ο στόχος είναι το AI να αναλαμβάνει το επαναλαμβανόμενο έργο και να αφήνει στον άνθρωπο ό,τι απαιτεί κρίση, δημιουργικότητα, ηγεσία και σύνθετη απόφαση.