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Nexi Ελλάδος: Ανάπτυξη και διακυβέρνηση σε ένα αυστηρά εποπτευόμενο περιβάλλον

Η Κάτια Σταθάκη, CEO της Nexi Ελλάδος, ανέδειξε στο πλαίσιο του 24ου CFO Forum της KPMG τον εξελισσόμενο ρόλο του CFO ως στρατηγικού συνεργάτη της διοίκησης

Executive 13.06.2026, 21:05
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Nexi Ελλάδος: Ανάπτυξη και διακυβέρνηση σε ένα αυστηρά εποπτευόμενο περιβάλλον
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Τις αυξανόμενες απαιτήσεις που επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο του CFO ως business partner, την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης και διαχείρισης ρίσκου, καθώς και τη σημασία της στενής συνεργασίας με τη διοικητική ομάδα στη διαμόρφωση της συνολικής κατεύθυνσης του οργανισμού, ανέδειξε η Κάτια Σταθάκη, CEO της Nexi Ελλάδος, στο πλαίσιο του 24ου CFO Forum της KPMG στην Ελλάδα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η οικονομική λειτουργία συμβάλλει ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών.

Σε πάνελ με θέμα «Οικονομική Διεύθυνση: Μετασχηματισμός, δομές, ρόλοι, παροχές και αμοιβές», η κ. Σταθάκη ανέδειξε τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης και διακυβέρνησης σε αυστηρά εποπτευόμενα περιβάλλοντα. Με αφετηρία την εμπειρία της Nexi, ενός οργανισμού που λειτουργεί σε αυξημένες συνθήκες εποπτείας και συμμόρφωσης, υπογράμμισε ότι ο ρόλος του CFO μετατοπίζεται σταδιακά από το finance leadership στο enterprise leadership, με ενεργό συμβολή στη διαμόρφωση της μακροπρόθεσμης πορείας του οργανισμού – ισορροπώντας παράλληλα ανάμεσα στο agility και το governance. «Ο Οικονομικός Διευθυντής αποτελεί πλέον τον απόλυτο πυλώνα εμπιστοσύνης για μετόχους, εποπτικές αρχές και ολόκληρο τον οργανισμό, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως business partner και transformation leader, ενώ η στενή και ουσιαστική συνεργασία με τον CEO είναι καθοριστική για τη λήψη πιο ώριμων και βιώσιμων αποφάσεων», επεσήμανε.

Αναφερόμενη στις αλλαγές που επηρεάζουν τη λειτουργία της οικονομικής διεύθυνσης, η CEO της Nexi Ελλάδος υπογράμμισε τη μετατόπιση του finance function από το “what happened” στο “what’s next”, με ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στην πρόβλεψη και την αξιολόγηση σεναρίων – εξέλιξη που ενισχύει τη συνεργασία του με τον CEO και την υπόλοιπη διοίκηση. «Στο σύγχρονο περιβάλλον, ο CFO δεν λειτουργεί απομονωμένα, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των συλλογικών αποφάσεων της διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πραγματική αξία, ωστόσο, προκύπτει μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης, εποικοδομητικού διαλόγου και κοινού οράματος με τον CEO, κάτι που διευρύνει ουσιαστικά την ευθύνη του απέναντι στη συνολική πορεία του οργανισμού. Γι’ αυτό και, μαζί με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, αποτελούν ουσιαστικά το “κολλαγόνο” της διοίκησης, συμβάλλοντας από διαφορετική αφετηρία στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των εταιρικών στόχων», κατέληξε η κ. Σταθάκη.

Για τη Nexi Ελλάδος, η επένδυση σε ισχυρές δομές διακυβέρνησης και η αξιοποίηση των δεδομένων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης πορείας των οργανισμών. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων και διαρκούς μετασχηματισμού, η ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και διακυβέρνησης αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τη λήψη ώριμων και βιώσιμων αποφάσεων.

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