OT Delphi Economic Forum XI – Χατζημηνάς (THEON): Νέες εξαγορές στο εξωτερικό και νέα προϊόντα στο portfolio

Delphi Economic Forum XI 24.04.2026, 15:15
Στο νέο καθεστώς όπου η ελληνική αμυντική βιομηχανία διεκδικεί ενεργά ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 25% (made in Greece) σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα και συμβάσεις με ξένες εταιρείες, αναφέρθηκε ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής EFA Group, ιδρυτής και CEO της THEON και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), στην αρχή της συνέντευξής του με τη δημοσιογράφο του ΟΤ Αλεξάνδρα Φωτάκη, στο πλαίσιο του OT Delphi Economic Forum XI, τονίζοντας ότι στόχος είναι οι ελληνικές εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας να αποκτήσουν πραγματική τεχνογνωσία και να μπορούν να αντεπεξέλθουν μόνες τους σε περιόδους κρίσης.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, το 25% είναι μια “δικαιολογία” ώστε μια διεθνής εταιρεία να δει την Ελλάδα ως συνεργάτη της.

Ο Κ. Χατζημηνάς αναφέρθηκε και στο πρόβλημα ύπαρξης κάποιων “αχυρανθρώπων” ξένων εταιρειών που λειτουργούν ως μεσάζοντές τους, κατεβαίνουν σε διαγωνισμούς με ξένα προϊόντα ή υπηρεσίες, που βαφτίζουν δικά τους, ελληνικά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν επενδύουν στην αμυντική βιομηχανία το μόνο που κάνουν είναι να πάρουν μια βιοτεχνία και να κάνουν τη δουλειά τους, είπε χαρακτηριστικά.

Νέες προκλήσεις για τη THEON

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Theon, σημείωσε ότι η εταιρεία χτίζει το τρίτο εργοστάσιό της παρά τις επενδύσεις στο εξωτερικό τις οποίες συνεχίζει, ενώ σε δύο εβδομάδες θα ανακοινωθούν νέα προϊόντα. Επίσης συνεχίζοντας νέες προσθήκες εταιρειών του εξωτερικού με εξαγορές αυξάνοντας το portfolio της εταιρείας, αλλά όπως τόνισε η Theon θα συνεχίσει να παράγει στην Ελλάδα και να δημιουργεί θέσεις με ψηφιακές δεξιότητες και όχι μόνο θέσεις ανειδίκευτης εργασίας.

Τέλος σχολιάζοντας τις εξελίξεις με το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ σημείωσε ότι πρώτον, βοηθά στη μετατόπιση του μπάτζετ μιας εταιρείας νωρίτερα και πως αποτελεί έναν μηχανισμό που έχει να κάνει με κοινές προμήθειες, για να “δέσουμε” την αμυντική βιομηχανία στην ΕΕ μιας και σήμερα είναι διάσπαρτη σε όλη την Ευρώπη. Με το SAFE δε χρειάζονται χρονοβόρες διαδικασίες, ενώ ουσιαστικά σε εξωθεί να συνεργαστείς με άλλες χώρες της ΕΕ.

Όσον αφορά την κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, ο Κρ. Χατζημηνάς τόνισε ότι το κόστος σήμερα δεν είναι ακόμα δυσβάσταχτο, αλλά εάν συνεχιστεί, σύντομα θα γίνει δυσβάσταχτο ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να βρεθούν κι άλλες πηγές ενέργειας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, εάν δε σπρώξεις την ΕΕ στο χείλος του γκρεμού δεν κινητοποιείται, δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Κια οι κινήσεις του Τραμπ στον αμυντικό τομέα αλλά και σήμερα η κρίση του πολέμου εξωθεί την Ευρώπη να κινηθεί στην αμυντική βιομηχανία ή να προχωρά συνεργασίες με Ινδία, Αυστραλία και Καναδά. “Να ξυπνήσουμε σαν Ευρώπη”, κατέληξε εμφατικά.

