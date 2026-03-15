ΗΠΑ-Κίνα: Εμπορικές συνομιλίες στο Παρίσι εν όψει της συνάντησης Τραμπ-Σι

Οι διαπραγματευτές για το εμπόριο, με επικεφαλής τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, τον Εκπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, και τον Αντιπρόεδρο της Κίνας, Χε Λίφενγκ, πραγματοποίησαν συνομιλίες στο Παρίσι την Κυριακή για να χαράξουν σχέδια για μια σύνοδο κορυφής ηγετών αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η πρώτη ημέρα των συνομιλιών ολοκληρώθηκε γύρω στις 6 μ.μ. τοπική ώρα και οι αντιπροσωπείες είναι έτοιμες να συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα. Οι διαπραγματευτές για το εμπόριο αναμένεται να εξετάσουν τις τελευταίες εξελίξεις σε μια εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο και να συζητήσουν θέματα όπως ο πόλεμος στο Ιράν, καθώς και οι επενδύσεις και οι αγορές.

Συνάντηση κορυφής ΗΠΑ-Κίνα

Τα αποτελέσματα θα προετοιμάσουν το έδαφος για το ταξίδι του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στο Πεκίνο εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Η συνεδρίαση σηματοδοτεί επίσης την πρώτη φορά που οι δύο πλευρές συναντώνται από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε ότι ο Τραμπ δεν είχε την εξουσία να επιβάλει δασμούς χρησιμοποιώντας τον Νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης – ένα εργαλείο που χρησιμοποίησε για να απειλήσει με δασμούς έως και 145% στην Κίνα.

Οι δασμοί Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει έκτοτε εισαγάγει έναν οριζόντιο δασμό 10% και έχει δεσμευτεί να αναδημιουργήσει τμήματα του δασμολογικού τείχους χρησιμοποιώντας άλλες αρχές. Ο Γκριρ ξεκίνησε τη διαδικασία επιβολής δασμών βάσει της αρμοδιότητας του Άρθρου 301 της υπηρεσίας του, ξεκινώντας έρευνα σχετικά με ισχυρισμούς για βιομηχανική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας για αρκετές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Οι Μπέσεντ, Γκριρ και Χε έχουν ιστορικό διμερών διαπραγματεύσεων. Συναντήθηκαν στη Γενεύη τον περασμένο Μάιο για να ξεκινήσουν μια σειρά συνομιλιών που ακολούθησαν συνεδρίες στο Λονδίνο, τη Στοκχόλμη, τη Μαδρίτη και την Κουάλα Λουμπούρ. Αυτό οδήγησε σε εκεχειρία βάσει της οποίας η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο μείωσαν τους δασμούς και τους περιορισμούς στις εξαγωγές.

Ο Κινέζος υφυπουργός Οικονομικών Λιάο Μιν και ο υφυπουργός Εμπορίου Λι Τσενγκγκάνγκ συμμετέχουν επίσης στις συνομιλίες.

Τον Ιανουάριο, ο Γκριρ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να επικεντρωθούν στην επίτευξη συμφωνίας για το εμπόριο σε μη ευαίσθητους τομείς στις συνομιλίες πριν από την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα.