Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η ενέργεια και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες διογκώνουν κι άλλο τη φούσκα

Μόνο λίγες εταιρείες αποκομίζουν αξιόπιστα κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη. Εάν αυτό δεν αλλάξει, υπάρχει κίνδυνος πιστωτικής κατάρρευσης, επισημαίνει ο Economist

Tεχνητή νοημοσύνη 20.01.2026, 06:30
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η ενέργεια και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες διογκώνουν κι άλλο τη φούσκα
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Η απληστία υπήρξε από καιρό καταλύτης για την καπιταλιστική καινοτομία. Κατά τη διάρκεια του χρυσού πυρετού στην Καλιφόρνια, οι χρυσοθήρες ανέπτυξαν κανόνια νερού για να ανατινάξουν λόφους στην αναζήτηση μεταλλεύματος. Κατά τη διάρκεια της αμερικανικής έκρηξης ενυπόθηκων δανείων στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι τράπεζες δημιούργησαν τρελές μηχανές τιτλοποίησης δανείων για να διατηρήσουν την πιστωτική έκρηξη. Για κάποιο διάστημα, και τα δύο θεωρήθηκαν ευφυείς μορφές μηχανικής — το ένα για την αξιοποίηση της επιπλέον ενέργειας, το άλλο για την «πλημμύρα» της αγοράς κατοικιών με φθηνά δάνεια.

η Goldman Sachs εκτιμά ότι έως και το ένα τρίτο (ή 25GW) της πρόσθετης χωρητικότητας των κέντρων δεδομένων θα κατασκευαστεί εκτός δικτύου στην Αμερική τα επόμενα πέντε χρόνια

Σήμερα, η ενέργεια και η πίστωση είναι δύο από τους μεγαλύτερους περιορισμούς στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI), επισημαίνει ο Economist σε σχετική ανάλυσή του, προσθέτοντας ότι για άλλη μια φορά, η δημιουργικότητα ρέει άφθονη.

Η ενέργεια είναι το πιο απτό εμπόδιο: κυριολεκτικά, το αδιέξοδο. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι κατακλυσμένοι από τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία τσιπ AI σε τεράστια κέντρα δεδομένων. Η Ercot, η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας του Τέξας, έχει λάβει αιτήματα για περισσότερα από 226 γιγαβάτ (GW) ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030, σχεδόν 100 φορές περισσότερα από όσα ενέκρινε το 2022. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενταχθεί στο χορό των Αμερικανών που ανησυχούν ότι η ακόρεστη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα έργα AI θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Στις 13 Ιανουαρίου υποσχέθηκε στους πολίτες ότι δεν θα «πληρώσουν το λογαριασμό». Αντ’ αυτού, θα το κάνουν οι τεχνολογικοί γίγαντες όπως η Microsoft.

Αέρας στη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

Το κεφάλαιο έχει αναδειχθεί ως ένα άλλο εμπόδιο. Όταν οι τεχνολογικοί γίγαντες που παράγουν μετρητά πλήρωναν από την τσέπη τους τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό δεν αποτελούσε πρόβλημα. Ωστόσο, καθώς οι επενδύσεις καταβροχθίζουν ένα αυξανόμενο μερίδιο των ταμειακών ροών τους, οι εταιρείες αυτές έχουν αναγκαστεί να βρουν νέους τρόπους για να συγκεντρώσουν χρήματα.

Εν τω μεταξύ, οι τράπεζες έχουν φτάσει στα όρια τους με τη χορήγηση δανείων σε μικρότερους, λιγότερο αξιόπιστους προγραμματιστές κέντρων δεδομένων και πρέπει να διαχωρίσουν τα δάνεια για να τα αφαιρέσουν από τα βιβλία τους. Τόσο στην αγορά ενέργειας όσο και στην αγορά πιστώσεων, το αποτέλεσμα είναι μια πληθώρα καινοτομιών που αποσκοπούν στη μείωση των πιέσεων στο δίκτυο, καθώς και στους ισολογισμούς. Το δεύτερο ακούγεται πιο ανησυχητικό από το πρώτο. Και τα δύο, ωστόσο, θα έχουν την αμφίβολη διάκριση να διοχετεύουν περισσότερο «αέρα» στη «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη συνέχεια ο Economist εστιάζει την προσοχή του στον μεγιστάνα και πολυδισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ. Για μερικά χρόνια πριν η xAI, η εταιρεία κατασκευής μοντέλων, μπει στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, οι τεχνολογικοί γίγαντες συνέδεσαν τα κέντρα δεδομένων τους απευθείας με το ηλεκτρικό δίκτυο της Αμερικής. Όμως, όσο αυξανόταν η ζήτηση, τόσο περισσότερο χρόνο χρειαζόταν για να εξασφαλιστεί μια σύνδεση — και ο κ. Μασκ βιαζόταν να προλάβει ανταγωνιστές όπως η OpenAI. Έτσι, πρωτοστάτησε σε αυτό που η ερευνητική εταιρεία SemiAnalysis ονόμασε «BYO» (bring-your-own), μια εναλλακτική λύση της ενέργειας που βασίζεται στο δίκτυο. Όταν η xAI κατασκεύασε ένα μεγάλο σύμπλεγμα μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU) σε χρόνο ρεκόρ τεσσάρων μηνών στο Τενεσί το 2024, μεταφέρθηκαν κυριολεκτικά με φορτηγά αεριοστρόβιλοι και κινητήρες.

Οι BYO ήρθαν για να μείνουν

Αρχικά, αυτό ήταν ένα προσωρινό μέτρο. Ωστόσο, με τις συνδέσεις με το δίκτυο να χρειάζονται πλέον έως και πέντε χρόνια για να εξασφαλιστούν, οι BYO ήρθαν για να μείνουν. Καθώς η ζήτηση αυξάνεται, η δημιουργικότητα των BYO έχει φτάσει σε… υπερηχητικά επίπεδα. Τον περασμένο μήνα, η Boom, η οποία κατασκευάζει υπερυψηλής ταχύτητας αεροπλάνα, ανακοίνωσε ότι θα προμηθεύσει 29 στροβίλους φυσικού αερίου βασισμένους στην ίδια τεχνολογία με τους κινητήρες τζετ της στην Crusoe, μια εταιρεία ανάπτυξης κέντρων δεδομένων. Η Wärtsilä, μια φινλανδική εταιρεία που κατασκευάζει κινητήρες για κρουαζιερόπλοια, τους πωλεί επίσης για κέντρα δεδομένων.

Άλλες πολλά υποσχόμενες νέες τεχνολογίες, όπως οι κυψέλες καυσίμου, μπορεί επίσης να αξιοποιηθούν. Συνολικά, η Goldman Sachs εκτιμά ότι έως και το ένα τρίτο (ή 25GW) της πρόσθετης χωρητικότητας των κέντρων δεδομένων θα κατασκευαστεί εκτός δικτύου στην Αμερική τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι τα κέντρα δεδομένων θα μπορούν να δημιουργούνται πιο γρήγορα.

Χρηματοοικονομική… μαγεία

Ο κ. Μασκ είναι επίσης πρωτοπόρος στον τομέα της χρηματοοικονομικής μαγείας, μαζί με τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta και τον Λάρι Έλισον της Oracle. Παράλληλα με τη συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους 20 δισ. δολαρίων που ολοκλήρωσε η xAI στις αρχές Ιανουαρίου, θα μισθώσει GPU της Nvidia αξίας 5,4 δισ. δολαρίων από μια εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) που ιδρύθηκε από την Valor Equity Partners, τον μακροπρόθεσμο χρηματοδότη της.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η χρηματοδότηση κέντρων δεδομένων με τη συμμετοχή εταιρειών ιδιωτικής πίστωσης θα φθάσει τα 800 δισ. δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια έως το 2030

Τόσο η Meta όσο και η Oracle έχουν επίσης χρησιμοποιήσει SPV για να μειώσουν την πίεση που ασκούν τα έργα των κέντρων δεδομένων στους ισολογισμούς τους. Η Meta δημιούργησε ένα εξαιρετικό μείγμα ιδιωτικού κεφαλαίου, εταιρικών ομολόγων και εγγυήσεων χρέους για να συγκεντρώσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια για ένα γιγαντιαίο κέντρο δεδομένων στη Λουιζιάνα που ονομάζεται Hyperion. Κατάλληλα, το SPV για το έργο πήρε το όνομά του από ένα γλυκό της Νέας Ορλεάνης που ονομάζεται beignet. Η Oracle φέρεται επίσης να έχει συγκεντρώσει 66 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση εκτός ισολογισμού μέσω SPV, όλα για να υποστηρίξει την OpenAI, η οποία μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί πολύ καλύτερη στο να κλείνει συμφωνίες παρά στο να βγάζει χρήματα.

Το μέγεθος αυτών των συναλλαγών — καθώς και η συγκέντρωσή τους σε μια μικρή ομάδα δανειοληπτών — προκαλεί δυσφορία στον αυστηρά ρυθμιζόμενο τραπεζικό κλάδο. Ο κλάδος είναι πρόθυμος να οργανώσει εκδόσεις ομολόγων για εξαιρετικά κερδοφόρες υπερμεγέθεις εταιρείες. Ωστόσο, όσο λιγότερο αξιόπιστος είναι ο αντισυμβαλλόμενος, τόσο πιο δύσκολο είναι για μια τράπεζα να διατηρήσει τα δάνεια στα βιβλία της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για εταιρείες ιδιωτικής πίστωσης, που συχνά χρηματοδοτούνται από ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, οι οποίες είτε χορηγούν δάνεια σε δανειολήπτες κέντρων δεδομένων είτε αγοράζουν εξατομικευμένες τμήματα των χαρτοφυλακίων δανείων τεχνητής νοημοσύνης των τραπεζών.

Η αγορά είναι δυνητικά τεράστια. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η χρηματοδότηση κέντρων δεδομένων με τη συμμετοχή εταιρειών ιδιωτικής πίστωσης θα φθάσει τα 800 δισ. δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια έως το 2030 — ή περίπου το ήμισυ του συνολικού ποσού που αναμένεται να δανειστεί κατά τη διάρκεια της έκρηξης των κέντρων δεδομένων. Ωστόσο, πολλοί από τους εμπλεκόμενους χρηματοδότες αυτοσχεδιάζουν καθώς προχωρούν. Στις αγορές ενέργειας, η αυτοπαροχή ενέργειας συνεπάγεται υψηλότερο κόστος και εκθέτει τα κέντρα δεδομένων σε μεγαλύτερο κίνδυνο βλάβης του εξοπλισμού από ό,τι θα είχαν αν ήταν συνδεδεμένα στο δίκτυο. Ωστόσο, οι δευτερογενείς επιπτώσεις της φρενίτιδας της καινοτομίας θα είναι επίσης θετικές, στο βαθμό που οδηγούν σε νέες προσεγγίσεις για την παροχή ενέργειας.

Όσον αφορά τις αγορές πιστώσεων, αυτές αποτελούν ένα καλό μέσο για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, τώρα που οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούν πλέον να χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους. Ωστόσο, οι δευτερογενείς επιπτώσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες. Μόνο λίγες εταιρείες αποκομίζουν αξιόπιστα κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη. Εάν αυτό δεν αλλάξει, υπάρχει κίνδυνος πιστωτικής κατάρρευσης που θα μπορούσε να κλονίσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία γενικότερα. Τότε ο κόσμος θα χρειαστεί ένα νέο είδος ευρηματικότητας για να μαζέψει τα κομμάτια.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γιεν: «Άρωμα» παρέμβασης
Συνάλλαγμα

«Άρωμα» παρέμβασης στο γιεν
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Ουκρανία: Με ΗΠΑ και Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
World

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
Target: Νέες προσθήκες στο διοικητικό συμβούλιο με πρώην στελέχη Nike και HanesBrands
World

H Target ενισχύει τη στρατηγική της με πρώην στέλεχος της Nike
IndiGo: Γίνεται η πρώτη ινδική αεροπορική εταιρεία που θα πετά απευθείας στην Ελλάδα
Τουρισμός

Η IndiGo πρώτη ινδική εταιρεία με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα
Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Davos AI Summit 2026: Ελληνική παρουσία στην παγκόσμια συζήτηση για το μέλλον της AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Ελληνική φωνή στο Νταβός για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο Davos AI Summit 2026, ο CEO της KIEFER Χρήστος Πετρόχειλος ανέδειξε τον ρόλο της sovereign AI και τη δυναμική της Ελλάδας στη νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική Τεχνητής Νοημοσύνης

Σάτια Ναντέλα (Microsoft): H ΑΙ μπορεί να γίνει μια φούσκα κερδοσκοπίας
Tεχνητή νοημοσύνη

«Δίκαιη κατανομή» της τεχνητής νοημοσύνης ζήτησε ο CEO της Microsoft

Ο Σάτια Ναντέλα, CEO της Microsoft δήλωσε ότι η AI θα είναι στοιχείο μετασχηματισμού σε όλους τους κλάδους - Θα βοήθησει στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων, είπε

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η ενέργεια και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες διογκώνουν κι άλλο τη φούσκα
Tεχνητή νοημοσύνη

Ενέργεια και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες... φουσκώνουν κι άλλο την ΑΙ

Μόνο λίγες εταιρείες αποκομίζουν αξιόπιστα κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη. Εάν αυτό δεν αλλάξει, υπάρχει κίνδυνος πιστωτικής κατάρρευσης, επισημαίνει ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί τα τρισ. δολάρια που δαπανώνται δεν εγγυώνται κέρδη
Tεχνητή νοημοσύνη

«Μπορεί να πέσουμε σε τοίχο!» - Γιατί το ρίσκο των τρισ. στην ΑΙ δεν εγγυάται τα κέρδη

Η πρόοδος της γενικής τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να σταματήσει, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική κατάρρευση

Δημήτρης Σταμούλης
Τεχνητή νοημοσύνη: Τέσσερα σενάρια για την ανάπτυξη ΑΙ στην Ευρώπη
Tεχνητή νοημοσύνη

Schneider: Τέσσερα σενάρια για την ανάπτυξη ΑΙ στην Ευρώπη

Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα της  Schneider Electric για την τεχνητή νοημοσύνη

Μάθιου ΜακΚόναχι: Τι σκαρφίστηκε για να προστατευτεί από καταχρήσεις της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Το κόλπο του Μάθιου ΜακΚόναχι για να προστατευτεί από την ΑΙ

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει εμπορικά σήματα του εαυτού του να λέει γνωστές ατάκες από επιτυχίες του για να καταπολεμήσει τις απομιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο δικαστήριο

AI startups: Γιατί οι πιο επιτυχημένες εταιρείες έχουν νεαρούς ιδρυτές
World

Η γενιά των 20άρηδων που χτίζει εταιρείες δισεκατομμυρίων στo AI

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει όχι μόνο την τεχνολογία, αλλά και το προφίλ εκείνων που ιδρύουν τις πιο πολύτιμες startups στον κόσμο

Latest News
Γιεν: «Άρωμα» παρέμβασης
Συνάλλαγμα

«Άρωμα» παρέμβασης στο γιεν

Με διακυμάνσεις διαπραγματεύεται το γιεν

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου

Το συνολικό ποσό πληρωμών από e-EΦΚΑ – ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Ουκρανία: Με ΗΠΑ και Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
World

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Στόχος των διαπραγματεύσεων η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»

Target: Νέες προσθήκες στο διοικητικό συμβούλιο με πρώην στελέχη Nike και HanesBrands
World

H Target ενισχύει τη στρατηγική της με πρώην στέλεχος της Nike

Η Target επενδύει στην εμπειρία και την καινοτομία, φέρνοντας στο διοικητικό συμβούλιο δύο ηγετικά στελέχη από τον χώρο της μόδας και του λιανεμπορίου

IndiGo: Γίνεται η πρώτη ινδική αεροπορική εταιρεία που θα πετά απευθείας στην Ελλάδα
Τουρισμός

Η IndiGo πρώτη ινδική εταιρεία με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα

Η IndiGo θα εξυπηρετεί με τις πτήσεις συνδέοντας την Αθήνα με τη Βομβάη και το Νέο Δελχί

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets

Inflation in Greece is easing, but supermarket prices, rents and services remain high, forcing households to slash budgets and businesses to report falling sales, according to new data and market analysis

Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ben & Jerry’s: Μόνη και έρημη η εταιρεία – Οι κατηγορίες της Magnum
World

Μόνη και έρημη η Ben & Jerry's - Οι κατηγορίες της Magnum

Η Magnum κατηγορεί την πρώην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ben & Jerry's για «σοβαρή παράβαση καθήκοντος»

Μισθοί: Με δεύτερη δουλειά προσπαθούν να τονώσουν το εισόδημα οι Έλληνες 
Economy

Όταν ο μισθός δεν αρκεί, η δεύτερη δουλειά είναι... μονόδρομος 

Ένας στους δύο Έλληνες ψάχνει δεύτερη δουλειά - Οι μισθοί δεν αρκούν για να βγούν οι υποχρεώσεις του μήνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Αποδολαριοποίηση και ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές

Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο