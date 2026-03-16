Κρασί: Σε απόσταξη προχωρούν οι Γάλλοι – Τα πλεονάζοντα αποθέματα επηρεάζουν την αγορά

Η βιομηχανία οίνου της Γαλλίας θέλει να είναι σε θέση να αποστάζει το πλεονάζον κόκκινο και ροζέ κρασί της γρήγορα, αλλά όχι με οποιαδήποτε τιμή: ο στόχος είναι να αυξηθεί η τιμή πάνω από τον μέσο όρο των 33 ευρώ/hl που προτάθηκε από τις Βρυξέλλες, σεβόμενη παράλληλα τον ευρωπαϊκό κανόνα κατά της υπεραντιστάθμισης των χαμηλότερων τιμών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ σε ανάρτησή της, στη συνεδρίαση της 11ης Μαρτίου, το συμβούλιο οίνου της FranceAgriMer ενέκρινε ομόφωνα το πρόγραμμα απόσταξης κρίσης ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκε πρόσφατα από τον Κριστόφ Χάνσεν, τον ευρωπαίο επίτροπο Γεωργίας: «Όλοι θέλουν να κινηθούν γρήγορα», συνόψισε ο Jérôme Despey, πρόεδρος του συμβουλίου, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη απόσυρσης παρτίδων κρασιών χωρίς αγορά , για την αναδιάρθρωση των τιμών.

Ενώ η γαλλική παραγωγή κρασιού έχει μειωθεί στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 34 εκατομμυρίων hl, τα πλεονάζοντα αποθέματα συνεχίζουν να επηρεάζουν την αγορά

Επί του παρόντος, οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας «εξετάζουν μια ενιαία τιμή για όλες τις κατηγορίες ΠΟΠ, ΠΓΕ και μη Γεωγραφικής Ένδειξης* των ερυθρών και ροζέ κρασιών που επηρεάζονται από την απόσταξη υπεραποθεμάτων και παλαιών πλεονασμάτων», δήλωσε ο Despey, προσθέτοντας ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για να καθοριστεί εάν μπορούμε να υπερβούμε τα 40 εκατομμύρια ευρώ που έχει διαθέσει ο Επίτροπος για 1,2 εκατομμύρια εκατόλιτρα».

Μια πράξη εξισορρόπησης

Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακοινώνει μια μέση τιμή 33€/hl για τον οίνο που θα αποσταχθεί, η βιομηχανία οίνου θέλει να εντοπίσει και να υπολογίσει τις χαμηλότερες τρέχουσες τιμές, προκειμένου να προτείνει μια εναλλακτική βάση αποζημίωσης που να συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες: αποφεύγοντας την υπεραντιστάθμιση σε σχέση με το τρέχον χαμηλό επίπεδο της αγοράς.

«Ο στόχος είναι να συμμορφωθούμε με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν τόσο δύσκολο να εξασφαλίσουμε αυτά τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τους υπολογισμούς για κάθε περιοχή, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να τους επικυρώσει», εξηγεί ο Jérôme Despey, προσθέτοντας ότι, για τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, «τα 33€/hl δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των συναλλαγών. Εργαζόμαστε πάνω σε ένα εθνικό μέτρο και ένα ποσό απόσταξης που θα μας επιτρέψει να λάβουμε υπόψη όλες τις περιοχές παραγωγής και να αυξήσουμε την τιμή απόσταξης σε υψηλότερο επίπεδο, σύμφωνα με την πραγματικότητα των συναλλαγών ΠΟΠ, ΠΓΕ και οίνων χωρίς ΓΕ, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς».

* : Προηγούμενες περίοδοι απόσταξης αποτίμησαν τις παρτίδες που στάλθηκαν για απόσταξη στα 58 ευρώ/hl για γαλλικά κρασιά χωρίς ΓΕ και 78 ευρώ/hl για κρασιά ΠΟΠ και ΠΓΕ το 2020 κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid (250 εκατομμύρια ευρώ για 2,6 εκατομμύρια hl από τα 3,3 εκατομμύρια hl που ζητήθηκαν) και 45 ευρώ/hl για οίνους χωρίς ΓΕ, 65 ευρώ/hl για ΠΓΕ και 75 ευρώ/hl για πλεονάζοντα αποθέματα ΠΟΠ που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια των τριών περιόδων από το 2023 έως το 2024 (200 εκατομμύρια ευρώ για 3.457 αμπελουργούς-οινοποιούς , συνεταιριστικά οινοποιεία και εμπόρους που έστειλαν 4,4 εκατομμύρια εκατόλιτρα ερυθρών και ροζέ κρασιών για απόσταξη).