Βρετανία: Πλαφόν στις τιμές των συνταγών από την αρχή ανταγωνισμού

World 29.03.2026, 16:18
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Στην αγορά των κτηνιατρικών υπηρεσιών, μια αγορά που για χρόνια λειτουργούσε με περιορισμένη διαφάνεια και αυξανόμενες τιμές, η αρχή ανταγωνισμού στη Βρετανία επιχειρεί τώρα μια αποφασιστική παρέμβαση. Με νέα πλαφόν και αυστηρότερους κανόνες, ο κλάδος των κτηνιάτρων μπαίνει σε τροχιά αλλαγών που στοχεύουν να προστατεύσουν τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων και να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό.

Η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) ανακοίνωσε ένα ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων για την αγορά των κτηνιατρικών υπηρεσιών στην Βρετανία, η οποία αποτιμάται σε περίπου 6,7 δισ. λίρες, εξηγούν οι Financial Times. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επιβολή ανώτατου ορίου στις χρεώσεις για τις κτηνιατρικές συνταγές.

Συγκεκριμένα, οι κτηνίατροι θα μπορούν να χρεώνουν έως 21 λίρες για την πρώτη συνταγή, ενώ κάθε επόμενη συνταγή δεν θα ξεπερνά τις 12,50 λίρες. Το όριο αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με την αρχική πρόταση των 16 λιρών, ενώ μέχρι σήμερα οι τιμές κυμαίνονταν από 10 έως και πάνω από 30 λίρες.

Η CMA εκτιμά ότι τα νέα όρια επιτρέπουν στις κλινικές να καλύπτουν τα λειτουργικά τους κόστη, χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τους πελάτες.

Υποχρεωτική διαφάνεια στις χρεώσεις

Πέρα από τις συνταγές, εισάγονται και νέες υποχρεώσεις για τους κτηνιάτρους. Για κάθε θεραπεία που ξεπερνά τις 500 λίρες, θα πρέπει να παρέχεται γραπτή εκτίμηση κόστους εκ των προτέρων.

Επιπλέον, οι κτηνιατρικές μονάδες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν σαφώς τους πελάτες αν λειτουργούν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή αν ανήκουν σε μεγαλύτερους ομίλους. Η έλλειψη αυτής της πληροφόρησης θεωρείται μέχρι σήμερα βασικό εμπόδιο για τον ανταγωνισμό.

Η κυριαρχία των μεγάλων ομίλων

Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος έχει προσελκύσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από μεγάλες εταιρείες και funds private equity. Σήμερα, περίπου το 60% των κτηνιατρικών πρακτικών ανήκει σε μεγάλες αλυσίδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της CMA, πέντε μεγάλοι όμιλοι εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις ανεξάρτητες κλινικές. Συγκεκριμένα, η μέση χρέωση για επισκέψεις, θεραπείες και φάρμακα ήταν κατά 18,3% υψηλότερη την περίοδο 2023–2024.

«Οι ιδιοκτήτες είναι στο σκοτάδι»

Ο επικεφαλής της έρευνας της CMA, Μάρτιν Κόουλμαν, τόνισε ότι το σημερινό σύστημα δεν λειτουργεί σωστά. Όπως ανέφερε, οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων συχνά αγνοούν το πραγματικό κόστος μέχρι να βρεθούν αντιμέτωποι με λογαριασμούς που φτάνουν σε χιλιάδες λίρες.

Παράλληλα, πολλοί δεν γνωρίζουν καν από ποιον αγοράζουν υπηρεσίες, καθώς η ιδιοκτησιακή δομή των κλινικών δεν είναι πάντα ξεκάθαρη. Η έλλειψη ανεξάρτητης εποπτείας για τις μεγάλες επιχειρήσεις επιτείνει το πρόβλημα.

Νέες υπηρεσίες και δικαιώματα για τους πελάτες

Στις μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνεται και η υποχρέωση δημιουργίας εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης παραπόνων από τις κτηνιατρικές μονάδες.

Παράλληλα, επεκτείνεται η υπηρεσία «Find a Vet», η οποία επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να συγκρίνουν τιμές και πληροφορίες ιδιοκτησίας μεταξύ διαφορετικών παρόχων.

Οι αντιδράσεις της αγοράς

Οι μεγάλοι όμιλοι του κλάδου εμφανίζονται θετικοί απέναντι στις αλλαγές, αν και εκφράζουν επιφυλάξεις για ορισμένα μέτρα. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών σημειώνουν ότι, παρά τις ενστάσεις, οι νέοι κανόνες θεωρούνται εφαρμόσιμοι.

Οι αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι οι επενδυτές μπορούν να αισθάνονται ανακούφιση, καθώς δεν επιβλήθηκαν γενικευμένοι έλεγχοι τιμών, πέρα από τις συνταγές.

Παράλληλα, οι απαιτήσεις για δημοσιοποίηση τιμών φαίνεται να είναι πιο περιορισμένες από τις αρχικές προτάσεις, μειώνοντας την πολυπλοκότητα για τις επιχειρήσεις.

Πότε τίθενται σε ισχύ

Οι αλλαγές αναμένεται να αρχίσουν να εφαρμόζονται εντός του έτους, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την κτηνιατρική αγορά στη Βρετανία—με περισσότερη διαφάνεια, ενισχυμένο ανταγωνισμό και, ενδεχομένως, χαμηλότερο κόστος για τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων.

Σχετικά άρθρα:
Unilever: Μηνύεται για δυσφήμιση – H διαμάχη για την Παλαιστίνη
World

Ben & Jerry’s vs Unilever: Στα δικαστήρια για την Παλαιστίνη
Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
World

Τι μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις
Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate
Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ευρωπαϊκή οικονομία: Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή
World

Οι πρώτες επιπτώσεις στην οικονομία της ΕΕ από το πόλεμο

Παρά το βαρύ αποτύπωμα του πολέμου στην ευρωπαϊκή οικονομία, το Eurogroup που συνήλθε εκτάκτως την Παρασκευή δεν κατέληξε σε κοινές αποφάσεις για οριζόντια μέτρα

Μελίνα Ζιάγκου
IKEA: Γιατί ψάχνει διέξοδο στην Ινδία
World

Σε ποια υποσχόμενη αγορά ψάχνει διέξοδο η ΙΚΕΑ

Ο σουηδικός κολοσσός ΙΚΕΑ βλέπει την Ινδία όχι μόνο ως μια πιθανή σημαντική αγορά λιανικής πώλησης, αλλά και ως έναν πιθανό κόμβο εξαγωγών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι
Ηλεκτρισμός

Ο πόλεμος χτυπά το ρεύμα – Με εκπτώσεις απαντούν οι πάροχοι

Τα τιμολόγια ρεύματος επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Αύξηση 18% στο χρηματιστήριο ενέργειας

Χρήστος Κολώνας
P&G Ελλάς: Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις
Business

Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις η P&G Eλλάς

Ποιες είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες της P&G Ελλάς, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της

Μαρία Σιδέρη
Ναυτιλία: Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα
Ποντοπόρος

Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα

Κραδασμοί στη ναυτιλία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Η πίεση στα κόστη και τους ναύλους

Λάμπρος Καραγεώργος
Twitter: Η 20η επέτειος μιας πλατφόρμας που άλλαξε τον κόσμο
World

Είκοσι χρόνια Twitter: Το «πουλί» που κατέκτησε τον κόσμο

Είκοσι χρόνια μετά τη γέννησή του, το Twitter – σήμερα X – παραμένει μια από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες στον πλανήτη

Νατάσα Σινιώρη
Καναδάς: Οι δασμοί «παγώνουν» τις επιχειρήσεις στο Ουίνδσορ
World

Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά

Η απειλή δασμών και η αβεβαιότητα για τη συμφωνία USMCA πλήττουν τις επιχειρήσεις, την εργασία και την αγορά ακινήτων στο Ουίνδσορ του Καναδά

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από World
Unilever: Μηνύεται για δυσφήμιση – H διαμάχη για την Παλαιστίνη
World

Ben & Jerry’s vs Unilever: Στα δικαστήρια για την Παλαιστίνη

Η πρώην πρόεδρος του ανεξάρτητου συμβουλίου της Ben & Jerry’s κατηγορεί Unilever και Magnum για οργανωμένη δυσφήμιση λόγω της στάσης της υπέρ της Παλαιστίνης

Νατάσα Σινιώρη
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
World

Τι μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

'Οσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τόσο πιο σοβαρή θα γίνει η επισιτιστική κρίση

Ανθή Γεωργίου
Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις

Η EGA παράγει αλουμίνιο και είναι κοινή ιδιοκτησία του κρατικού fund Mubadala του Αμπού Ντάμπι και της Investment Corporation of Dubai.

Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate

Δικαστήριο στις ΗΠΑ επιτρέπει αγωγές κατά της Colgate - Palmolive για παραπλανητική ασφάλεια παιδικών στοματικών διαλυμάτων κάτω των 6 ετών

Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα

Εταιρείες στη Γαλλία όπως η χαλυβουργία ArcelorMittal και ο προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, κλείνουν λόγω πτώσης ζήτησης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Ινδία: Δρομολογήθηκε η διάσπαση του ομίλου Vedanta
World

Εντός του Απριλίου η διάσπαση του ομίλου Vedanta στην Ινδία

Ο όμιλος με τα υψηλά χρέη πήρε το «πράσινο φως» απο δικαστήριο στην Ινδία για να προχωρήσει σε διάσπαση

Latest News
Unilever: Μηνύεται για δυσφήμιση – H διαμάχη για την Παλαιστίνη
World

Ben & Jerry’s vs Unilever: Στα δικαστήρια για την Παλαιστίνη

Η πρώην πρόεδρος του ανεξάρτητου συμβουλίου της Ben & Jerry’s κατηγορεί Unilever και Magnum για οργανωμένη δυσφήμιση λόγω της στάσης της υπέρ της Παλαιστίνης

Νατάσα Σινιώρη
Ηγουμενίτσα: Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο να δέσει στο λιμάνι
Ακτοπλοΐα

Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο στο λιμάνι Ηγουμενίτσας

Στο πλοίο επέβαιναν 218 επιβάτες, 70 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 65 Ι.Χ. οχήματα και 114 φορτηγά

Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων

Μια αυστηρή πολιτική ανταγωνισμού δεν αποτελεί εμπόδιο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τονίζει ο Economist

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
World

Τι μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

'Οσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τόσο πιο σοβαρή θα γίνει η επισιτιστική κρίση

Ανθή Γεωργίου
Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις

Η EGA παράγει αλουμίνιο και είναι κοινή ιδιοκτησία του κρατικού fund Mubadala του Αμπού Ντάμπι και της Investment Corporation of Dubai.

Ζελένσκι: Η Ρωσία χαρτογραφεί αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει το Ιράν
Κόσμος

Πώς η Ρωσία δίνει στόχους στο Ιράν αμερικανικά assets

Ο Ζελένσκι μιλά για δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν στο Ιράν με υλικό της αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία που χτυπήθηκε πρόσφατα

Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate

Δικαστήριο στις ΗΠΑ επιτρέπει αγωγές κατά της Colgate - Palmolive για παραπλανητική ασφάλεια παιδικών στοματικών διαλυμάτων κάτω των 6 ετών

Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα

Εταιρείες στη Γαλλία όπως η χαλυβουργία ArcelorMittal και ο προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, κλείνουν λόγω πτώσης ζήτησης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Ινδία: Δρομολογήθηκε η διάσπαση του ομίλου Vedanta
World

Εντός του Απριλίου η διάσπαση του ομίλου Vedanta στην Ινδία

Ο όμιλος με τα υψηλά χρέη πήρε το «πράσινο φως» απο δικαστήριο στην Ινδία για να προχωρήσει σε διάσπαση

Πακιστάν: Φιλοξενεί περιφερειακές συνομιλίες σχετικά με Ιράν και Στενά του Ορμούζ
World

Ποιες χώρες συζητούν για κοινοπραξία ελέγχου ροών πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Χώρες της περιοχής καταθέτουν προτάσεις σε συνομιλίες στο Πακιστάν για την αποδέσμευση των Στενών του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Φιλιππίνες: Το διυλιστήριο Petron θα αγοράσει περισσότερο ρωσικό αργό λόγω Ιράν
World

Μεγάλη στροφή στο ρωσικό αργό από διυλιστήριο των Φιλιππίνων

Οι Φιλιππίνες προμηθεύονται σχεδόν το σύνολο των αναγκών τους σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή

Στενά Ορμούζ: Σαουδαραβικό αργό κατευθύνεται προς το Πακιστάν
Ποντοπόρος

Σπάνιο «πέρασμα» σαουδαραβικού αργού από Ορμούζ προς Πακιστάν

Το ιρανικό κοινοβούλιο επεξεργάζεται ένα σχέδιο νόμου που θα επιβάλλει τέλος στα πλοία που ζητούν ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Καναδάς: Οι δασμοί «παγώνουν» τις επιχειρήσεις στο Ουίνδσορ
World

Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά

Η απειλή δασμών και η αβεβαιότητα για τη συμφωνία USMCA πλήττουν τις επιχειρήσεις, την εργασία και την αγορά ακινήτων στο Ουίνδσορ του Καναδά

Νατάσα Σινιώρη
Telecom Italia: Ακυρώνει το σχέδιο ανανέωσης της σύμβασης με την Inwit Tower το 2030
World

Όπισθεν Telecom Italia σε σύμβαση για πύργους κινητής τηλεφωνίας

Η Telecom Italia αποφάσισε ότι δεν θα παρατείνει την τρέχουσα σύμβαση μετά τη λήξη της τον Αύγουστο του 2030

Βρετανία: Πλαφόν στις τιμές των συνταγών από την αρχή ανταγωνισμού
World

Κόφτες» στις τιμές των κτηνιατρικών συνταγών

Η αρχή ανταγωνισμού στη Βρετανία βάζει φρένο στις χρεώσεις συνταγογράφησης

Νατάσα Σινιώρη

