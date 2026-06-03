Κομισιόν: Κινδυνεύουν πάνω από 1,3 εκατ. θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Καμπανάκι» κινδύνου για τις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή κρούει η Κομισιόν, αναφορικά με τις θέσεις εργασίας. Όπως αναφέρεται σε ειδική ανάλυση της Κομισιόν, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες κινδυνεύουν περισσότερο με απώλεια θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα, έως και 1,3 εκατ. θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ κινδυνεύουν λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τετάρτη η Ευρωπαία επίτροπος Απασχόλησης Ροξάνα Μίνζατου.

Η προειδοποίηση διατυπώθηκε κατά την παρουσίαση του Πακέτου Εαρινού Εξαμήνου 2026, της σχετικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο που παρέχει κατευθύνσεις στα 27 κράτη μέλη για τις οικονομικές προτεραιότητες της Ένωσης.

«Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έως και 1,3 εκατ. θέσεις εργασίας κινδυνεύουν, ιδίως σε ενεργοβόρες βιομηχανίες», είπε η Μίνζατου σε συνέντευξη Τύπου, ενώ πρόσθεσε με νόημα: «Να υπογραμμίσω επίσης ότι η αύξηση του κόστους ενέργειας θα έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα στην Ευρώπη, γι’ αυτό και συνιστούμε σε όλα τα κράτη μέλη να λάβουν στοχευμένα μέτρα ώστε να μπορούν να στηρίξουν τις ευάλωτες ομάδες», πρόσθεσε η επίτροπος.

Κομισιόν: Σε ποιους τομείς κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με την ανάλυση της Κομισιόν, περίπου 560.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να χαθούν φέτος λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ άλλες 600.000 βρίσκονται υπό πίεση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Επιτροπή ανέφερε ότι περίπου 85.000 θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την παραγωγή μπαταριών, ένα βασικό εξάρτημα για τα ηλεκτρικά οχήματα, βρίσκονται σε κίνδυνο. Επιπλέον, σχεδόν 60.000 θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την κατασκευή ηλιακών πάνελ ενδέχεται να πληγούν.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι μεγαλύτερες επιπτώσεις από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας αναμένεται να καταγραφούν στις κατασκευές, στη μεταλλουργία, στη χημική βιομηχανία και στις μεταφορές, κλάδους που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ενεργειακό κόστος.

Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν μία ακόμη ένδειξη των αυξανόμενων δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, καθώς προσπαθεί να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών αναταράξεων.

Ο ανταγωνισμός με ΗΠΑ και Κίνα

Τα στοιχεία αυτά απεικονίζουν με δραματικό τρόπο τα αυξανόμενα οικονομικά προβλήματα της ΕΕ, την ώρα που οι ηγέτες της προσπαθούν να επιταχύνουν τα σχέδια για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με φόντο το διαρκώς αυξανόμενο χάσμα με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιβαρύνονται εδώ και χρόνια με επιπλέον ενεργειακό κόστος, από τότε που η Ένωση μείωσε την εξάρτησή της από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μετά την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο φέτος με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν λόγω του πολέμου.

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές εταιρείες δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τις αντίστοιχες αμερικανικές και κινεζικές στον τομέα των ψηφιακών και πράσινων τεχνολογιών, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, τα ηλιακά πάνελ και η τεχνητή νοημοσύνη. Η ΕΕ εργάζεται πάνω σε διάφορες πρωτοβουλίες για να προσπαθήσει να προστατεύσει τις τοπικές βιομηχανίες της από τέτοιες πιέσεις.

Είναι γεγονός πως η εικόνα που περιγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ουσιαστικά προειδοποίηση για τις δομικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η ενεργειακή εξάρτηση, η αργή τεχνολογική προσαρμογή και η αδυναμία δημιουργίας βιομηχανικών πρωταθλητών αντίστοιχων με εκείνους των ΗΠΑ και της Κίνας συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα για την απασχόληση.