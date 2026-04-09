Τεχνητή Νοημοσύνη: Startup στοιχηματίζει ότι η ΑΙ μπορεί να αντικαταστήσει και τους αναλυτές της Wall Street

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι έτοιμη να αναλάβει μερικούς από τους πιο παραδοσιακούς τίτλους στα χρηματοοικονομικά λένε οι κορυφαίοι της AI. Αυτές οι θέσεις περιλαμβάνουν χρηματιστές, διαχειριστές χαρτοφυλακίου και οικονομικούς συμβούλους. Τώρα, έρχεται για τις θέσεις ερευνητικών ομάδων της Wall Street που συντάσσουν καθημερινές αναφορές μετοχών.

Αυτό λέει στην Wall Street Journal ο influencer κρυπτονομισμάτων και επιχειρηματίας Άντονι Πομπλιάνο, του οποίου η εταιρεία ProCap Financial ξεκινά μια νέα επιχείρηση που επικεντρώνεται σε ερευνητικές αναφορές που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη για μεμονωμένους επενδυτές.

Το σχέδιο είναι να υπάρχει ένας στόλος πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης που θα σαρώνουν τις αγορές, θα αναλύουν τις τάσεις και θα συντάσσουν αναφορές με τίτλους όπως «3 Μετοχές που Κερδίζουν Τόσο από τις Επιστροφές Δασμών όσο και από το Σοκ του Πετρελαίου στο Ιράν», σύμφωνα με ένα παράδειγμα που κοινοποιήθηκε στην Journal. Οι πράκτορες θα μπορούσαν επίσης να δημιουργήσουν μια αναφορά που να συγκρίνει την απόδοση των μετοχών επαναγοράς και μερισμάτων, σύμφωνα με την εταιρεία, ή να αντιδρούν μέσα σε λίγα λεπτά σε μια συνέντευξη Τύπου του Λευκού Οίκου.

«Πιστεύουμε ότι οι πράκτορες της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι πολύ καλοί στο να βρίσκουν ανεξερεύνητες, καλογραμμένες έρευνες ταχύτερα και φθηνότερα από τους ανθρώπους», είπε ο Πομπλιάνο. «Υποθέτω ότι ολόκληρος ο κλάδος κινείται προς αυτή την κατεύθυνση».

Οι πράκτορες είναι σε θέση να δημιουργούν εκατοντάδες αναφορές την ημέρα, πρόσθεσε ο Πομπλιάνο – αλλά η εταιρεία θα ξεκινήσει κυκλοφορώντας μόνο μερικές καθημερινά για να αποφύγει να κατακλύσει τα εισερχόμενα των επενδυτών.

Οι αναφορές που διανέμονται από την υπηρεσία, που ονομάζεται ProCap Insights, θα καλύπτουν μετοχές μεμονωμένου ονόματος, θεματικές τάσεις και μακροοικονομικές αναλύσεις και δεν θα προσφέρουν συγκεκριμένες συστάσεις «αγοράς» ή «πώλησης», σύμφωνα με την εταιρεία. Μια ετήσια συνδρομή στο ProCap Insights θα κοστίζει στους επενδυτές 2.500 δολάρια ετησίως.

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί περίσσοτερες αναλύσεις ταχύτερα και φθηνότερα

Ο Πομπλιάνο, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της ProCap Financial, δήλωσε ότι οι ερευνητικές σημειώσεις που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ταχύτερες και φθηνότερες στην παραγωγή από εκείνες που συγκεντρώνονται από μια ομάδα αναλυτών, ας πούμε, σε μια μεγάλη επενδυτική τράπεζα. Η εταιρεία του δημιούργησε το ProCap Insights σε διάστημα δύο εβδομάδων, πρόσθεσε. Είπε ότι κόστισε μόνο μερικές χιλιάδες δολάρια και υπήρχε μόνο ένας υπάλληλος που επέβλεπε το έργο.

Η αντικατάσταση στρατιών επαγγελματιών αναλυτών που αφιερώνουν χρόνια στη μελέτη συγκεκριμένων εταιρειών, κλάδων ή κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων είναι μια δύσκολη υπόθεση.

Για δεκαετίες, ένα τεράστιο δίκτυο ερευνητών κυκλοφορεί τις συστάσεις τους για τις μετοχές και εκδίδει προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη και τα εταιρικά κέρδη. Έχουν κατά καιρούς επινοήσει ονομασίες που επηρεάζουν την αντίληψη σημαντικών στιγμών στη Wall Street, όπως «επαναστάτες ομολόγων» ή οι τεχνολογικές μετοχές των «Υπέροχων Επτά».

Οι ερευνητικές ομάδες συνδέουν επίσης δύο πλευρές της επιχείρησης μιας επενδυτικής τράπεζας: τις εταιρείες που λειτουργούν ως πελάτες και τους traders που αγοράζουν και πωλούν μετοχές και ομόλογα αυτών των εταιρειών.

Δεν έχουν πάντα τέλειο ιστορικό. Για παράδειγμα, αρκετοί αναλυτές μετοχών εξέδωσαν αξιολόγηση “αγοράς” για τις μετοχές της ενεργειακής εταιρείας Enron μέχρι την κατάρρευση της εταιρείας το 2001. Αλλά μένει να δούμε αν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ξεπεράσουν αξιόπιστα τις προβλέψεις των επαγγελματιών της Wall Street.

Καθώς η τεχνολογία προχωρά, ο Πομπλιάνο είπε ότι μια ευρύτερη αναστάτωση στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δεν είναι πολύ μακριά.

Η ProCap Financial απέκτησε πρόσφατα την CFO Silvia, μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που επικεντρώνεται στα χρηματοοικονομικά. Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης προορίζεται ως οικονομικός διευθυντής για μεμονωμένους επενδυτές, συγχρονιζόμενο με τους τραπεζικούς και χρηματιστηριακούς λογαριασμούς τους για την παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων και τη συμβολή τους. Η ProCap Insights θα χρησιμοποιήσει ανώνυμα δεδομένα από τη Silvia για να ενημερώσει ορισμένες από τις εκθέσεις της, ανέφερε η εταιρεία.

«Το υπερηχητικό τσουνάμι της τεχνητής νοημοσύνης έρχεται στα χρηματοοικονομικά», δήλωσε ο Πομπλιάνο, αναφερόμενος σε μια φράση που χρησιμοποίησε ο Ίλον Μασκ για να περιγράψει τον αντίκτυπο της νέας τεχνολογίας. «Θέλουμε να είμαστε οι πρωτοπόροι».