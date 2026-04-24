Σπύρος Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Παραγωγικότητα ή στασιμότητα – Ο δρόμος για υψηλότερους μισθούς

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, παρουσίασε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών τις βασικές προτεραιότητες για την αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Οι τοποθετήσεις του εστιάζουν στη σύνδεση μισθών με παραγωγικότητα, στις δομικές αδυναμίες του επιχειρηματικού ιστού και σε προτάσεις για φορολογικά κίνητρα.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος τόνισε κατά τη συμμετοχή του στο πάνελ «Productivity Leap Through Innovation, Human-Centric Organizations, Corporate Governance» ότι η παραγωγικότητα λειτουργεί ως «πολλαπλασιαστής» που μετατρέπει την εργασία σε ΑΕΠ, χωρίς να συνδέεται με εντατικοποίηση της εργασίας. Στην Ελλάδα παραμένει στάσιμη, με ευθύνη επιχειρήσεων και πολιτείας – όχι εργαζομένων – και αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για αύξηση ΑΕΠ και μισθών, καθώς η μείωση ανεργίας έφτασε στα όριά της, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναγνώρισε, επίσης, τις δυσκολίες του 30% της κοινωνίας λόγω πληθωρισμού, αλλά επέμεινε ότι μόνο η παραγωγικότητα εξασφαλίζει βιώσιμη βελτίωση βιοτικού επιπέδου.

Κριτική στον Δημόσιο Τομέα

Χαρακτήρισε τις «συναρμοδιότητες» υπουργείων ως «μεγάλη πληγή» και ζήτησε μείωση του δημόσιου τομέα για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Επανέλαβε την ανάγκη επενδύσεων, ανάληψης ρίσκου και καινοτομιών από επιχειρήσεις. Για τις συγχωνεύσεις, στόχευσε στην απροθυμία Ελλήνων επιχειρηματιών, σημειώνοντας το χάσμα παραγωγικότητας: μεγάλες εταιρείες 72% του ευρωπαϊκού μέσου, μεσαίες 39%, μικρές 19%.

Βιομηχανική πολιτική και επενδύσεις

Στο δεύτερο πάνελ στο οποίο συμμετείχε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, «In Conversation: From Free Markets to Strategic States: The Return of Industrial Policy?» ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος προειδοποίησε για την αβεβαιότητα που καθιστά τις επιχειρήσεις «περισσότεροι έτοιμες να αντιδρούν στις εξελίξεις παρά προγραμματίζουν, λόγω των συνεχών εκπλήξεων και της σταθερής αβεβαιότητας», με τον μοναδικό εγχώριο κίνδυνο να είναι πολιτική αστάθεια.

Πρότεινε μείωση μη μισθολογικού κόστους (ασφαλιστικές εισφορές, φόροι εργασίας) και υπεραποσβέσεις αντί επιδοτήσεων, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι επενδύσεις συνεχίζονται πέρα από το 2026 (νέα κονδύλια 2028-2034). Για τη βιομηχανία, ζήτησε καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων χωρίς νέο υπουργείο, παρόλο που η μεταποίηση υπερβαίνει τους κλάδους τουρισμού και ναυτιλίας συνδυαστικά σε επίπεδο ΑΕΠ.

Ενέργεια, μισθοί και AI

Κριτίκαρε, τέλος, το υψηλό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία (σε αντίθεση με τα νοικοκυριά), με περιορισμένα οφέλη από ETS και μικρά δημοσιονομικά περιθώρια λόγω χρέους. Υποστήριξε τις συλλογικές συμβάσεις (προανήγγειλε μάλιστα πολλές νέες σύντομα) και αύξηση μισθών παράλληλα με την παραγωγικότητα ώστε τα ελληνικά προϊόντα να παραμένουν ανταγωνιστικά, προειδοποιώντας για κλείσιμο επιχειρήσεων σε διαφορετική περίπτωση.

Εν κατακλείδι, χαρακτήρισε την υιοθέτηση της AI κρίσιμη, κριτικάροντας τα στερεότυπα κατά της τεχνικής εκπαίδευσης και ζητώντας ανάδειξη των ελληνικών εργοστασίων για «τόνωση της αυτοπεποίθησης της κοινωνίας».