Εργαζόμενοι: Η ευελιξία καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή δουλειάς

Η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής εξίσου σημαντική με τις οικονομικές απολαβές, λένε πλέον οι εργαζόμενοι

Executive 27.05.2026, 10:29
Σχολιάστε
Εργαζόμενοι: Η ευελιξία καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή δουλειάς
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα αναδεικνύεται η απουσία ευελιξίας ως συνθήκη για την πλειονότητα των εργαζομένων, ενώ αντίθετα σχεδόν 1 στους 2 εργαζομένους τη θεωρεί απαραίτητη για την παραγωγικότητά του σύγχρονες τάσεις γύρω από την ευελιξία, το εργασιακό περιβάλλον και τα κριτήρια επιλογής εργοδότη.

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων δείχνουν ότι η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής αποκτά πλέον εξίσου σημαντικό ρόλο με τις οικονομικές απολαβές, ενώ το υβριδικό μοντέλο φαίνεται να εδραιώνεται ως η πιο επιθυμητή μορφή εργασίας.

Η ευελιξία

Η απουσία ευελιξίας λειτουργεί πλέον ως ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας για την πλειονότητα των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, το 36% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα αξιολογούσε μια νέα πρόταση εργασίας χωρίς καθόλου ευελιξία, αλλά δύσκολα θα την αποδεχόταν, ενώ το 34% αναφέρει ότι δεν θα την εξέταζε καθόλου.

Αντίθετα, το 26% θα την αποδεχόταν μόνο αν υπήρχαν σημαντικά πρόσθετα οφέλη, ενώ μόλις το 2% θεωρεί ότι η ευελιξία δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι κατά την αξιολόγηση μιας επαγγελματικής πρότασης, δεν εστιάζουν αποκλειστικά στις αποδοχές, αλλά και στον τρόπο και στις συνθήκες εργασίας.

Το υβριδικό μοντέλο

Ένα ακόμη βασικό εύρημα της έρευνας είναι η κυριαρχία του υβριδικού μοντέλου εργασίας, με το 45% να δηλώνει ότι υπό αυτό το σχήμα αισθάνεται πιο παραγωγικό.

Ακολουθεί το 25%, που αποδίδει καλύτερα όταν εργάζεται από το σπίτι ενώ το 17% επιλέγει την εργασία από το γραφείο, θεωρώντας την πιο αποδοτική. Από την άλλη, ένα ποσοστό της τάξεως του 12% θεωρεί ότι ο χώρος εργασίας δεν επηρεάζει την παραγωγικότητά του. Το βασικό συμπέρασμα που αναδεικνύεται είναι ότι η κλασσική μορφή εργασίας, από το γραφείο, φαίνεται να μην αποτελεί πλέον την κυρίαρχη επιλογή για τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων.

Μισθός ή ευελιξία;

Οι αποφάσεις καριέρας, γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες, με τον μισθό να μην αποτελεί πλέον το μοναδικό κριτήριο επιλογής. Στην ερώτηση σχετικά με την επιλογή ανάμεσα σε δύο προτάσεις εργασίας, από τη μια με υψηλότερες αποδοχές και από την άλλη με περισσότερη ευελιξία, το 30% απαντά ότι θα επέλεγε εκείνη με τη μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ το 20% θα προτιμούσε τον καλύτερο μισθό.

Παράλληλα, το 27% επιθυμεί έναν συνδυασμό των δύο, χωρίς συμβιβασμούς, ενώ το 22% δηλώνει ότι η επιλογή εξαρτάται από τη φάση ζωής στην οποία βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή. Όπως προκύπτει από τα ποσοστά, η ευελιξία αναδεικνύεται ισάξια ή και σημαντικότερη από τον μισθό, ενώ αρκετοί είναι οι εργαζόμενοι που θα ήθελαν να καλύπτουν πολλαπλές ανάγκες ταυτόχρονα.

Τέλος, τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι η πλήρης επιστροφή στο γραφείο προκαλεί έντονο προβληματισμό στου εργαζόμενους. Στην ερώτηση σχετικά με την αντίδρασή τους σε ενδεχόμενη πλήρη επιστροφή στο γραφείο, το 33% δηλώνει ότι προβληματίζεται σοβαρά, ενώ το 28% αναφέρει ότι θα αναζητούσε άμεσα νέα εργασία.

Αντιθέτως, το 22% δηλώνει ότι δεν θα επηρεαζόταν από μια τέτοια αλλαγή, ενώ το 15% θα την αποδεχόταν, εφόσον υπήρχε επαρκής αιτιολόγηση. Τα παραπάνω ποσοστά καταδεικνύουν ότι, για ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων, μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αφορμή επαναξιολόγησης της επαγγελματικής τους πορείας.

Συνολικά, τα νέα ευρήματα των LinkedIn Polls του kariera.gr αποκαλύπτουν μια ξεκάθαρη μεταβολή στο εργασιακό τοπίο, με την ευελιξία να καθιερώνεται ως βασικό κριτήριο επιλογής εργοδότη.

Το υβριδικό μοντέλο παραμένει η κυρίαρχη επιλογή ως προς την παραγωγικότητα, ενώ η επιστροφή στο γραφείο λειτουργεί ολοένα και περισσότερο ως ανασταλτικός παράγοντας στην τελική επιλογή εργοδότη.

Συμπερασματικά, παρατηρείται ότι στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα, καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις καριέρας διαδραματίζουν πλέον η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και η ανάγκη για ευελιξία.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα
Business

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα
Κυβερνοασφάλεια: Έκρηξη στις επιθέσεις μέσω NFC σε smartphones
Τεχνολογία

Κυβερνοασφάλεια: Έκρηξη στις επιθέσεις μέσω NFC σε smartphones
ΟΔΔΗΧ: Στο 2,21% η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων
Economy

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,21% η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων
ΕΚΤ: Κίνδυνος οικονομικής κρίσης από τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
World

ΕΚΤ: Κίνδυνος οικονομικής κρίσης από τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
Χαρδούβελης: Το μέλλον των τραπεζών είναι ψηφιακό
Τράπεζες

Χαρδούβελης: Το μέλλον των τραπεζών είναι ψηφιακό
Το Voice for Sales εγκαινιάζει νέα εποχή για τους επαγγελματίες των πωλήσεων στην Ελλάδα
Economy

Voice for Sales: Νέα εποχή για τους επαγγελματίες των πωλήσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις 280 εκατ. ευρώ και 150 νέα καταστήματα την τριετία 2026-2029
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις 280 εκατ. από την METRO και 150 νέα καταστήματα

Στα 1,67 δισ. ευρώ οι πωλήσεις για το 2025 της METRO AEBE - «Όχημα» το retail και το e-shop, παρά τη στασιμότητα στο HoReCa  

Δημήτρης Χαροντάκης
Το ράλι της SK Hynix ρίχνει τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της ΑΙ
Reuters Breakingviews

Πώς η SK Hynix «εριξε» τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της AI

Η εκτόξευση της SK Hynix και ο κίνδυνος οι ιδιώτες επενδυτές κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρά «εγκαύματα»

Robyn Mak
Lululemon: Ουρές στο πρώτο ελληνικό κατάστημα
Business

Και επισήμως η Lululemon στην Ελλάδα με το πρώτο κατάστημα

Ο σχεδιασμός της Arion Retail Group για τη Lululemon και τα τρία καταστήματα στην Αττική

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Φοροδιαφυγή: Σαφάρι 50.000 ελέγχων σε νησιά και τουριστικές περιοχές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σαφάρι 50.000 ελέγχων σε νησιά - Πότε μπαίνουν λουκέτα

Στο στόχαστρο μπαίνει η φοροδιαφυγή από του Αγίου Πνεύματος - AI, tablets και drones στην μάχη

Ανδρομάχη Παύλου
Αμοιβές: Ποιοι κλάδοι παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αμοιβές σύμφωνα με την εργασία κι όχι το φύλο

Στην Ελλάδα η μόνη ηλικιακή κατηγορία όπου οι γυναίκες έχουν καλύτερες αμοιβές από τους άνδρες είναι κάτω των 25 ετών - Τι προβλέπει σ/ν του υπουργείου Εργασίας

Κώστας Παπαδής
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τον ΔΕΣΦΑ για τα κρίσιμα συνοδευτικά έργα, απαραίτητα για την ανάπτυξη του FSRU, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινό βηματισμό

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Executive
Εργαζόμενοι: Η ευελιξία καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή δουλειάς
Executive

Οι εργαζόμενοι αλλάζουν κριτήρια - Ο ρόλος της ευελιξίας

Η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής εξίσου σημαντική με τις οικονομικές απολαβές, λένε πλέον οι εργαζόμενοι

Deloitte: GenZ & Millennials επιδιώκουν την πρόοδο με τους δικούς τους όρους – Ποια η εικόνα στην Ελλάδα
Executive

Deloitte: Τι επιδιώκουν GenZ & Millennials στην αγορά εργασίας

Προσαρμοστικές είναι οι γενιές GenZ και Millennials στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τη φετινή έρευνα της Deloitte, σε ένα πλαίσιο αυξημένων απαιτήσεων

Adecco: H AI αλλάζει την εργασία αλλά μόνον το 6% των οργανισμών είναι έτοιμο
Executive

Adecco: Μόλις το 6% των επιχειρήσεων είναι AI-ready

Η επιτυχία στην εποχή της AI εξαρτάται από την εμπιστοσύνη, τις δεξιότητες και την ανθρωποκεντρική ηγεσία - Τι δείχνει η έρευνα Έρευνα Business Leaders της Adecco

Deloitte: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως πολλαπλασιαστής του ανθρώπινου πλεονεκτήματος
Tεχνητή νοημοσύνη

Η AI ως πολλαπλασιαστής του ανθρώπινου πλεονεκτήματος

Στο Human Capital Trends Event, η Deloitte Ελλάδας ανέδειξε ότι η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα θα κριθούν από τη σύνδεση τεχνολογίας, δεξιοτήτων και εμπιστοσύνης

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Αναντίστοιχα προσόντα και αντικείμενο εργασίας για 4 στους 10 εργαζόμενους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Άλλα προσόντα και άλλη εργασία για 4 στους 10 εργαζόμενους

Τα βασικά συμπεράσματα της μεγαλύτερης ως τώρα πανελλαδικής έρευνας εργαζομένων που διεξήγαγε το ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Microsoft: Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη την εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η εργασία αλλάζει με την AI, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν

Νέα έρευνα της Microsoft δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από τις επιχειρήσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Μήπως ήδη έχει αρχίσει να στερεί θέσεις εργασίας από αποφοίτους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Μήπως στερεί ήδη η ΑΙ θέσεις εργασίας από αποφοίτους;

Όσοι μαθαίνουν προγραμματισμό ίσως έχουν κάνει την λάθος επιλογή

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα
Business

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα

Στον δρόμο προς τα 100 της χρόνια, επενδύει στη νέα γενιά, αναφέρει η εταιρεία Παπαστράτος

Κυβερνοασφάλεια: Έκρηξη στις επιθέσεις μέσω NFC σε smartphones
Τεχνολογία

Κυβερνοασφάλεια: Έκρηξη στις επιθέσεις μέσω NFC σε smartphones

Υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο οι απειλές για την κυβερνοασφάλεια στα smartphones

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,21% η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων
Economy

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,21% η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων

Υπερκάλυψη κατά 2,62 φορές, ενώ το ποσό ήταν στα 400 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ

ΕΚΤ: Κίνδυνος οικονομικής κρίσης από τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
World

ΕΚΤ: Κίνδυνος οικονομικής κρίσης από τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Μεγάλες οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν σε πληθωρισμό και ανάπτυξη, ενώ η ΕΚΤ προβληματίζεται για τη μεταβλητότητα των εμπορικών πολιτικών των ΗΠΑ

Χαρδούβελης: Το μέλλον των τραπεζών είναι ψηφιακό
Τράπεζες

Χαρδούβελης: Το μέλλον των τραπεζών είναι ψηφιακό

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν γυρίσει σελίδα, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας

Το Voice for Sales εγκαινιάζει νέα εποχή για τους επαγγελματίες των πωλήσεων στην Ελλάδα
Economy

Voice for Sales: Νέα εποχή για τους επαγγελματίες των πωλήσεων

  Περισσότερα από 360 μέλη, στήριξη από 50+ εταιρείες και νέο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης διαμορφώνουν ένα σύγχρονο οικοσύστημα για τον χώρο των πωλήσεων  

Performance Technologies: Διανομή μερίσματος – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Business

Διανομή μερίσματος αποφάσισε η Performance Technologies

Τη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Performance Technologies κατά την γενική συνέλευση στις 13 Μαΐου - Ποιοι δικαιούνται μέρισμα και πώς θα γίνει η καταβολή

Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Ποια ποσά θα δοθούν σε αγρότες και κτηνοτρόφους
AGRO

Ποια ποσά θα δοθούν για συνδεδεμένες ενισχύσεις

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται τα ποσά για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

ΕΥΑΘ: Νέα τιμολογιακή πολιτική – Τι ανακοίνωσε για οικιακά τιμολόγια και την απόφαση της ΡΑΑΕΥ
Business

Τι αλλάζει στα τιμολόγια της ΕΥΑΘ

Το «Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού» πλέον παύει να εμφανίζεται διακριτά και ενσωματώνεται στη βασική τιμή για λόγους ρυθμιστικής διαφάνειας

Τουρισμός: Έσοδα 32,4 δισ. ευρώ το 2025
Τουρισμός

Τουρισμός: Έσοδα 32,4 δισ. ευρώ το 2025

Ο τουρισμός ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας - Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%
Τράπεζες

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%

Κεντρικό θέμα στην ανάλυση της UBS αποτελεί η στρατηγική εξαγορών των ελληνικών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γαλλία: Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο τριών ετών
World

Σε χαμηλό τριετίας η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γαλλία

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γαλλία μειώθηκε στις 82 μονάδες τον Μάιο, από 84 τον Απρίλιο

ΕΛΓΑ: Πληρωμές 24 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι
AGRO

ΕΛΓΑ: Πληρωμές 24 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

Οι αποζημιώσεις, θα πιστωθούν σήμερα στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων αγροτών στον ΕΛΓΑ

Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, έρχεται νέο ραντεβού με την ΕΣΕ
Business

Τι συζήτησαν Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Έρχεται νέο ραντεβού

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση ανάμεσα στον υπουργό Ανάπτυξης και τον νέο πρόεδρο της ΕΣΕ – Θεοδωρικάκος και Μασούτης είχαν συζήτηση εφ’ όλης της ύλης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένα πρόσημα και επιλεκτικές κινήσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μοιρασμένα πρόσημα και επιλεκτικές κινήσεις στο ΧΑ

Η αγορά δείχνει να χρειάζεται νέα καύσιμα και επιπλέον ρευστότητα προκειμένου να διατηρήσει τη δυναμική της

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εισφορά αλληλεγγύης: Ερχονται αλλαγές για 400.000 συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι αλλαγές έρχονται για 400.000 συνταξιούχους

Το σχέδιο κυβέρνησης για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων αντί για κατάργηση που ζητούν οι ίδιοι

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies