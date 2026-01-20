AFI Microfinance: Οι μικροπιστώσεις ξεπέρασαν τα 4.5 εκατ. ευρώ – Πού κατευθύνθηκαν

Χρονιά σταθμό και ουσιαστικής εξέλιξης αποτέλεσε το 2025 για την AFI, τον πρώτο χρηματοπιστωτικό οργανισμό παροχής μικροπιστώσεων στην Ελλάδα, με σκοπό την οικονομική ένταξη, την ενδυνάμωση και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα ομάδων αποκλεισμένων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2025, η AFI Microfinance διοχέτευσε περισσότερα από € 4,5 εκατομμύρια μέσω μικροδανείων, στηρίζοντας δυνητικούς επιχειρηματίες στο ξεκίνημα τους, καθώς και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Οι μικροπιστώσεις της AFI

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 50% των δανείων που χορηγήθηκαν το 2025 αφορούσε περιοχές εκτός μητροπολιτικών κέντρων, ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ το 45% στήριξε στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και το 40% κατευθύνθηκε στη νεανική επιχειρηματικότητα.

Μέσω της χρηματοδοτικής της δραστηριότητας, η AFI συνέβαλε το 2025 στη δημιουργία περισσότερων από 100 νέων επιχειρήσεων και συνολικά άνω των 1.400 νέων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία και την απασχόληση. Για το 90% των ατόμων που έλαβαν χρηματοδότηση το 2025 από την AFI, η πρόσβαση σε επιχειρηματική χρηματοδότηση μέσω του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος δεν ήταν εφικτή.

Παράλληλα, στα πλαίσια των ενημερωτικών δράσεων και δωρεάν σεμιναρίων γύρω από την επιχειρηματικότητα, η AFI Microfinance αύξησε σε πάνω από 8.500 τον συνολικό αριθμό των ωφελούμενων που έχουν λάβει εκπαίδευση από τον οργανισμό.

«Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν τη σταθερή δέσμευσή μας να παρέχουμε υπεύθυνη χρηματοδότηση και ουσιαστική υποστήριξη σε ανθρώπους που συχνά αποκλείονται από το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, συμβάλλοντας στην οικονομική ένταξη, την ενδυνάμωση και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Για το 2026, στην AFI συνεχίζουμε με το ίδιο όραμα και ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους, έχοντας στο επίκεντρο τους ανθρώπους, το όραμά και τις επιχειρηματικές τους ανάγκες», δήλωσε ο Σταμάτης Βελεγράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της AFI Microfinance.

Ποια είναι η AFI

H AFI Microfinance ιδρύθηκε το 2013 και από το 2023 είναι Ίδρυμα Μικροπιστώσεων, αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος, παρέχοντας χρηματοδότηση και εκπαίδευση σε ανθρώπους που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα και δεν έχουν πρόσβαση στα αναγκαία κεφάλαια. Η AFI Microfinance έχει ως αποστολή την καταπολέμηση του αποκλεισμού, την ενίσχυση της επιχειρηματικής κοινότητας, τη διαμόρφωση πλαισίου και την επαναφορά της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. Ο οργανισμός προσφέρει χρηματοδότηση με την μορφή

μικροπιστώσεων σε ομάδες στόχους οι οποίες είναι αποκλεισμένοι από άλλες πηγές χρηματοδότησης και το τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα, εκπαιδεύει και ενδυναμώνει μικροεπιχειρηματίες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε θέματα επιχειρηματικότητας προκειμένου να σπάσουν τον φαύλο κύκλο του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού.