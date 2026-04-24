Delphi Economic Forum XI: Το «σοκ του νέου» – Οι μεγάλες αλλαγές που έρχονται

Το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιστρέφει στην πόλη των Δελφών από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026, σε μια περίοδο που η παγκόσμια πραγματικότητα μεταβάλλεται με καταιγιστικούς ρυθμούς.

Με κεντρικό τίτλο «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου), η φετινή διοργάνωση εστιάζει στις ραγδαίες εξελίξεις που αναδιαμορφώνουν το διεθνές σκηνικό: από τις πολεμικές συγκρούσεις σε Ιράν και Ουκρανία και τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες, έως τις ενεργειακές προκλήσεις και τον μετασχηματισμό που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 200 συζητήσεις, 25 κλειστές συνεδριάσεις και έξι στρογγυλές τράπεζες, με τη συμμετοχή 1.200 ομιλητών από όλο τον κόσμο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ανώτατα στελέχη διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκοί και κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού τομέα.