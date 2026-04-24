Ανδριανός: Αυξανόμενη η εξαγωγική παρουσία των οπωροκηπευτικών

Η σημαντικότερη διεθνής συνάντηση για τον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην ευρύτερη περιοχή, έχει καθιερωθεί η Διεθνής Έκθεση Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών FRESKON, στη δέκατη χρονιά της, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στην παραγωγή, την αγορά, την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια, ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός,

Όπως τόνισε, τα οπωροκηπευτικά αποτελούν έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής παραγωγής, με την αυξανόμενη εξαγωγική τους παρουσία να επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα, η γεύση, η ασφάλεια, η πιστοποίηση και η αυθεντικότητα των ελληνικών προϊόντων αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο στις διεθνείς αγορές.

Ο κ. Ανδριανός επισήμανε ότι βασικό ζητούμενο είναι η μετάβαση στο επόμενο επίπεδο, με περισσότερη προστιθέμενη αξία για τον παραγωγό, καλύτερη οργάνωση της προσφοράς, ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης, σταθερότητα στην ποιότητα και ακόμη μεγαλύτερη παρουσία των ελληνικών προϊόντων σε απαιτητικές αγορές.

Αναφερόμενος στη φετινή διοργάνωση, στάθηκε ιδιαίτερα στο διεθνές συνέδριο για το κεράσι, στα εξειδικευμένα εργαστήρια για τα βατόμουρα, τα μύρτιλα και τα σμέουρα, καθώς και στις στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις, που αναδεικνύουν τη σημασία των προϊόντων υψηλής αξίας, της καινοτομίας, της ιχνηλασιμότητας, της φυτοπροστασίας, της ψυχρής αλυσίδας, της εξοικονόμησης νερού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

«Μετατρέπουμε τα πλεονεκτήματα σε πραγματικό εισόδημα για τους παραγωγούς»

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι η πολιτική του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει στο επίκεντρο την ουσιαστική στήριξη των παραγωγών, των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, της αναβάθμισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, της μεταποίησης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους αγρότες, στα συλλογικά σχήματα και στις οργανώσεις παραγωγών.

Παράλληλα, τόνισε ότι η διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ αποτελεί κρίσιμη ευκαιρία ώστε το εργαλείο αυτό να αξιοποιηθεί ακόμη πιο αποτελεσματικά προς όφελος των παραγωγών, του πρωτογενούς τομέα, της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας συνολικά.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι, παρά τις σημαντικές προκλήσεις που δημιουργούν το κόστος παραγωγής, οι διεθνείς αναταράξεις, η κλιματική κρίση, οι φυτοϋγειονομικές απειλές και ο έντονος ανταγωνισμός, η Ελλάδα διαθέτει ποιοτικά προϊόντα, ανθρώπους με γνώση και μεράκι, παράδοση και δυναμισμό.

«Χρέος και δέσμευσή μας είναι να μετατρέπουμε αυτά τα πλεονεκτήματα σε πραγματικό εισόδημα για τους παραγωγούς μας, σε νέες θέσεις εργασίας, σε ανάπτυξη για την ελληνική περιφέρεια και σε ακόμη ισχυρότερη παρουσία της ελληνικής αγροδιατροφής στις διεθνείς αγορές», ανέφερε ο υφυπουργός.