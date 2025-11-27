Μακέδος (ΤΜΕΔΕ): Μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Στον θεσμό των μικροπιστώσεων για τις επιχειρήσεις αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) Κωνσταντίνος Μακέδος, μιλώντας σήμερα στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο ίδιος ανέφερε πρόκειται για δάνεια έως 25.000 ευρώ και περίοδο αποπληρωμής έως 96 μήνες (8 χρόνια).

Οι επιχειρήσεις

Όπως εξήγησε ο ίδιος «μπορούμε να δίνουμε δάνειο με επιτόκιο 4% στη γενική επιχειρηματικότητα και 2,5% στη γυναικεία επιχειρηματικότητα» και μάλιστα όπως τόνισε «χωρίς έξοδα φακέλου, χωρίς φυσική παρουσία», ενώ τόνισε ότι αυτό μπορεί να συμβεί «μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα και να υπάρχει συμβουλευτική καθ’ όλη τη διάρκεια της αίτησης».

<br />

Το παραπάνω αφορά «επιχειρήσεις που έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 1 χρόνο» και το μόνο που έχουν να κάνουν είναι «να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο», κάνοντας λόγο για την «απόσβεση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ερωτώμενος για το τι αφορά το δάνειο αυτό, ο κ. Μακέδος έκανε λόγο για λογισμικό, μηχανήματα με leasing, δυνατότητες επέκτασης παραγωγής ή εξοπλισμό.

Όπως εξήγησε «δε χρειάζονται εξασφαλίσεις, απλώς θα πρέπει να μας πει (σ.σ. η επιχείρηση) τι θα κάνει μέσα στο επιχειρείν».

Ακόμη πρόσθεσε πως το ΤΜΕΔΕ συνεργάζεται στο πρόγραμμα αυτό με την CrediaBank, αλλά η ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να έχει οποιονδήποτε λογαριασμό σε οποιαδήποτε τράπεζα.

Από Μάιο που ξεκίνησε το πρόγραμμα έχουν δοθεί 240 δάνεια με ποσό 5,5 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2021 έχουν δοθεί ακόμη 400 από το ΤΜΕΔΕ, με αποτέλεσμα να φτάνουν τα 13,5 εκατ. ευρώ οι μικροπιστώσεις.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για μηχανικούς

Επιπλέον, ο κ. Μακέδος αναφέρθηκε και σε ένα άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για μηχανικούς. «Υπάρχει και το επόμενο project που έχουμε σχηματίσει με την Αναπτυξιακή Τράπεζα και είναι το κοινό ταμείο εγγυοδοσίας που είναι μέχρι 400.000 ευρώ, με 80% εγγύηση κεφαλαίου με 8 συνεργαζόμενες τράπεζες».

Όπως συμπλήρωσε, αυτό αφορά τεχνικές εταιρείες,μηχανικούς, νέους επιστήμονες και πρέπει να είναι μέλη του ΤΜΕΔΕ. «Εδώ μπορεί να είναι κάποιο φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει πάρει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΜΕΔΕ και θέλει να μπει στην παραγωγή», τόνισε ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο συνέδριο του ΤΜΕΔΕ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπου θα συνευρεθούν ομιλητές και μέλη της αγοράς και του επιχειρείν, προκειμένου να συζητήσουν «τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο που έχουν να εντάξουν τον κλιματικό κίνδυνο στις υποδομές, τις κατασκευές και τις επενδύσεις».