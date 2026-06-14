Βρετανία: Αντιδράσεις για την αύξηση του επιδόματος ασθενείας

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Τις αντιδράσεις των επιχειρηματικών ενώσεων προκαλεί η εφαρμογή των μεταρυθμίσεων στην εργατική νομοθεσία της Βρετανίας. Ωστόσο, η υπουργός Εργασίας Κέιτ Ντίρντεν απαντά ότι οι ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων από το Εργατικό Κόμμα απλώς έθεσαν το Ηνωμένο Βασίλειο σε «ισότιμη βάση» με άλλες μεγάλες οικονομίες.

Ο νόμος της κυβέρνησης για τα δικαιώματα στην εργασία τέθηκε σε ισχύ πέρυσι, με συγκεκριμένες διατάξεις να εφαρμόζονται φέτος και το επόμενο έτος.

Οι επιχειρηματικές ομάδες έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οι αλλαγές, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξημένη αποζημίωση ασθενείας και δικαιώματα απόλυσης, καθώς και πρόσβαση των συνδικάτων στους χώρους εργασίας, θα επιβάλουν σημαντικά πρόσθετα κόστη και θα μπορούσαν να αποτρέψουν τις εταιρείες από την πρόσληψη προσωπικού, αναφέρει ο Guardian.

Ωστόσο, η υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι απλώς έφεραν το Ηνωμένο Βασίλειο σε ευθυγράμμιση με άλλες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), του οργανισμού των βιομηχανικών οικονομιών.

«Ουσιαστικά, έχουμε πλέον ισότιμους όρους ανταγωνισμού με τις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ. Αφού είχαμε μείνει πίσω, βρισκόμαστε τώρα σε θέση να εξισώνουμε τα δικαιώματα με αυτά των άλλων χωρών και να παρέχουμε αυτές τις ευκαιρίες στο δικό μας εργατικό δυναμικό. Αυτό ακριβώς έπρεπε να κάνουμε και τόσο απαραίτητο ήταν να επικαιροποιήσουμε και να αναβαθμίσουμε τη νομοθεσία μας», δήλωσε η Κέιτ Ντίρντεν που συμμετείχε στην υπουργική διάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) στη Γενεύη.

Σταθερό ωράριο

Ο Άντι Μπέρναμ, αναμένεται να συνεχίσει την προσέγγιση της κυβέρνησης σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων, εάν κερδίσει τις επαναληπτικές εκλογές της επόμενης εβδομάδας στο Μέικερφιλντ και αντικαταστήσει τον Κίρ Σταρμερ ως ηγέτη του Εργατικού Κόμματος.

Οι υπουργοί διεξάγουν διαβουλεύσεις σχετικά με το επόμενο μέρος της νομοθεσίας που θα εφαρμοστεί – κανονισμούς που θα υποχρεώνουν τους εργοδότες να παρέχουν σταθερό ωράριο εργασίας στους εργαζομένους, αντί των «εκμεταλλευτικών» συμβάσεων μηδενικών ωρών.

Οι βιομηχανικοί φορείς έχουν παροτρύνει το Εργατικό Κόμμα να εφαρμόσει την αλλαγή με προσοχή, με την διευθύνουσα σύμβουλο του British Retail Consortium, Ελεν Ντίκινσον, να προειδοποιεί τους υπουργούς να μην «καταργήσουν τις ευέλικτες θέσεις εργασίας με τη ρύθμιση».

Η υπουργός Εργασίας της Βρετανίας αναγνώρισε ότι ορισμένοι εργαζόμενοι προτιμούν ευέλικτο ωράριο, αλλά είπε ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή των χαμηλόμισθων εργαζομένων, αν η κυβέρνηση το χειριστεί σωστά.