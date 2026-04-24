Delphi Economic Forum XI – Βασιλάκης – Παντελιάδης: Διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις από την κρίση στη Μ. Ανατολή

Στην ανάγκη συνέχισης των επενδύσεων, παρά το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, εστίασαν τόσο ο Πρόεδρος της AEGEAN & CEO της AUTOHELLAS, Ελλάδα, Ευτύχης Βασιλάκης, όσο και Αριστοτέλης Παντελιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METRO ΑΕΒΕ, εκτιμώντας, παράλληλα, ότι η τρέχουσα κρίση θα ξεπεραστεί. Τα παραπάνω επισημάνθηκαν στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

Αναφερόμενος σε ένα από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας, αυτό της επάρκειας των αεροπορικών καυσίμων, ο Ευτύχης Βασιλάκης, Πρόεδρος της Aegean Airlines και Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει συνολικό πρόβλημα επάρκειας. Ωστόσο, τόνισε ότι το ζήτημα συνδέεται πλέον με τη σημαντική αύξηση του κόστους των καυσίμων, η οποία μετακυλίεται εν μέρει στις τιμές των εισιτηρίων και επηρεάζει τη ζήτηση.

Συνεχίζοντας στο θέμα των τιμών των εισιτηρίων εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι κατά 60% παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ωστόσο το υπόλοιπο 40% εμφανίζει αύξηση 10%-11% λόγω της ανόδου του κόστους των καυσίμων. Κατέληξε, πάντως, ότι στην παρούσα φάση η κατάσταση εκτιμάται ως διαχειρίσιμη. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι το επιβατικό κοινό προγραμματίζει λιγότερο και προχωρά συχνότερα σε αποφάσεις της τελευταίας στιγμής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής της Aegean υποστήριξε επίσης ότι, παρά την κρίση, η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες του έτους εμφανίζει θετικό πρόσημο, ενώ και οι κρατήσεις κινούνται ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με το 2025. Όπως ανέφερε, αυτό δείχνει ότι ο τουρισμός και η κατανάλωση δεν είναι τόσο ευάλωτα όσο συχνά εκτιμάται, προσθέτοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει πολλές κρίσεις, χωρίς ωστόσο να ανακοπεί η αναπτυξιακή δυναμική.

Επιπτώσεις, πάντως, θα υπάρξουν, όπως, για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι απευθείας πτήσεις από την Ινδία θα μετατεθούν για έναν χρόνο αργότερα. Την ίδια στιγμή, όμως, η αεροπορική εταιρεία θα διατηρήσει ακέραιο το επενδυτικό της πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τις πτήσεις μεσαίων αποστάσεων.

Εξάλλου, ο κ. Βασιλάκης επισήμανε ότι, στα ζητήματα ενέργειας, απαιτείται μια ευρύτερη στρατηγική κατεύθυνση σε συντονισμό με την Ευρώπη, με στόχο να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανεξαρτησία, για παράδειγμα στο φυσικό αέριο, και να συνάπτονται συμφωνίες με περισσότερους φορείς, εντός και εκτός Ευρώπης, ώστε να υπάρχουν περισσότερες επιλογές στην προμήθεια προϊόντων.

«Μικρή η επίδραση στην κατανάλωση απο τον πόλεμο»

Από την πλευρά του, ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, Πρόεδρος της METRO AEBE και Πρόεδρος της ΕΣΕ, ανέφερε ότι ο Έλληνας καταναλωτής έχει επηρεαστεί τελικά πολύ λιγότερο από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, υπάρχει μεν προβληματισμός και ανησυχία, ωστόσο μεγαλύτερη επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά μπορεί να έχει ακόμη και μια νέα τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον ίδιο, το κοινό τηρεί στάση αναμονής, καθώς, μετά από πολλαπλές κρίσεις τα τελευταία χρόνια, εμφανίζεται πιο εξοικειωμένο και πιο ψύχραιμο.

Για τον κ. Παντελιάδη, η καταναλωτική συμπεριφορά εξελίσσεται διαρκώς και η αλλαγή της συνδέεται με βαθύτερα αίτια, όπως η στροφή προς την υγιεινή διατροφή, που φέρνει νέα προϊόντα στα ράφια, αλλά και η αυξανόμενη ανάγκη για ευκολία και άνεση. Όπως υποστήριξε, πολλοί καταναλωτές είναι πλέον διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω για τις αγορές τους, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας τους, κάτι που οδηγεί στην αύξηση των μικρότερων καταστημάτων υπό τη σφραγίδα γνωστών αλυσίδων.

Αναφερόμενος στο περιβάλλον των τελευταίων ετών, τόνισε ότι τα σούπερ μάρκετ δέχονται σημαντικές πιέσεις, καθώς τα τελευταία πέντε χρόνια λειτουργούν με καθορισμένο περιθώριο κέρδους. Όπως σημείωσε, στον κλάδο επικρατεί ένα ιδιαίτερα περιοριστικό περιβάλλον, οι δυνατότητες ελιγμών είναι περιορισμένες από το ρυθμιστικό πλαίσιο και, ως εκ τούτου, πολλές επιχειρήσεις παραμένουν ακόμη ζημιογόνες.

Ενδεικτικό είναι, όπως πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Metro AEBE, ότι από τα 100 ευρώ που πληρώνει ένας καταναλωτής στο σούπερ μάρκετ, μόλις 1,2 ευρώ καταλήγει ως κερδοφορία της αλυσίδας. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις. Όπως ανέφερε, απαιτείται μακροπρόθεσμη στρατηγική, ενίσχυση του τουρισμού, αλλά και στήριξη και άλλων κλάδων, όπως η βιομηχανία, καταλήγοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, η τρέχουσα κρίση «θα ξεπεραστεί, με λίγα απόνερα».