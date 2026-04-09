Μέση Ανατολή: Ο πραγματικός λογαριασμός του πολέμου

Πώς το ενεργειακό σοκ από την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή χτυπά ανάπτυξη και πληθωρισμό – Οι πιέσεις σε ανάπτυξη και επιτόκια

World 09.04.2026, 11:00
Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Κλώσσας

Ο λογαριασμός του πολέμου άρχισε να φτάνει στα γραφεία των υπουργείων Οικονομικών πριν ακόμη σιγήσουν τα όπλα. Στην Ουάσιγκτον, η πρώτη εσωτερική ενημέρωση προς το Κογκρέσο αποτυπώνει ένα σοκ που αγγίζει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Το κόστος των πρώτων ημερών ξεπερνούσε τα 11 δισ. δολάρια ενώ οι ανάγκες χρηματοδότησης άνοιξαν για τις ΗΠΑ ένα νέο κύκλο δημοσιονομικών αποφάσεων. Στις Βρυξέλλες, το ίδιο σοκ μεταφράζεται σε διαρκώς αναθεωρούμενες προβλέψεις ανάπτυξης, σε ακριβότερη ενέργεια και σε μια βιομηχανία που αρχίζει να πιέζεται από το κόστος και την αβεβαιότητα. Οι δύο όψεις του ίδιου πολέμου συγκλίνουν πλέον στον αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται τις τελευταίες ημέρες αποτυπώνουν μια μετατόπιση της κρίσης από το πεδίο των τιμών στο πεδίο της ανάπτυξης. Η άνοδος της ενέργειας πέρασε ήδη στις πρώτες ύλες, στα πετροχημικά και στην παραγωγή, δημιουργώντας μια αλυσίδα πιέσεων που δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στους επίσημους δείκτες, αλλά είναι ορατή στις αποφάσεις των επιχειρήσεων. Μεγάλες βιομηχανίες στην Ευρώπη επανεξετάζουν παραγγελίες, καθυστερούν επενδυτικά σχέδια και μεταθέτουν παραγωγικές αποφάσεις, ενώ σε εσωτερικές αναλύσεις της Κομισιόν γίνεται λόγος για «δεύτερο κύμα επιπτώσεων» που θα φανεί τους επόμενους μήνες.

Την ίδια στιγμή, στις ΗΠΑ, το βάρος μεταφέρεται ταχύτατα από το στρατιωτικό στο μακροοικονομικό πεδίο. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους και η αβεβαιότητα γύρω από τις εφοδιαστικές ροές έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων, με τη Federal Reserve να βλέπει καθυστέρηση στη διαδικασία αποκλιμάκωσης. Στο παρασκήνιο, τραπεζικές και επενδυτικές πηγές περιγράφουν ένα περιβάλλον όπου οι αγορές τιμολογούν υψηλότερο ρίσκο, τα ομόλογα ενσωματώνουν νέα ασφάλιστρα κινδύνου και οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν στρατηγικές σε ένα σενάριο παρατεταμένης αβεβαιότητας. Η ανακωχή έδωσε χρόνο στις αγορές, όχι όμως και βεβαιότητα και αυτός είναι πλέον ο βασικός παράγοντας που θα κρίνει το πραγματικό κόστος του πολέμου.

Στην Ουάσιγκτον, οι πρώτες εκτιμήσεις που διακινήθηκαν σε επίπεδο Κογκρέσου κάνουν λόγο για άμεσο κόστος άνω των 10-12 δισ. δολαρίων μέσα σε λίγες εβδομάδες, με το Πεντάγωνο να ενεργοποιεί έκτακτα κονδύλια για επιχειρησιακές ανάγκες, μεταφορές, logistics και ενίσχυση στρατιωτικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή. Στελέχη της αμερικανικής διοίκησης περιγράφουν ένα «ανοιχτό δημοσιονομικό μέτωπο», καθώς η διάρκεια και η ένταση της σύγκρουσης καθορίζουν το εύρος των παρεμβάσεων που θα απαιτηθούν.

Ενέργεια, πρώτες ύλες και το δεύτερο κύμα

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από διεθνείς οργανισμούς και αγορές δείχνουν ότι το αρχικό ενεργειακό σοκ έχει ήδη περάσει στο επόμενο στάδιο. Οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μεταφράζονται σε σημαντική επιβάρυνση για την παραγωγή, ιδιαίτερα σε κλάδους που εξαρτώνται από πετροχημικά προϊόντα και ενεργοβόρες διαδικασίες. Στην Ασία, όπου καταγράφονται πρώτες οι μεταβολές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι τιμές σε βασικές πρώτες ύλες όπως οι πλαστικές ρητίνες έχουν αυξηθεί έως και 50%-60%, δημιουργώντας πιέσεις που ήδη μεταφέρονται προς τη Δύση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών οίκων, η διαταραχή στη ροή πρώτων υλών μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει βάλει πολλά εμπόδια στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και επιμηκύνοντας τους χρόνους παράδοσης. Σε εσωτερικά σημειώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφεται η ανησυχία ότι το «δεύτερο κύμα» της κρίσης θα αφορά την επάρκεια και όχι μόνο τις τιμές, με άμεσες συνέπειες στη βιομηχανική δραστηριότητα.

Αναθεωρήσεις ανάπτυξης και αλλαγή σχεδίων

Η επίπτωση στην ανάπτυξη αρχίζει να αποτυπώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια στις τελευταίες εκτιμήσεις. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει λόγο για ένα «σύνθετο σοκ» που συνδυάζει υψηλότερο πληθωρισμό με χαμηλότερη ανάπτυξη, ενώ ευρωπαϊκές πηγές αναφέρουν ότι αρκετά κράτη-μέλη προχωρούν ήδη σε εσωτερικές αναθεωρήσεις των στόχων τους για το 2026.
Στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη προσαρμόσει την εκτίμηση για την ανάπτυξη κοντά στο 1,9%, ενώ αντίστοιχες κινήσεις καταγράφονται και από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και διεθνείς οργανισμούς. Οι αναθεωρήσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την επιβράδυνση της κατανάλωσης και την αύξηση του κόστους παραγωγής, παράγοντες που περιορίζουν τη δυναμική της οικονομίας.

Πηγές από το Eurogroup περιγράφουν ένα περιβάλλον όπου το βασικό ζητούμενο μετατοπίζεται από την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης στη διατήρηση της σταθερότητας. Η συζήτηση επικεντρώνεται στη δυνατότητα των οικονομιών να απορροφήσουν το σοκ χωρίς να εισέλθουν σε φάση παρατεταμένης επιβράδυνσης.

Παράλληλα με την πραγματική οικονομία, το κόστος του πολέμου αποτυπώνεται και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν κινηθεί ανοδικά, καθώς οι επενδυτές ενσωματώνουν υψηλότερο risk premium σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα το κόστος δανεισμού για τα κράτη, ιδιαίτερα για εκείνα με υψηλό δημόσιο χρέος.

Στις ΗΠΑ, η επίδραση είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, το δημοσιονομικό κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων αυξάνει τις ανάγκες χρηματοδότησης. Από την άλλη, η άνοδος της ενέργειας επηρεάζει τον πληθωρισμό, μεταθέτοντας χρονικά τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των τιμών ενέργειας αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των επιτοκίων.

Στην Ευρωζώνη, η συζήτηση κινείται σε αντίστοιχο πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων ενδέχεται να περιορίσει τα περιθώρια χαλάρωσης της πολιτικής της. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον όπου το κόστος χρήματος παραμένει υψηλότερο για μεγαλύτερο διάστημα, ενισχύοντας τις πιέσεις στην ανάπτυξη.

Στο μικροοικονομικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Βιομηχανικοί όμιλοι στην Ευρώπη επανεξετάζουν επενδυτικά σχέδια, καθυστερούν παραγγελίες και μεταθέτουν αποφάσεις για νέα έργα. Η αύξηση του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών περιορίζει τα περιθώρια κέρδους, ενώ η αβεβαιότητα για τη ζήτηση ενισχύει τη στάση αναμονής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, μεγάλα projects σε τομείς όπως η ενέργεια, τα ακίνητα και η βιομηχανία έχουν ήδη μετατεθεί χρονικά, δημιουργώντας ένα «κενό επενδύσεων» που εκτείνεται στους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Την ίδια στιγμή, μικρότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες προσαρμογής, καθώς διαθέτουν περιορισμένα περιθώρια απορρόφησης του κόστους. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι αυξήσεις τιμών μεταφέρονται σταδιακά στους καταναλωτές, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Κυβερνήσεις υπό πίεση

Οι κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σύνθετο περιβάλλον, όπου καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα την ακρίβεια, την επιβράδυνση της ανάπτυξης και τις δημοσιονομικές πιέσεις. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ενεργοποιηθεί μέτρα στήριξης, όπως επιδοτήσεις ενέργειας, μειώσεις φόρων και παρεμβάσεις στις τιμές καυσίμων.

Στην Ελλάδα, το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των τιμών και της κατανάλωσης, καθώς η ιδιωτική κατανάλωση αποτελεί βασικό πυλώνα του ΑΕΠ. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια παρέμβασης, με στόχο τη συγκράτηση των πιέσεων χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι συζητήσεις εστιάζουν σε πιο συντονισμένες λύσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη κοινή γραμμή. Το αποτέλεσμα είναι ένα μωσαϊκό εθνικών πολιτικών, που αντανακλά τις διαφορετικές αντοχές και προτεραιότητες των κρατών-μελών.

Ο πραγματικός λογαριασμός του πολέμου δεν έχει ακόμη κλείσει, ακόμα και αν υπάρχει εκεχειρία. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται δείχνουν ότι το κόστος εξελίσσεται σε κύματα, μεταφερόμενο από την ενέργεια στις πρώτες ύλες, από τη βιομηχανία στην κατανάλωση και από εκεί στην ανάπτυξη.

Στα ευρωπαϊκά επιτελεία, η ανησυχία επικεντρώνεται πλέον στη διάρκεια του φαινομένου και στην ικανότητα των οικονομιών να απορροφήσουν τις πιέσεις. Οι επόμενοι μήνες θεωρούνται κρίσιμοι για την αποτύπωση των πλήρων επιπτώσεων, με το βασικό ερώτημα να αφορά τη διάρκεια της προσαρμογής που θα απαιτηθεί. Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι η εκεχειρία θα οδηγήσει σε λήξη του πολέμου και δεν θα υπάρξει αναζωπύρωση.

