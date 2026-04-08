Premia Properties: Στο ταμπλό από 9 Απριλίου το ομόλογο – Το σχέδιο αξιοποίησης των κεφαλαίων

Η Premia Properties προχωρά στο επόμενο βήμα μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς του ομολογιακού δανείου, καθώς από τις 9 Απριλίου 2026 ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η έκδοση συγκέντρωσε συνολικά €150 εκατ., με τις τελικές δαπάνες να διαμορφώνονται στα €5 εκατ., οδηγώντας σε καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ύψους €145 εκατ. Η πιστοποίηση της καταβολής ολοκληρώθηκε στις 8 Απριλίου 2026.

Premia Properties: Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια

Η εταιρεία έχει ήδη χαράξει σαφή στρατηγική για την αξιοποίηση των κεφαλαίων, δίνοντας έμφαση τόσο στη μείωση του δανεισμού όσο και στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της.

Το μεγαλύτερο μέρος, €100 εκατ., θα κατευθυνθεί στην πρόωρη πλήρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2022, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία: Ποσό €38 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα κτίρια, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους συμπεριλαμβανομένων και πιστούμενων τιμημάτων για πραγματοποιηθείσες επενδύσεις.

Οι επενδύσεις ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική της Premia για ενίσχυση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της.

Τα υπόλοιπα €7 εκατ. θα διατεθούν εντός 24 μηνών για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης, ενισχύοντας τη ρευστότητά του.

Ευελιξία στη χρήση των κεφαλαίων

Η διοίκηση διατηρεί τη δυνατότητα ανακατανομής πόρων, καθώς κεφάλαια που δεν θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε ακίνητα μπορούν να κατευθυνθούν σε κεφάλαιο κίνησης, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Διαχείριση διαθεσίμων και ενημέρωση επενδυτών

Μέχρι την πλήρη αξιοποίησή τους, τα κεφάλαια θα τοποθετούνται σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις χαμηλού κινδύνου, όπως προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.

Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύεται για συνεχή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της ιστοσελίδας της και των προβλεπόμενων καναλιών, σχετικά με την πορεία διάθεσης των κεφαλαίων.

Με την έναρξη διαπραγμάτευσης στις 9 Απριλίου, η Premia εισέρχεται σε μια νέα φάση, συνδυάζοντας απομόχλευση και επενδυτική ανάπτυξη στον τομέα της ακίνητης περιουσίας.