Puma: Η κινεζική Anta Sports εξετάζει πιθανή προσφορά για την εταιρεία

Mεταξύ των εταιρειών που εξετάζουν μια πιθανή εξαγορά της Puma SEΗ είναι και η εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ κινεζική εταιρεία αθλητικών ειδών Anta Sports Products.

Η Anta συνεργάζεται με έναν σύμβουλο για να αξιολογήσει μια προσφορά για την Puma, ανέφεραν πηγές του Bloomberg. Η εταιρεία μπορεί να συνεργαστεί με μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων εάν αποφασίσει να προχωρήσει με μια προσφορά.

Άλλοι πιθανοί πλειοδότες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ανταγωνίστρια κινεζική εταιρεία ένδυσης Li Ning Co. Η Li Ning, που πήρε το όνομά της από τον θρυλικό αθλητή που ίδρυσε την εταιρεία, συζητά επιλογές χρηματοδότησης με τράπεζες καθώς εξετάζει πρώιμα την Puma, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η Puma μπορεί επίσης να προσελκύσει ενδιαφέρον από εταιρείες αθλητικών ειδών όπως η ιαπωνική Asics, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν είναι σαφές ποιοι υποψήφιοι θα προχωρήσουν με τις προσφορές.

Οι προσδοκίες αποτίμησης του μεγαλύτερου μετόχου της Puma, της δισεκατομμυριούχου οικογένειας Πινό της Γαλλίας, ενδέχεται να αποτελέσουν σημαντικό εμπόδιο για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Οι μετοχές της Puma έχουν υποχωρήσει κατά 62% στη Φρανκφούρτη φέτος, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η εταιρεία χαρτοφυλακίου Artémis της οικογένειας Πινό κατείχε το 29% της Puma στο τέλος του περασμένου έτους, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της εταιρείας.

Ποια είναι η Anta Sports Products

Η Anta — η οποία κατέχει μάρκες όπως η Fila και η Jack Wolfskin — έχει σημειώσει άνοδο 9% στις συναλλαγές του Χονγκ Κονγκ φέτος, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να ανέρχεται σε σχεδόν 31 δισεκατομμύρια δολάρια. Μια κοινοπραξία με επικεφαλής την Anta, η οποία περιλάμβανε επίσης την ασιατική εταιρεία εξαγορών FountainVest Partners, πλήρωσε 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019 για να αποκτήσει την Amer Sports, ιδιοκτήτρια εμπορικών σημάτων όπως η Salomon και η Arc’teryx. Η μετοχή της Li Ning έχει αυξηθεί κατά 7% το 2025, φτάνοντας την αγοραία αξία της σχεδόν στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Απαντώντας σε ερώτημα του Bloomberg News, η Li Ning ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι παραμένει επικεντρωμένη στην ανάπτυξη της μάρκας της και δεν έχει διεξάγει καμία «ουσιαστική» διαπραγμάτευση ή αξιολόγηση σχετικά με την Puma.

Ο Φρανσουά-Ανρί Πινό, διευθύνων σύμβουλος της Artémis, δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι το μερίδιο της Puma είναι «ενδιαφέρον» αλλά «δεν είναι στρατηγικό» και ότι οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές σχετικά με την συμμετοχή.

Η Puma προσπαθεί να ανανεωθεί υπό τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο Άρτουρ Ηελντ, αφού δεν κατάφερε να δημιουργήσει ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τα προϊόντα της στους καταναλωτές τα τελευταία χρόνια. Η γερμανική εταιρεία διόρισε τον Ιούλιο τον πρώην στέλεχος της Adidas, Αντρέας Χυμπέρτ, ως διευθύνοντα σύμβουλο. Ο Χυμπέρτ είναι βετεράνος της Adidas με 20 χρόνια εμπειρίας, ο οποίος διετέλεσε τα τελευταία τέσσερα χρόνια διευθύνων σύμβουλος πληροφοριών της εταιρείας.