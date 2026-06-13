Μιούλερ: Από πρώην γεράκι της ΕΚΤ κυνηγός του εγκλήματος

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Σε μια ασυνήθιστη για κεντρικό τραπεζίτη αλλαγή καριέρας προχώρησε ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας, Μάντις Μιούλερ.

Το πρώην γεράκι της ΕΚΤ ολοκλήρωσε την βασική του εκπαίδευση για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη μονάδα εγκληματολογικών ερευνών της αστυνομίας.

«Πιθανότατα δεν θα είμαι αστυνομικός πλήρους απασχόλησης», δήλωσε ο 49χρονος, ο οποίος θα συνεισφέρει τουλάχιστον 60 ώρες το χρόνο. «Αλλά τώρα που έχω περισσότερο χρόνο, ήθελα να κάνω κάτι καλό για την κοινωνία και επίσης κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχω κάνει πριν».

Η επιλογή του είναι περίεργη για έναν κεντρικό τραπεζίτη. Ο Μάριο Ντράγκι από τα ηνία της ΕΚΤ μεταπήδησε στον πρωθυπουργικό θώκο στης Ιταλία, ενώ ο Ισπανός Πάμπλο Χερνάντεζ ντε Κος, διευθύνει την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, την κεντρική τράπεζα των κεντρικών τραπεζών.

Ίσως να πλησιάζει λίγο με την επιλογή του πρώην προέδρου της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, που αν και η πρόωρη παραίτηση του είχε έντονο «πολιτικό άρωμα» ο ίδιος επικαλέστηκε ότι του είχε προσφερθεί ένας ρόλος που δεν μπορούσε να αρνηθεί, να διευθύνει ένα ίδρυμα για προβληματικούς νέους.

Μιούλερ: «Θα ήταν ενδιαφέρον να εργαστώ σε κάποιες πραγματικές υποθέσεις»

Ωστόσο, κατά τα ειωθότα της Εσθονίας δεν είναι μια ασυνήθιστη κίνηση. Η χώρα των 1,3 εκατομμυρίων κατοίκων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εθελοντική υποστήριξη σε τομείς όπως η ασφάλεια των συνόρων και η πολιτική άμυνα, με την ένταξή της στο ΝΑΤΟ να την καθιστά αλεξικέραυνο στις όποιες κινήσεις του Κρεμλίνου στα περιθώρια του πολέμου στην Ουκρανία.

Πράγματι, αρκετοί οικονομολόγοι της Τράπεζας της Εσθονίας εργάζονται ήδη για την αστυνομία, αναφέρει το Bloomberg. Ένας από τους πρώην συναδέλφους του Μιούλερ έχει συμμετάσχει σε έρευνα για ανθρωποκτονία.

Αυτό το είδος εργασίας «βοηθά στη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας στη χώρα μας», δήλωσε τηλεφωνικά η Triin Kevade, η οποία ηγείται της μονάδας του κεντρικού τραπεζίτη. Μόλις εκπαιδευτεί και εφοδιαστεί με εξοπλισμό, «η υποστήριξή του μας βοηθά πολύ», είπε.

Ο Μιούλερ βοήθησε στον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής κατά τη διάρκεια της ρεκόρ αύξησης του πληθωρισμού στην Ευρώπη μετά την πανδημία και πιο πρόσφατα κατά τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης στο Ιράν. Η Τράιν εξήγησε ότι οι αναλυτικές του ικανότητες θα αποδειχθούν πολύτιμες σε τομείς όπως το κυβερνοέγκλημα και το οικονομικό έγκλημα, με το ξέπλυμα χρήματος να αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα για τη χώρα την τελευταία δεκαετία.

«Ένα άτομο με τόσες πολλές γνώσεις και συγκεκριμένες δεξιότητες είναι ιδανικό για τη μονάδα μας», είπε.

Τα αρχικά καθήκοντα πιθανότατα θα περιλαμβάνουν την επικοινωνία με εγκληματολόγους, τη φύλαξη της περιμέτρου του τόπου του εγκλήματος και την παρακολούθηση των υπόπτων που έχουν συλληφθεί.

«Σκέφτηκα ότι θα ήταν ενδιαφέρον να εργαστώ σε κάποιες πραγματικές υποθέσεις και όχι μόνο σε μικροεγκλήματα, αν μπορώ με κάποιο τρόπο να βοηθήσω εκεί» επισημαίνει ο Μιούλερ, λάτρης των τηλεοπτικών εγκληματικών σειρών Breaking Bad και Blacklist.

Διατηρεί όμως ανοιχτές τις επιλογές του για το μέλλον. Εκτός από την θητεία του στην αστυνομία, υπηρετεί επίσης στο διοικητικό συμβούλιο της Εσθονικής Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και βρίσκεται σε συνομιλίες για αρκετούς άλλους ρόλους μερικής απασχόλησης που σχετίζονται με τα οικονομικά.