Ιράν: Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς και από την Τεχεράνη

Τις πτήσεις προς και από την Τεχεράνη μέχρι και τις 29 Μαρτίου, αναστέλλει η Lufthansa όπως δήλωσε χθες Δευτέρα εκπρόσωπος του γερμανικού ομίλου αερομεταφορών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Την Τετάρτη, η Lufthansa είχε ενημερώσει πως θα παρακάμπτει μέχρι νεωτέρας τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ, αλλά η εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι τα αεροσκάφη του ομίλου θα χρησιμοποιούν από σήμερα «έναν διάδρομο εντός του εναέριου χώρου του Ιράκ».

Ανέφερε επίσης ότι η Austrian Airlines – μέλος του ομίλου Lufthansa – δεν θα εξυπηρετεί την Τεχεράνη τουλάχιστον μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου.

Την Παρασκευή, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) συνέστησε στις αεροπορικές εταιρείας να αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο εξαιτίας των αμερικανικών απειλών για ενδεχόμενη επίθεση εναντίον του Ιράν.

Η στρατιωτική επιλογή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκλείσει τη στρατιωτική επιλογή μετά τις απειλές του στο Ιράν, με φόντο τη σκληρή καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων από τα τέλη Δεκεμβρίου, παρότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Times, αραβικά κράτη – ακόμη και το Ισραήλ – ζήτησαν από την Ουάσιγκτον να μην προχωρήσει.

Το Fox News μάλιστα, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε ότι τουλάχιστον ένα αεροπλανοφόρο, πιθανόν το USS Abraham Lincoln, με την ομάδα κρούσης του, κατευθύνεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς την περιοχή, όπου αναμένεται να έχει φθάσει σε περίπου μια εβδομάδα