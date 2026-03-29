Βρετανία: Πλαφόν στις τιμές των συνταγών από την αρχή ανταγωνισμού

Στην αγορά των κτηνιατρικών υπηρεσιών, μια αγορά που για χρόνια λειτουργούσε με περιορισμένη διαφάνεια και αυξανόμενες τιμές, η αρχή ανταγωνισμού στη Βρετανία επιχειρεί τώρα μια αποφασιστική παρέμβαση. Με νέα πλαφόν και αυστηρότερους κανόνες, ο κλάδος των κτηνιάτρων μπαίνει σε τροχιά αλλαγών που στοχεύουν να προστατεύσουν τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων και να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό.

Η Βρετανία βάζει πλαφόν στις συνταγές

Η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) ανακοίνωσε ένα ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων για την αγορά των κτηνιατρικών υπηρεσιών στην Βρετανία, η οποία αποτιμάται σε περίπου 6,7 δισ. λίρες, εξηγούν οι Financial Times. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επιβολή ανώτατου ορίου στις χρεώσεις για τις κτηνιατρικές συνταγές.

Συγκεκριμένα, οι κτηνίατροι θα μπορούν να χρεώνουν έως 21 λίρες για την πρώτη συνταγή, ενώ κάθε επόμενη συνταγή δεν θα ξεπερνά τις 12,50 λίρες. Το όριο αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με την αρχική πρόταση των 16 λιρών, ενώ μέχρι σήμερα οι τιμές κυμαίνονταν από 10 έως και πάνω από 30 λίρες.

Η CMA εκτιμά ότι τα νέα όρια επιτρέπουν στις κλινικές να καλύπτουν τα λειτουργικά τους κόστη, χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τους πελάτες.

Υποχρεωτική διαφάνεια στις χρεώσεις

Πέρα από τις συνταγές, εισάγονται και νέες υποχρεώσεις για τους κτηνιάτρους. Για κάθε θεραπεία που ξεπερνά τις 500 λίρες, θα πρέπει να παρέχεται γραπτή εκτίμηση κόστους εκ των προτέρων.

Επιπλέον, οι κτηνιατρικές μονάδες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν σαφώς τους πελάτες αν λειτουργούν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή αν ανήκουν σε μεγαλύτερους ομίλους. Η έλλειψη αυτής της πληροφόρησης θεωρείται μέχρι σήμερα βασικό εμπόδιο για τον ανταγωνισμό.

Η κυριαρχία των μεγάλων ομίλων

Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος έχει προσελκύσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από μεγάλες εταιρείες και funds private equity. Σήμερα, περίπου το 60% των κτηνιατρικών πρακτικών ανήκει σε μεγάλες αλυσίδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της CMA, πέντε μεγάλοι όμιλοι εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις ανεξάρτητες κλινικές. Συγκεκριμένα, η μέση χρέωση για επισκέψεις, θεραπείες και φάρμακα ήταν κατά 18,3% υψηλότερη την περίοδο 2023–2024.

«Οι ιδιοκτήτες είναι στο σκοτάδι»

Ο επικεφαλής της έρευνας της CMA, Μάρτιν Κόουλμαν, τόνισε ότι το σημερινό σύστημα δεν λειτουργεί σωστά. Όπως ανέφερε, οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων συχνά αγνοούν το πραγματικό κόστος μέχρι να βρεθούν αντιμέτωποι με λογαριασμούς που φτάνουν σε χιλιάδες λίρες.

Παράλληλα, πολλοί δεν γνωρίζουν καν από ποιον αγοράζουν υπηρεσίες, καθώς η ιδιοκτησιακή δομή των κλινικών δεν είναι πάντα ξεκάθαρη. Η έλλειψη ανεξάρτητης εποπτείας για τις μεγάλες επιχειρήσεις επιτείνει το πρόβλημα.

Νέες υπηρεσίες και δικαιώματα για τους πελάτες

Στις μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνεται και η υποχρέωση δημιουργίας εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης παραπόνων από τις κτηνιατρικές μονάδες.

Παράλληλα, επεκτείνεται η υπηρεσία «Find a Vet», η οποία επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να συγκρίνουν τιμές και πληροφορίες ιδιοκτησίας μεταξύ διαφορετικών παρόχων.

Οι αντιδράσεις της αγοράς

Οι μεγάλοι όμιλοι του κλάδου εμφανίζονται θετικοί απέναντι στις αλλαγές, αν και εκφράζουν επιφυλάξεις για ορισμένα μέτρα. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών σημειώνουν ότι, παρά τις ενστάσεις, οι νέοι κανόνες θεωρούνται εφαρμόσιμοι.

Οι αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι οι επενδυτές μπορούν να αισθάνονται ανακούφιση, καθώς δεν επιβλήθηκαν γενικευμένοι έλεγχοι τιμών, πέρα από τις συνταγές.

Παράλληλα, οι απαιτήσεις για δημοσιοποίηση τιμών φαίνεται να είναι πιο περιορισμένες από τις αρχικές προτάσεις, μειώνοντας την πολυπλοκότητα για τις επιχειρήσεις.

Πότε τίθενται σε ισχύ

Οι αλλαγές αναμένεται να αρχίσουν να εφαρμόζονται εντός του έτους, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την κτηνιατρική αγορά στη Βρετανία—με περισσότερη διαφάνεια, ενισχυμένο ανταγωνισμό και, ενδεχομένως, χαμηλότερο κόστος για τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων.