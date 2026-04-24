OT Delphi Economic Forum XI – Παπαστεργίου: Μικροδορυφόροι, Kids Wallet και η νέα ψηφιακή εποχή της Ελλάδας

Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του διαστήματος και των νέων τεχνολογιών ανέπτυξε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στον δημοσιογράφο του ΟΤ Γιάννη Αγουρίδη, στο πλαίσιο του OT Delphi Economic Forum XI.

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα εισέρχεται δυναμικά στην εποχή των διαστημικών εφαρμογών, αξιοποιώντας ένα πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε, από τον περασμένο Νοέμβριο η χώρα διαθέτει πλέον μικροδορυφόρους σε χαμηλή και μέση τροχιά, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο δυνατοτήτων.

«Τα προηγούμενα χρόνια δεν μας είχε απασχολήσει ιδιαίτερα η παρουσία της Ελλάδας στο διάστημα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι οι μικροδορυφόροι αποτελούν μια ιδιαίτερα αποδοτική και οικονομικά βιώσιμη λύση.

Πολιτική προστασία, γεωργία και εθνική ασφάλεια

Τα δεδομένα που συλλέγουν οι μικροδορυφόροι αναμένεται να αξιοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων τομέων. Ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε ότι θα συμβάλουν σημαντικά στην πολιτική προστασία, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την εθνική ασφάλεια.

Παράλληλα, θα παρέχουν πολύτιμα στοιχεία για τη χαρτογράφηση, τη ναυσιπλοΐα, τη γεωργία ακριβείας, τον χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών, όπως είναι για παράδειγμα οι πλημμύρες.

Ο ίδιος συνέδεσε άμεσα τη δορυφορική τεχνολογία με τη λύση χρόνιων παθογενειών του Δημοσίου, όπως η αποτελεσματικότερη διασταύρωση στοιχείων σε φορείς όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κτηματολόγιο: Στο 100% μέχρι το τέλος του έτους

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ένα έργο που αλλάζει οριστικά τη σχέση του πολίτη με το κράτος.

Ο υπουργός ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του 2026 η Ελλάδα θα έχει κτηματογραφημένο σχεδόν το 100% των ακινήτων της χώρας, κλείνοντας μια εκκρεμότητα δεκαετιών.

Η ολοκλήρωση του έργου, σε συνδυασμό με τα δορυφορικά δεδομένα, δημιουργεί νέες δυνατότητες ελέγχου, διαφάνειας και ταχύτερης εξυπηρέτησης.

Kids Wallet και η μάχη με τους τεχνολογικούς κολοσσούς

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, χαρακτηρίζοντάς το μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής.

Όπως είπε, οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

«Τα μυαλά των παιδιών μας δεν είναι εμπορεύσιμο προϊόν», υπογράμμισε με έμφαση, τονίζοντας ότι οι πλατφόρμες οφείλουν να διαπιστώνουν με ακρίβεια την ηλικία των χρηστών τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα πρωτοπορεί στην Ευρώπη με την υλοποίηση του Kids Wallet, ενός μηχανισμού ψηφιακής επιβεβαίωσης ηλικίας για ανηλίκους.

Η επόμενη μάχη: Τέλος στην ανωνυμία

Ο υπουργός προανήγγειλε ότι το επόμενο μεγάλο ευρωπαϊκό στοίχημα αφορά τον περιορισμό της ανωνυμίας στο διαδίκτυο.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί συντονισμένα, ώστε οι χρήστες να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, αλλά με επώνυμο τρόπο.

«Πες ό,τι θέλεις, αλλά πες το με το όνομά σου», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα που μετέφερε, περιγράφοντας τη νέα φιλοσοφία που επιδιώκει να διαμορφωθεί στον ψηφιακό δημόσιο χώρο.