AUSTRIACARD HOLDINGS: Αποκτά πρόσβαση στην αγορά του τραπεζικού τομέα της Σαουδικής Αραβίας

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση για τον Όμιλο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην τήρηση των υψηλότερων διεθνών προτύπων στην τεχνολογία πληρωμών μέσω έξυπνων καρτών

Business 17.02.2026, 11:51
Newsroom

Την Πιστοποίηση Chip Profile (Αρ. Πιστοποιητικού CV071) από την Κεντρική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας (SAMA) για το εθνικό σύστημα χρεωστικών καρτών mada, γεγονός που αποτελεί ορόσημο στη στρατηγική επέκτασής της σε σημαντικές αγορές παγκοσμίως έλαβε η AUSTRIACARD HOLDINGS.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση για τον Όμιλο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην τήρηση των υψηλότερων διεθνών προτύπων στην τεχνολογία πληρωμών μέσω έξυπνων καρτών. Η επιτυχής ολοκλήρωση της αυστηρής διαδικασίας πιστοποίησης της SAMA αναγνωρίζει την τεχνική αρτιότητα και τις ποιοτικές προδιαγραφές της εταιρείας στην παραγωγή chip cards.

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτό το επίτευγμα», δήλωσε ο Mohamed Chemloul, Group CTO της AUSTRIACARD HOLDINGS. «Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης της ομάδας μας στην αριστεία και της διαρκούς μας προσπάθειας να προσφέρουμε λύσεις πληρωμών παγκόσμιας κλάσης. Η επιτυχία αυτή μάς επιτρέπει να εντάξουμε τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Σαουδικής Αραβίας στο συνεχώς διευρυνόμενο πελατολόγιό μας, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση μας ως αξιόπιστου εταίρου στη διεθνή αγορά πληρωμών.»

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα στην AUSTRIACARD να προσφέρει στη σαουδαραβική αγορά το πλήρες φάσμα των λύσεών της στον τομέα των καρτών πληρωμών και αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι η Σαουδική Αραβία αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες χρηματοπιστωτικές αγορές της περιοχής ΜΕΝΑ (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική). Με όχημα το εθνικό στρατηγικό πλάνο Vision 2030, που επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλους τους τομείς, το οικοσύστημα πληρωμών της χώρας σημειώνει εντυπωσιακή ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό. Το σύστημα mada, ως το εθνικό δίκτυο πληρωμών, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις χρηματοοικονομικές υποδομές της χώρας, καθώς επεξεργάζεται καθημερινά εκατομμύρια συναλλαγές.

Η AUSTRIACARD είναι διεθνής πάροχος λύσεων ταυτοποίησης και πληρωμών, με στρατηγική έμφαση στις τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού που αξιοποιούν ιδιόκτητη τεχνογνωσία και δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης. Με έδρα τη Βιέννη της Αυστρίας, η εταιρεία διαθέτει 9 παραγωγικές μονάδες σε στρατηγικές αγορές στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η παγκόσμια παρουσία της σε επίπεδο πωλήσεων εξασφαλίζει άμεση επαφή με τους πελάτες και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

