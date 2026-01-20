Νταβός: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να πάει – Ποιοι δε θα παρευρεθούν

Ποια αναμένεται να είναι τα βασικά θέματα στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

World 20.01.2026, 09:52
Νταβός: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να πάει – Ποιοι δε θα παρευρεθούν
Ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan Τζέιμι Ντίμον, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Γένσεν Χουάνγκ είναι μεταξύ των πολιτικών ηγετών, των επιφανών CEO και των πρωτοπόρων της τεχνολογίας που θα παρευρεθούν στο Νταβός της Ελβετίας για την ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα παρευρεθεί επίσης αυτοπροσώπως για πρώτη φορά από τότε που μίλησε στο φόρουμ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του το 2020. Η διαδικτυακική ομιλία του πέρυσι, λίγες μέρες μετά την επανένταξή του στον Λευκό Οίκο, συγκλόνισε την εκδήλωση. Αυτή τη φορά, θα συνοδεύεται από την «μεγαλύτερη» αμερικανική αντιπροσωπεία μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το WEF.

Οι διοργανωτές του Νταβός είναι πρόθυμοι να αναφέρουν τον αριθμό εκείνων που αναμένουν να παρευρεθούν — «σχεδόν 3.000 ηγέτες από διάφορους τομείς», καθώς και «ρεκόρ» 400 πολιτικών ηγετών, 850 κορυφαίων στελεχών εταιρειών και 100 πρωτοπόρων της τεχνολογίας. Ωστόσο, μια κυβέρνηση που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής καταιγίδας δεν θα είναι εκεί.

Οι εκπρόσωποι της δανικής κυβέρνησης προσκλήθηκαν και αποφάσισαν να μην παρευρεθούν, όπως δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος του WEF, καθώς η διαμάχη για τη Γροιλανδία εντάθηκε. Η απόφασή τους υπογραμμίζει το πόσο τεταμένο είναι το κλίμα, λίγες μόνο ημέρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για νέα δασμολογικά μέτρα κατά των ευρωπαϊκών χωρών που αντιστέκονται στην προσπάθειά του να προσαρτήσει το νησί της Αρκτικής. «Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή είναι θέμα της εκάστοτε κυβέρνησης. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η δανική κυβέρνηση δεν θα εκπροσωπηθεί στο Νταβός αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του WEF σε ανακοίνωσή του.

Νταβός

Ποιοι δε θα πάνε στο Νταβός

Μεταξύ αυτών που δεν θα παρευρεθούν υπάρχουν μεγάλα ονόματα.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των συμμετεχόντων στο WEF, ούτε οι ηγέτες της Βραζιλίας και της Ινδίας.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κίρ Σταρμερ και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του WEF, αν και σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο θα παρευρεθούν.

Μεγάλες οικονομικές δυνάμεις

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την περασμένη εβδομάδα, οι διοργανωτές του WEF τόνισαν ότι έξι από τις χώρες της G7 αναμένεται να στείλουν εκπροσώπους, σε μια «ιστορική» κίνηση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του WEF, Μπόργκε Μπρέντε.

Το 2025, ο μόνος ηγέτης της G7 που παρευρέθηκε αυτοπροσώπως στο Νταβός ήταν ο τότε Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να παρευρεθούν αυτοπροσώπως.

Η Downing Street δεν επιβεβαίωσε αν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ θα παρευρεθεί — δεν παρευρέθηκε πέρυσι — αλλά σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να το κάνει.

Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου το πρωί της Δευτέρας, ο Στάρμερ αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του Τραμπ για την αύξηση των δασμών σε βάρος αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, εάν η Γροιλανδία δεν πωληθεί στις ΗΠΑ. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε από το BBC εάν θα εξετάσει το ενδεχόμενο να συναντήσει τον Τραμπ αυτοπροσώπως «αυτή την εβδομάδα», ο Στάρμερ δεν απάντησε ευθέως στην ερώτηση.

Η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Rachel Reeves θα παρευρεθεί και θα είναι καλεσμένη στην εκπομπή «Squawk Box Europe» του CNBC την Τετάρτη.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαϊτσι δεν αναφέρεται στη λίστα του WEF, αλλά είναι πιθανό να παραμείνει στη χώρα της, δεδομένου ότι ανακοίνωσε τη Δευτέρα πρόωρες εκλογές για τις 8 Φεβρουαρίου.

«Περισσότεροι διευθύνοντες σύμβουλοι»

Το Νταβός διαρκεί από το βράδυ της Δευτέρας έως το πρωί της Παρασκευής. Το φετινό θέμα είναι «Το πνεύμα του διαλόγου», με μια ατζέντα που επικεντρώνεται σε πέντε τομείς: το γεωπολιτικό περιβάλλον, την τεχνητή νοημοσύνη, το κλίμα και τη φύση και τις νέες πηγές οικονομικής ανάπτυξης

Ωστόσο, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στο ποιοι θα παρευρεθούν στο Νταβός, σύμφωνα με τον Eric Kutcher, ανώτερο συνεργάτη της McKinsey & Company, «στρατηγικού εταίρου» του WEF. «Θα έχει σημασία ποιοι θα είναι εκεί», είπε σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία.

Η αντιπροσωπεία του Τραμπ

Η αντιπροσωπεία του Τραμπ θα περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, καθώς και τον ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και τον σύμβουλο Τζάρετ Κούσνερ. Ο πρόεδρος έχει προγραμματίσει να απευθύνει ομιλία στο Νταβός την Τετάρτη.

Ο ιδρυτής του WEF, Klaus Schwab, είναι ένα μεγάλο όνομα που δεν θα παρευρεθεί στο Νταβός. Αφού διηύθυνε την εκδήλωση για δεκαετίες, ο Schwab παραιτήθηκε τον Απρίλιο μετά από έρευνα για φερόμενη παράνομη συμπεριφορά. Στη συνέχεια αθωώθηκε».

Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Larry Fink, και ο αντιπρόεδρος της Roche, Andre Hoffman, ανακοινώθηκαν ως προσωρινοί συμπρόεδροι του WEF τον Αύγουστο και το νέο προσωπικό του οργανισμού «καταβάλλει πραγματικές προσπάθειες για να επαναφέρει τον οικονομικό προσανατολισμό του WEF και, με αυτόν τον τρόπο, να προσελκύσει περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους», δήλωσε ο Kutcher.

Μαζί με τον Χουάνγκ της Nvidia, ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Satya Nadella, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic Dario Amodei και ο διευθύνων σύμβουλος της DeepMind Demis Hassabis βρίσκονται στη λίστα των συμμετεχόντων στο WEF. Η Sarah Friar, οικονομική διευθύντρια της OpenAI, θα συμμετάσχει επίσης, αλλά ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σαμ Άλτμαν, δε θα παρευρεθεί.

Τα βασικά θέματα για τις αγορές περιλαμβάνουν τις κινήσεις των ΗΠΑ προς την κατάληψη της Γροιλανδίας, την πολιτική αναταραχή στη Βενεζουέλα και την απειλή του Τραμπ να χρησιμοποιήσει βία εναντίον του Ιράν. Οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης τις ανακοινώσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, τις ενημερώσεις των κεντρικών τραπεζών και τις ειδήσεις σχετικά με τις εταιρείες που διαφοροποιούνται από τις ΗΠΑ.

Ενώ ορισμένοι γνωστοί πολιτικοί δεν θα παρευρεθούν, ορισμένοι από τους ηγέτες που θα παρευρεθούν — όπως ο Χαβιέρ Μιλέι της Αργεντινής και ο Πραμπόουο Σουμπιάνто της Ινδονησίας — δεν είναι «μικροί παράγοντες», σύμφωνα με τον Jan Aart Scholte, καθηγητή παγκόσμιων μετασχηματισμών και προκλήσεων διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν στην Ολλανδία.

Οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να βλέπουν το Νταβός ως ένα μέρος για να συναντηθούν με επιχειρήσεις, πρόσθεσε. «Το παγκόσμιο κεφάλαιο παραμένει μια ισχυρή δύναμη στην παγκόσμια πολιτική, ακόμη και αν οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι γενικά λιγότερο αποδεκτές και τιμώμενες από ό,τι πριν από 20-30 χρόνια», δήλωσε στο CNBC.

Ποιοι δεν είναι στη λίστα

Ενώ το WEF δήλωσε ότι ανακοίνωσε ότι θα παρευρεθούν «περίπου» 65 αρχηγοί κρατών, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες όπως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, άλλα μεγάλα ονόματα δεν περιλαμβάνονται στη λίστα.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δεν έχουν προγραμματίσει να δώσουν ομιλίες. Ωστόσο, ο Brende χαρακτήρισε την αντιπροσωπεία της Ινδίας «ισχυρή» και σημείωσε ότι θα παρευρεθούν οι αρχηγοί κρατών άλλων ασιατικών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένων της Ινδονησίας και του Πακιστάν.

Αν και ο Πρόεδρος της Κίνας Σι δεν αναμένεται να παρευρεθεί, ο Brende δήλωσε ότι θα παρευρεθεί μια «μεγάλη» κινεζική αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου για το εμπόριο και τα οικονομικά He Lifeng, ο οποίος αναμένεται να μιλήσει στην εκδήλωση την Τρίτη.

Ο Πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο de facto ηγέτης της χώρας του, δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των συμμετεχόντων του WEF. Ωστόσο, αρκετοί υπουργοί της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Οικονομικών Μοχάμεντ Αλ Τζαντάαν, έχουν προγραμματίσει συνεντεύξεις με το CNBC κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα παρευρεθεί, μετά τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στο νότιο τμήμα της χώρας την Κυριακή, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 40 τουλάχιστον ανθρώπων.

Ένας πρώην κριτικός του Νταβός κάνει την εμφάνισή του Ο Νάιντζελ Φάραντζ, ηγέτης του δεξιού κόμματος Reform UK, αναμένεται να παρευρεθεί στην εκδήλωση φέτος. Ο Φάραντζ είχε προηγουμένως αποκαλέσει το Νταβός «ελίτ» και είχε πει ότι όσοι παρευρίσκονταν εκεί ήταν «άνθρωποι που αποφασίζουν για το μέλλον μας σε χιονοδρομικά κέντρα της Ελβετίας» σε ένα βίντεο του 2020.

Πράγματι, το Νταβός θεωρείται από ορισμένους ελιτιστικό και αποκομμένο από την πραγματικότητα, είπε ο Scholte. «Οι εθνικιστικοί-λαϊκιστικοί κύκλοι θεωρούν συνήθως το WEF ως φάρο μιας φιλελεύθερης παγκοσμιοποιημένης ελίτ που προκαλεί την οργή τους», δήλωσε στο CNBC.

