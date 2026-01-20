Κωτσόβολος: Δεν επιβεβαιώνονται οι φήμες για deal με «Αμοιρίδης – Σαββίδης»

Καμία συζήτηση δεν γίνεται πλέον ανάμεσα στην Κωτσόβολος και την Αμοιρίδης – Σαββίδης για την εξαγορά της τελευταίας αλυσίδας από τη θυγατρική της ΔΕΗ.

Αυτό αναφέρουν στον ΟΤ πηγές που είναι σε γνώση των όσων εκτυλίσσονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στο χώρο του retail.

Οι συζητήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, πράγματι υπήρξαν στο πρόσφατο παρελθόν συζητήσεις ανάμεσα στην Κωτσόβολος και την Αμοιρίδης – Σαββίδης για την πιθανότητα απόκτησης της βορειοελλαδίτικης αλυσίδας. Η τελευταία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της brands όπως τη Morris και την F&U.

Μάλιστα η Αμοιρίδης – Σαββίδης είναι και αποκλειστικός διανομέας της Morris σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια.

Πηγές αναφέρουν στον ΟΤ ότι πράγματι έγιναν συζητήσεις με την Κωτσόβολος να διερευνά τη δυνατότητα εξαγοράς της τελευταίας.

Δεν επιβεβαιώνονται οι φήμες για deal

Ωστόσο, πληροφορίες που έχει στη διάθεση του ο ΟΤ αναφέρουν ότι οι συζητήσεις αυτές δεν συνεχίζονται πλέον.

Και η Κωτσόβολος δεν προτίθεται να προχωρήσει σε καμία κίνηση υποβολής πρότασης για την απόκτηση της Αμοιρίδης – Σαββίδης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα το 50% του κύκλου εργασιών της Morris προέρχεται μέσα από την αλυσίδα Κωτσόβολος.

Όπως αναφέρουν τα ίδια δημοσιεύματα η F&U διαθέτει κλιματιστικά, τηλεοράσεις και άλλες ηλεκτρικές συσκευές κυρίως σε ξενοδοχεία.

Οι φήμες ήθελαν την Κωτσόβολος να συζητά προκειμένου η θυγατρική της ΔΕΗ να αποκτήσει πρόσβαση και σε συγκεκριμένες αγορές όπου βρίσκονται τα προϊόντα της Morris και της F&U.

Για τη ΔΕΗ η αλυσίδα Κωτσόβολος πρεσβεύει ένα σημαντικό τμήμα της νέας στρατηγικής που ξεδιπλώνει στην αγορά ενέργειας και αποσκοπεί στην νέου τύπου πελατοκεντρική προσέγγιση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του καταναλωτή τόσο μέσω προγραμμάτων ηλεκτρικής ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας όσο και μέσω προϊόντων ηλεκτρικών συσκευών.