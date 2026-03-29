Φιλιππίνες: Το διυλιστήριο Petron θα αγοράσει περισσότερο ρωσικό αργό λόγω Ιράν

Η Petron Corp., η μοναδική εταιρεία διύλισης στις Φιλιππίνες, προμηθεύτηκε 2,48 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, καθώς η χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας αναζητά σε όλο τον κόσμο εναλλακτικούς προμηθευτές για να καλύψει τις εγχώριες ενεργειακές ανάγκες, εν μέσω της έντονης σύγκρουσης στο Ιράν.

Οι Φιλιππίνες προμηθεύονται σχεδόν το σύνολο των αναγκών τους σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή

«Εάν η τρέχουσα κρίση συνεχιστεί και οι εναλλακτικές πηγές αργού παραμείνουν μη διαθέσιμες ή ανεπαρκείς, η Petron ενδέχεται να αναγκαστεί εκ νέου να εξετάσει την αγορά ρωσικού αργού πετρελαίου για να αυξήσει τον εθνικό εφοδιασμό καυσίμων», ανέφερε η μητρική εταιρεία San Miguel Corp. σε δήλωση προς τις ρυθμιστικές αρχές της αγοράς αργά την Παρασκευή.

Το αργό θα αυξήσει τα αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων της Petron μέχρι τον Ιούνιο, ανέφερε η San Miguel, προσθέτοντας ότι οι αγορές έγιναν «αποκλειστικά λόγω ακραίας ανάγκης».

Στις 28 Φεβρουαρίου, την ίδια ημέρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, η Petron ενημερώθηκε ότι ένα φορτίο 2 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου δεν κατάφερε να περάσει με ασφάλεια από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμό τους. Ένα δεύτερο φορτίο 2 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου ακυρώθηκε επίσης στις 7 Μαρτίου λόγω του αυξημένου κινδύνου στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο San Miguel.

Οι Φιλιππίνες αναζητούν εναλλακτικές πηγές

Οι Φιλιππίνες, οι οποίες προμηθεύονται σχεδόν το σύνολο των αναγκών τους σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή, προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές πηγές για να ανακουφίσουν την κρίση εφοδιασμού που οδήγησε την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης. Επίσης, διαπραγματεύονται την προμήθεια καυσίμων από την Ιαπωνία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα και την Ινδία.

Η Μανίλα δήλωσε ότι στις 20 Μαρτίου διέθετε αποθέματα πετρελαίου για 45 ημέρες.

Η χώρα αναμένεται να παραλάβει αυτή την εβδομάδα την πρώτη παρτίδα ντίζελ από την παραγγελία της που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο βαρέλια, δήλωσε την Κυριακή ο Εκτελεστικός Γραμματέας Ραλφ Ρέκτο, αναφερόμενος στις προσπάθειες που καταβάλλουν αξιωματούχοι υπό την ηγεσία της Υπουργού Ενέργειας Σάρον Γκαρίν στο πλαίσιο της «πετρελαϊκής διπλωματίας».

«Από την Ινδονησία προέρχεται επίσης η ακλόνητη εγγύηση για σταθερή προμήθεια άνθρακα», πρόσθεσε ο Ρέκτο. Η Ινδονησία είναι ο κύριος προμηθευτής άνθρακα των Φιλιππίνων, ο οποίος τροφοδοτεί περισσότερο από το ήμισυ του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Cebu Air Inc. δήλωσε ότι διαθέτει επαρκή αποθέματα καυσίμων για αεροσκάφη μέχρι τον Ιούνιο. Σε ανάρτηση στο X την Κυριακή, η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι «συνεργάζεται στενά με προμηθευτές και συνεργάτες του κλάδου για να εξασφαλίσει τη συνεχή διαθεσιμότητα καυσίμων τους επόμενους μήνες» προκειμένου να διατηρήσει τις δραστηριότητές της.

Τα σχόλιά της ακολούθησαν μια παρόμοια διαβεβαίωση από την ανταγωνίστρια Philippine Airlines Inc. λίγες ημέρες νωρίτερα, της οποίας ο επικεφαλής δήλωσε ότι οι άνθρωποι πρέπει «να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε καύσιμα».