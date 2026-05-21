Adecco: H AI αλλάζει την εργασία αλλά μόνον το 6% των οργανισμών είναι έτοιμο

Η επιτυχία στην εποχή της AI εξαρτάται από την εμπιστοσύνη, τις δεξιότητες και την ανθρωποκεντρική ηγεσία - Τι δείχνει η έρευνα Έρευνα Business Leaders της Adecco

Executive 21.05.2026, 16:12
Σχολιάστε
Adecco: H AI αλλάζει την εργασία αλλά μόνον το 6% των οργανισμών είναι έτοιμο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι περισσότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν ουσιαστικά στην εποχή της ΑΙ, σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα Business Leaders 2026 του ομίλου Adecco, καθώς μόνον το 36% των οργανισμών καταφέρνει να δείξει ξεκάθαρα στους εργαζομένους ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί ευκαιρίες και δεν απειλεί τις θέσεις εργασίας τους, ενώ μόλις το 6% των εταιρειών χαρακτηρίζεται πραγματικά «future-ready» για τις αλλαγές που φέρνει η εποχή της AI.

Adecco: Από τι εξαρτάται η επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού

Ειδικότερα, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει με ταχύτητα τον κόσμο της εργασίας, η νέα παγκόσμια έρευνα του ομίλου Adecco, «The Human Premium: Leadership Beyond the Algorithm», αναδεικνύει ότι η επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την τεχνολογία, αλλά κυρίως από την εμπιστοσύνη που χτίζουν οι διοικήσεις των επιχειρήσεων με τους ανθρώπους τους, την επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ανθρωποκεντρική ηγεσία.

Η έρευνα βασίστηκε στις απαντήσεις 2.000 ανώτατων στελεχών από 13 χώρες, τα οποία εκπροσωπούν οργανισμούς με συνολικό ανθρώπινο δυναμικό άνω των 8,6 εκατομμυρίων εργαζομένων.

Τι έδειξε η έρευνα της Adecco

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι σχεδόν 1 στους 2 business leaders προβλέπει ότι τα AI agents θα αποτελούν μέρος της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσα στον επόμενο χρόνο.

Την ίδια ώρα μόνον το 36% των οργανισμών καταφέρνει να δείξει ξεκάθαρα στους εργαζομένους ότι η ΑΙ δημιουργεί ευκαιρίες και δεν απειλεί τις θέσεις εργασίας τους

Επίσης, μόλις 1 στους 5 leaders θεωρεί ότι η επιχείρησή του αναπτύσσει αποτελεσματικά τις δεξιότητες που απαιτεί το μέλλον της εργασίας, ενώ το 31% των στελεχών θεωρεί ότι η ηγετική ομάδα του οργανισμού του διαθέτει επαρκή γνώση γύρω από την AI για να κατανοεί τους κινδύνους και τις ευκαιρίες της.

Τέλος, μόλις το 6% των οργανισμών χαρακτηρίζεται «future-ready»- οι οργανισμοί που είναι πραγματικά future-ready είναι ανθρωποκεντρικοί, τεχνολογικά ενδυναμωμένοι και αξιοποιούν στρατηγικά την αξία της ΑΙ

Οι επιχειρήσεις επιταχύνουν την υιοθέτηση της AI, αλλά η εμπιστοσύνη των εργαζομένων υστερεί

Σύμφωνα με την έρευνα, τα AI agents — δηλαδή εργαλεία ΑΙ που μπορούν να εκτελούν εργασίες με αυξημένη αυτονομία — αποτελούν πλέον τη σημαντικότερη επιχειρηματική τάση διεθνώς, με το 45% των business leaders να εκτιμά ότι θα ενταχθούν στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ωστόσο, μόνο το 30% των εργαζομένων χωρίς διοικητική ευθύνη συμμερίζεται αυτή την εκτίμηση, γεγονός που δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες της διοίκησης και στην αντίληψη των εργαζομένων γύρω από την υιοθέτηση της AI.

Παράλληλα, αν και το 70% των εργαζομένων δηλώνει ότι αισθάνεται άνετα να συνεργάζεται με εργαλεία AI, μόνο το 36% των οργανισμών καταφέρνει να δείξει ξεκάθαρα στους ανθρώπους του ότι η ΑΙ μπορεί να δημιουργήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και όχι να απειλήσει τις θέσεις εργασίας τους.

Το έλλειμμα δεξιοτήτων και καθοδήγησης επιβραδύνει τον μετασχηματισμό

Η έρευνα καταγράφει σημαντικό έλλειμμα ετοιμότητας σε επίπεδο δεξιοτήτων, καθώς μόλις το 22% των στελεχών δηλώνει ότι η εταιρεία του αναπτύσσει αποτελεσματικά τις απαραίτητες ψηφιακές και future-ready δεξιότητες.

Την ίδια στιγμή, μόνο το 31% των ανώτατων στελεχών θεωρεί ότι η ηγετική ομάδα της εταιρείας διαθέτει επαρκή γνώση γύρω από την AI, ώστε να κατανοεί ουσιαστικά τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν, ενώ μόλις το 40% δηλώνει ότι έχει επικοινωνήσει ξεκάθαρα στους εργαζομένους πώς η ΑΙ επηρεάζει τους ρόλους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη σύνδεσης της τεχνολογίας με μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού, η οποία θα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στη διαφάνεια, στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και στη συστηματική οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Η μετάβαση στην AI αποδεικνύεται πιο δύσκολη απ’ όσο ανέμεναν οι επιχειρήσεις

Μόλις το 6% των οργανισμών χαρακτηρίζεται «future-ready» — οργανισμοί ανθρωποκεντρικοί, τεχνολογικά ώριμοι και ικανοί να αξιοποιούν στρατηγικά την ΑΙ. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται μειωμένο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που δείχνει ότι η μετάβαση από τον αρχικό ενθουσιασμό στην εφαρμογή της AI σε μεγάλη κλίμακα συνοδεύεται από αυξημένες προκλήσεις.

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, VP Adecco & Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα και Βουλγαρία δήλωσε σχετικά ότι «τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι, παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, πολλές επιχειρήσεις δεν αισθάνονται ακόμη πραγματικά έτοιμες για τη νέα εποχή της εργασίας. Η μετάβαση στην AI δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, αλλά κυρίως θέμα ανθρώπων, κουλτούρας και ηγεσίας».

«Η έρευνα αναδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι χρειάζονται περισσότερη καθοδήγηση, διαφάνεια και ουσιαστική υποστήριξη ώστε να κατανοήσουν πώς η AI επηρεάζει τον ρόλο και την επαγγελματική τους εξέλιξη, ενώ πολλές διοικήσεις αναγνωρίζουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά σε επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσης γύρω από την AI», σημείωσε.

Και προσέθεσε: «Την ίδια στιγμή, οι οργανισμοί που καταφέρνουν να συνδυάσουν την τεχνολογία με μια ανθρωποκεντρική στρατηγική — επενδύοντας στις δεξιότητες, στην εμπιστοσύνη και στην προσαρμοστικότητα των ανθρώπων τους — είναι εκείνοι που εμφανίζονται καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον της εργασίας».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Τηλεπικοινωνίες: CEO γαλλικής εταιρείας προειδοποιεί για την κυριαρχία των ΗΠΑ σε δορυφόρους και AI
Tεχνητή νοημοσύνη

«Η Ευρώπη δε συνειδητοποιεί τον κίνδυνο» - Φόβοι για κυριαρχία ΗΠΑ σε δορυφόρους και AI
Wall Street: Η ελπίδα συμφωνίας με το Ιράν «έφερε» νέο ρεκόρ για τον Dow Jones
Wall Street

Η ελπίδα συμφωνίας με το Ιράν «γύρισε» θετικά την Wall Street
ACS SA: Σε υποδομές ΑΙ στρέφεται η ισπανική κατασκευαστική – Ποια είναι η στρατηγική της
World

Ποιος ισπανικός κατασκευαστικός κολοσσός «ποντάρει» σε ΑΙ
Τουρισμός: Ενισχύεται η αγορά πολυτελών θερέτρων – Αρνητικές οι προβλέψεις των αεροπορικών
World

Τουρισμός: Αυξημένη η ζήτηση στα πολυτελή θέρετρα
Fed: Πρόταση για την επέκταση των swap lines – Τι δείχνουν τα πρακτικά
Συνάλλαγμα

Fed: Πρόταση για την επέκταση των swap lines – Τι δείχνουν τα πρακτικά
G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων
Κόσμος

G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ
Business

Η ΔΕΗ τίναξε τη «μπάνκα» και πάει για deals

Η ΔΕΗ μετά την ΑΜΚ ανακοινώνει deals - Το mega data center στη Δ. Μακεδονία - Ρεύμα... και σε hubs για AI σε Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Χρήστος Κολώνας
Όμιλος Fourlis: Οι δυο στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης της Fourlis
Business

Πώς «χτίζεται» η Fourlis της επόμενης μέρας - Το νέο μοντέλο

Τι ανέφεραν Βασίλης Φουρλής και Γιάννης Βασιλάκος για τις προτεραιότητες που θέτει ο όμιλος Fourlis – Η μηχανή αντιστάθμισης κόστους, τα νέα ΙΚΕΑ και η κερδοφορία των Foot Lockers

Γιώργος Μανέττας
Όμιλος Διβάνη: Η προίκα του 2025 και ο αστάθμητος παράγοντας της Μέσης Ανατολής
Τουρισμός

Caravel - Apollon: «Bαρόμετρο» η Μέση Ανατολή, αγκάθι οι μισθοί

Τι βλέπει ο όμιλος Διβάνη για την πορεία τη φετινή χρονιά - Η δυναμική της Αθήνας, το Airbnb και το γεωπολιτικό ρίσκο

Λάμπρος Καραγεώργος
G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων
Κόσμος

G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων

«Συντάξεις, χρέη, κλιματική αλλαγή, φυσικοί και εμπορικοί πόλεμοι... Εμείς χρηματοδοτούμε όλες τις παγκόσμιες κρίσεις», καταγγέλλουν οι νέοι

Αλέξανδρος Καψύλης
Τουρισμός: Ενισχύεται η αγορά πολυτελών θερέτρων – Αρνητικές οι προβλέψεις των αεροπορικών
World

Τουρισμός: Αυξημένη η ζήτηση στα πολυτελή θέρετρα

Ο πολυτελής τουρισμός βρίσκεται σε άνοδο, ενόσω οι αεροπορικές προειδοποιούν για μειωμένη ζήτηση - Πώς εξηγείται η αντίθεση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός
Economy

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Τι δείχνουν οι εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας - Οι προβλέψεις για ευρωζώνη και ΕΕ

Γιάννης Αγουρίδης
Βιομηχανικά μέταλλα: Οι φόβοι για τον πληθωρισμό επηρεάζουν τις τιμές τους
Commodities

Οι φόβοι για πληθωρισμό επηρεάζουν τα βιομηχανικά μέταλλα

Χαλκός, αλουμίνιο, ψευδάργυρος και άλλα μέταλλα παρουσιάζουν αυτή την εβδομάδα διακυμάνσεις που οφείλονται στον πληθωρισμό

Δημήτρης Σταμούλης
Airbnb: Ισχυρή δυναμική στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι – Υψηλές τιμές για τα καταλύματα 
Ακίνητα

Ισχυρό rebound για το Airbnb στην Ελλάδα - Ανεβαίνουν οι τιμές 

Τι δείχνουν τα στοιχεία της AirDNA για την πορεία της ζήτησης καταλυμάτων Airbnb - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Executive
Adecco: H AI αλλάζει την εργασία αλλά μόνον το 6% των οργανισμών είναι έτοιμο
Executive

Adecco: Μόλις το 6% των επιχειρήσεων είναι AI-ready

Η επιτυχία στην εποχή της AI εξαρτάται από την εμπιστοσύνη, τις δεξιότητες και την ανθρωποκεντρική ηγεσία - Τι δείχνει η έρευνα Έρευνα Business Leaders της Adecco

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Αναντίστοιχα προσόντα και αντικείμενο εργασίας για 4 στους 10 εργαζόμενους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Άλλα προσόντα και άλλη εργασία για 4 στους 10 εργαζόμενους

Τα βασικά συμπεράσματα της μεγαλύτερης ως τώρα πανελλαδικής έρευνας εργαζομένων που διεξήγαγε το ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Microsoft: Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη την εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η εργασία αλλάζει με την AI, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν

Νέα έρευνα της Microsoft δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από τις επιχειρήσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Μήπως ήδη έχει αρχίσει να στερεί θέσεις εργασίας από αποφοίτους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Μήπως στερεί ήδη η ΑΙ θέσεις εργασίας από αποφοίτους;

Όσοι μαθαίνουν προγραμματισμό ίσως έχουν κάνει την λάθος επιλογή

Δημήτρης Σταμούλης
Αγορά εργασίας: Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
Executive

Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;

Είναι απλώς καλύτεροι οι μισθοί στην αγορά εργασίας, μετρούν τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο;

Νατάσα Ρουγγέρη
Γιάννης Μαρίνος: Η αυτοπροσωπογραφία του μέσα από το βιβλίο του «Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό»
Tέχνη και Ζωή

«Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό» - Η αυτοπροσωπογραφία του Γιάννη Μαρίνου

«Το φαινόμενο Γιάννης Μαρίνος στα δημόσια πράγματα» - Φίλοι και συνεργάτες του παρουσίασαν το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου, διευθυντή επί 34 χρόνια του ΟΤ, και συγγραφέα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Εργασία: Κλειδί το personal branding – Τι έδειξε έρευνα της ManpowerGroup
Executive

To personal branding είναι το κλειδί για την σύγχρονη εργασία

Η αυθεντικότητα κάνει τη διαφορά στη σύγχρονη εργασία - Το personal branding στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Latest News
Τηλεπικοινωνίες: CEO γαλλικής εταιρείας προειδοποιεί για την κυριαρχία των ΗΠΑ σε δορυφόρους και AI
Tεχνητή νοημοσύνη

«Η Ευρώπη δε συνειδητοποιεί τον κίνδυνο» - Φόβοι για κυριαρχία ΗΠΑ σε δορυφόρους και AI

«Η Ευρώπη δεν συνειδητοποιεί ακριβώς πόσο επικίνδυνο είναι να βασίζεται αποκλειστικά στις αμερικανικές υποδομές», δήλωσε ο CEO της Bouygues, Olivier Roussat

Wall Street: Η ελπίδα συμφωνίας με το Ιράν «έφερε» νέο ρεκόρ για τον Dow Jones
Wall Street

Η ελπίδα συμφωνίας με το Ιράν «γύρισε» θετικά την Wall Street

Ο δείκτης Dow κέρδισε πάνω από 270 μονάδες και έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν

ACS SA: Σε υποδομές ΑΙ στρέφεται η ισπανική κατασκευαστική – Ποια είναι η στρατηγική της
World

Ποιος ισπανικός κατασκευαστικός κολοσσός «ποντάρει» σε ΑΙ

Νέες επενδύσεις σε data centers έχει στα σκαριά ο ισπανικός κατασκευαστικός κολοσσός - Στρατηγικές κινήσεις του CEO εκτίναξαν την αξία της μετοχής

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τουρισμός: Ενισχύεται η αγορά πολυτελών θερέτρων – Αρνητικές οι προβλέψεις των αεροπορικών
World

Τουρισμός: Αυξημένη η ζήτηση στα πολυτελή θέρετρα

Ο πολυτελής τουρισμός βρίσκεται σε άνοδο, ενόσω οι αεροπορικές προειδοποιούν για μειωμένη ζήτηση - Πώς εξηγείται η αντίθεση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Fed: Πρόταση για την επέκταση των swap lines – Τι δείχνουν τα πρακτικά
Συνάλλαγμα

Fed: Πρόταση για την επέκταση των swap lines – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Η θέση του νέου προέδρου της Fed για τις swap lines και η συζήτηση των μελών της FOMC

Τζούλη Καλημέρη
G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων
Κόσμος

G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων

«Συντάξεις, χρέη, κλιματική αλλαγή, φυσικοί και εμπορικοί πόλεμοι... Εμείς χρηματοδοτούμε όλες τις παγκόσμιες κρίσεις», καταγγέλλουν οι νέοι

Αλέξανδρος Καψύλης
Χρέος: Γιατί οι αγορές φοβούνται τα ελλείμματα περισσότερο από τον πληθωρισμό
Economy

Το φάντασμα του χρέους επιστρέφει πάνω από την Ευρώπη

Πώς οι γεωπολιτικές κρίσεις επαναφέρουν τους φόβους για το κρατικό χρέος - Οι πιέσεις για δημοσιονομική χαλάρωση και ο γρίφος της ΕΚΤ

Αλέξανδρος Κλώσσας
PosoKanei: Έρχεται η νέα πλατφόρμα ενημέρωσης για τις τιμές καταναλωτικών προϊόντων
Economy

«Έρχεται» το... PosoKanei

H νέα πλατφόρμα ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές των προϊόντων σούπερ μάρκετ θα αντικαταστήσει τη σημερινή e-katanalotis

Μαρία Σιδέρη
Report: Greece’s Airbnb Market Surges Ahead of Summer Season
English Edition

Report: Greece’s Airbnb Market Surges Ahead of Summer Season

Strong demand and rising prices position Greece among Europe’s top-performing short-term rental markets despite spring slowdown and geopolitical uncertainty

Κίνα: Πώς βοηθά… διακριτικά τη Ρωσία στην Ουκρανία
Κόσμος

Πώς η Κίνα βοηθά... διακριτικά τη Ρωσία στην Ουκρανία

Οι εταιρείες από την Κίνα εξάγουν drones, νιτροκυτταρίνη για πυραύλους και άλλα προϊόντα

ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.
Business

Τελική ευθεία για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ - Η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προχωρά σε ΑΜΚ - Στόχος η άντληση κεφαλαίων 530 εκατ. ευρώ για να συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ κατά 1 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
ΔΝΤ: Πώς πρέπει να απαντούν οι κυβερνήσεις στο σοκ τιμών ενέργειας και τροφίμων
Economy

Η σωστή στάση απέναντι στο ενεργειακό σοκ - Οι συστάσεις του ΔΝΤ

Το ΔΝΤ προτείνει την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και την στήριξη επιχειρήσεων με εργαλεία ρευστότητας - Οι γενικευμένες επιδοτήσεις και τα πλαφόν θεωρούνται λύσεις έσχατης ανάγκης

Γιώργος Πολύζος
CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές
Τράπεζες

Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση της CrediaBank, οργανικά και με εξαγορές

Το πλάνο της CrediaBank παρουσίασε την Πέμπτη το απόγευμα η CEO της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου 2026

Αγης Μάρκου
Βρετανία: Τι σημαίνει η συμφωνία 3,7 δισ. λιρών με κράτη του Κόλπου
World

Τι σημαίνει η εμπορική συμφωνία Βρετανίας με κράτη του Κόλπου

Η ιστορική εμπορική συμφωνία που υπέγραψε η Βρετανία με το GCC αναμένεται να εμβαθύνει τους δεσμούς των ΗΑΕ με επενδύσεις, εμπόριο και υπηρεσίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Housing Crisis Moves to the Heart of Europe’s Agenda
English Edition

Housing Crisis Moves to the Heart of Europe’s Agenda

In Greece, official data show nearly 794,000 homes standing empty, despite tax incentives introduced to encourage owners to return properties to the long-term rental market

Deal: Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων AvalonBay και Equity Residential κοντά σε συμφωνία συγχώνευσης
World

Deal συγχώνευσης αμερικανικών κολοσσών αστικών ακινήτων

Το deal θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και την Πέμπτη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies