World 19.01.2026, 14:59
Νταβός 2026: Συνάντηση Τραμπ με κορυφαίους CEO
Με κορυφαία στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου αναμένεται να συναντηθεί ο  Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός την Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, καθώς η παρουσία του Αμερικανού προέδρου είναι έντονη κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της παγκόσμιας ελίτ στην Ελβετία.

Οι ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένων διευθύνοντων συμβούλων στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των κρυπτονομισμάτων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσκλήθηκαν σε δεξίωση μετά την ομιλία του Τραμπ στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, δήλωσαν οι πηγές. Η ημερήσια διάταξη δεν ήταν σαφής.

Διευθύνων σύμβουλος είπε ότι απλώς είχε προγραμματίσει στο ημερολόγιο του «μια δεξίωση προς τιμήν του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», ενώ ένας άλλος είπε ότι, κατά την άποψή του, είχαν προσκληθεί διευθύνοντες σύμβουλοι από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι οι προσκλήσεις είχαν σταλεί από τον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη φθάσει στο ελβετικό θέρετρο και θα εκφωνήσει ειδική ομιλία.

Αρκετοί κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, σχεδιάζουν επίσης να συνοδεύσουν τον Τραμπ. Ο Μπέσεντ αναμένεται να δώσει συνέντευξη Τύπου αργότερα τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Davos USA House.

Οι συμμετέχοντες στην ετήσια συνάντηση στο Νταβός

Η ατζέντα της διάσκεψης έχει σε κάποιο βαθμό επισκιάσει τις δραματικές πολιτικές κινήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης απαίτησής του να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) δήλωσε ότι φέτος θα συμμετάσχουν πάνω από 3.000 σύνεδροι από περισσότερες από 130 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 64 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ιδίως από αναδυόμενες οικονομίες.

Η λίστα περιλαμβάνει επίσης αρκετούς αρχηγούς χωρών της G7, με επίκεντρο τις αλλαγές στην πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Τραμπ.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, θα ταξιδέψει επίσης στο Νταβός και θα έχει συναντήσεις με μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας, δήλωσαν στο Reuters ανώνυμες πηγές.

Η Γροιλανδία στην ημερήσια διάταξη

Εν τω μεταξύ, σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από διάφορες χώρες πρόκειται να συναντηθούν στο περιθώριο της εκδήλωσης τη Δευτέρα, με τη Γροιλανδία να είναι μεταξύ των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, εξήγησε ότι η Γροιλανδία είχε προστεθεί στην ημερήσια διάταξη της προηγουμένως προγραμματισμένης συνάντησης μετά την απόφαση του Τραμπ το Σάββατο να επιβάλει επιπλέον δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

