Βρετανία: Η κυβέρνηση συνεχίζει να συζητά για τις αμυντικές δαπάνες

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις σχετικά με το πόσα μπορεί να δαπανήσει η Βρετανία για την άμυνα με άλλα κυβερνητικά τμήματα να πιέζονται να ​απελευθερώσουν περισσότερα χρήματα, δήλωσε υπουργός την Κυριακή, μετά την παραίτηση του υπουργού Άμυνας σε μια διαμάχη για τις δαπάνες.

Ο Κιρ Στάρμερ δέχτηκε ένα βαρύ πλήγμα την Πέμπτη όταν ο Τζον Χίλεϊ – που χαίρει ευρείας εκτίμησης στην κυβέρνηση και στον αμυντικό τομέα – παραιτήθηκε, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αρκετά χρήματα για να διατηρήσει την ασφάλεια της χώρας.

Ο Στάρμερ σκεφτόταν εδώ και μήνες πώς να χρηματοδοτήσει ένα Σχέδιο Επενδύσεων στην Άμυνα (DIP) πριν τελικά καταλήξει σε ένα ποσό που ο Χίλεϊ χαρακτήρισε απαράδεκτο.

Νέος υπουργός Αμυνας στη Βρετανία

Ο νέος υπουργός Άμυνας Νταν Τζάρβις , δήλωσε στην Sunday Telegraph ότι ήταν αποφασισμένος να εξασφαλίσει στις Ένοπλες Δυνάμεις τη χρηματοδότηση που χρειάζονται, λέγοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να «ανταποκριθεί στην κατάλληλη στιγμή».

Η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δήλωσε την Κυριακή ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη. «Διεξάγω συζητήσεις με τους δικούς μου αξιωματούχους στο δικό μου τμήμα σχετικά με το ποσό της χρηματοδότησης που διαθέτουμε», δήλωσε η Νάντι στην τηλεόραση του BBC την Κυριακή, προσθέτοντας ότι ο Τζάρβις εξέταζε το Σχέδιο Αμυντικών Επενδύσεων στην τρέχουσα μορφή του και είχε συνομιλίες με τον υπουργό Οικονομικών και τον Στάρμερ.

«Αυτές οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη», είπε.

Η συνομιλία με το ΓΓ του ΝΑΤΟ

Ο παραιτηθείς υπουργός Αμυνας Τζον Χίλεϊ δήλωσε ότι το σχέδιο που είχε δει θα αύξανε τις αμυντικές δαπάνες σε μόλις 2,68% το 2030, όταν θα φτάσουν ήδη στο 2,6% το επόμενο έτος. Αυτό συγκρίνεται με τα σχέδια της Γερμανίας να δαπανήσει το 3,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της για την άμυνα έως το 2030.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε το Σάββατο στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι θα δημοσιεύσει το σχέδιο αμυντικών επενδύσεων της κυβέρνησης πριν από τη σύνοδο κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα.