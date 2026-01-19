Νταβός 2026: Συνάντηση κορυφαίου Κινέζου αξιωματούχου με CEO

Με ομάδα κορυφαίων CEO θα συναντηθεί ο Κινέζος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, οικονομικός τσάρος της χώρας και κορυφαίος διαπραγματευτής για το εμπόριο κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η συνάντηση με επικεφαλής επιχειρηματιών στο Νταβός της Ελβετίας, κατόπιν πρόσκλησης, θα φιλοξενηθεί από αξιωματούχο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Η εμπορική εκεχειρία του Τραμπ με την Κίνα και η πιθανή επίσκεψη στο Πεκίνο τον Απρίλιο άνοιξαν την πόρτα για τους παγκόσμιους ηγέτες και τους διευθύνοντες συμβούλους να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Οι ανατρεπτικές πολιτικές του και οι απειλές του κατά των συμμάχων τους έχουν επίσης δώσει ώθηση να συνάψουν συμφωνίες με την κυβέρνηση του Σι, όπως έκανε ο Καναδός ηγέτης Μαρκ Κάρνεϊ σε ταξίδι του στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα.

Οι προηγούμενες συναντήσεις

Μια σταθερή ροή Αμερικανών CEOs, συμπεριλαμβανομένων του Tim Cook της Apple Inc. και του Jensen Huang της Nvidia Corp., έχουν πραγματοποιήσει ταξίδια στην Κίνα τους τελευταίους μήνες για να συναντήσουν κορυφαίους ηγέτες και να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στην κινεζική αγορά.

Οι Κινέζοι ηγέτες συχνά συναντώνται κατ’ ιδίαν με στελέχη κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο Νταβός. Πέρυσι, ο Κινέζος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντινγκ Σουεξιάνγκ παρευρέθηκε σε ιδιωτικό γεύμα με στελέχη όπως ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase & Co., Τζίμι Ντίμον, και ο διευθύνων σύμβουλος της Blackstone Inc., Στιβ Σβάρτσμαν.

Το 2024, ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ συναντήθηκε με τους επικεφαλής περισσότερων από δώδεκα πολυεθνικών εταιρειών, ενώ πέρυσι ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Λιού Χε φέρεται να είπε σε μια ομάδα διευθύνοντων συμβούλων του Νταβός ότι η Κίνα επέστρεψε μετά τα lockdown λόγω της πανδημίας.