Κυβερνοασφάλεια: Κινέζοι χάκερς κλέβουν δυτικά μυστικά στοχεύοντας… καταναλωτικές συσκευές

Οι χάκερ της κινεζικής κυβέρνησης χρησιμοποιούν τακτικά τεράστια δίκτυα παραβιασμένων συσκευών, όπως οικιακούς δρομολογητές και έξυπνα ψυγεία

Τεχνολογία 24.04.2026, 23:30
Οι χάκερ της κινεζικής κυβέρνησης χρησιμοποιούν τακτικά τεράστια δίκτυα παραβιασμένων συσκευών, όπως οικιακούς δρομολογητές και έξυπνα ψυγεία, σε κυβερνοεπιθέσεις κατά των δυτικών εθνικών υποδομών και δημοκρατικών θεσμών, σύμφωνα με μια ομάδα κορυφαίων υπηρεσιών πληροφοριών.

Ένα «μεγάλο άλμα» στις κινεζικές τακτικές κυβερνοεπιθέσεων έχει καταστήσει τους χάκερ του Πεκίνου πιο δύσκολο να εντοπιστούν και πιο επιτυχημένους στις προσπάθειές τους να κλέψουν μυστικά και να υπονομεύσουν υπηρεσίες όπως εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και δίκτυα επικοινωνιών, δήλωσαν την Πέμπτη υπηρεσίες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων από τις χώρες της συμμαχίας Five Eyes (οι Five Eyes -FVEY- είναι μια συμμαχία υπηρεσιών πληροφοριών που αποτελείται από την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες).

Η αποκάλυψη δείχνει τον βαθμό στον οποίο η Κίνα — που εδώ και καιρό θεωρείται ως μία δευτερεύουσα απειλή στον κυβερνοχώρο για τη Δύση σε όρους πολυπλοκότητας πίσω από τη Ρωσία — καλύπτει γρήγορα το έδαφος με πιο προηγμένους παράγοντες, δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος αντικατασκοπίας στους Financial Times.

«Η χρήση μυστικών δικτύων παραβιασμένων συσκευών — γνωστών και ως botnets — για την διευκόλυνση επιβλαβούς δραστηριότητας στον κυβερνοχώρο δεν είναι νέα, αλλά τώρα οι παράγοντες στον κυβερνοχώρο με σύνδεση στην Κίνα τα χρησιμοποιούν στρατηγικά και σε μεγάλη κλίμακα,» δήλωσε το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Κίνα έχει παραβιάσει δεκάδες χιλιάδες καθημερινά αντικείμενα σε όλο τον κόσμο, όπως οικιακούς δρομολογητές ίντερνετ και συσκευές με βασική σύνδεση στο διαδίκτυο για να στήσουν τέτοια δίκτυα, προειδοποίησε η ομάδα υπηρεσιών ασφαλείας. Το έχει κάνει εύκολα επειδή τα άτομα και οι επιχειρήσεις συνήθως δεν ενημερώνουν το λογισμικό για τέτοιες συσκευές μετά την αγορά τους. Αυτές οι συσκευές μπορούν στη συνέχεια να «δεθούν» μεταξύ τους, είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος πληροφοριών, επιτρέποντας σε χάκερς να εξαπολύσουν επιθέσεις κατά δυτικών στόχων μέσω αυτών.

Τα botnets που στοχεύουν συσκευές του Internet of Things έχουν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί κυρίως για σχετικά απλές κυβερνοεπιθέσεις, όπως επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας, σύμφωνα με αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών. Αυτό που παρατηρείται τώρα είναι μια πιο εξελιγμένη χρήση τους σε αλληλουχίες για να κρυφτούν πολύ πιο προηγμένες παραβιάσεις, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η προσέγγιση αυτή καθιστά πολύ πιο δύσκολη για τους ειδικούς στην πληροφορική την υπεράσπιση των δικτύων μέσω της απομόνωσης συγκεκριμένων servers ή διευθύνσεων IP ως επαναλαμβανόμενων πηγών επίθεσης, όπως συνέβαινε ιστορικά. Οι υπηρεσίες πληροφοριών από τη Γερμανία, την Ιαπωνία, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη Σουηδία, καθώς και οι χώρες των Five Eyes εξέδωσαν από κοινού τη συμβουλευτική ανακοίνωση την Πέμπτη.

Η ομάδα των Five Eyes προειδοποίησε τον προηγούμενο μήνα ότι η Ρωσία προσπαθούσε επίσης ενεργά να παραβιάσει δρομολογητές στα σπίτια των ανθρώπων, αλλά η προσέγγιση της Κίνας θεωρείται πολύ πιο εκτεταμένη. Τρεις από τις πιο ισχυρές κινεζικές μονάδες κυβερνοπολέμου — γνωστές ως Volt Typhoon, Flax Typhoon και Violet Typhoon — τώρα χρησιμοποιούν τακτικά τέτοια δίκτυα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν αποκτήσει δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι Volt Typhoon και Flax Typhoon, που συνδέονται και οι δύο με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, στοχεύουν τα δίκτυα επικοινωνιών των ΗΠΑ. Η Flax Typhoon επικεντρώνεται κυρίως στο να παραβιάζει δίκτυα της Ταϊβάν και στρατιωτικά συστήματα των ΗΠΑ που σχετίζονται με την Ταϊβάν. Ένας βασικός στόχος τέτοιων επιθέσεων είναι να καταστρέψουν ουσιαστικά στρατιωτικά και πολιτικά συστήματα ώστε οι ΗΠΑ να δυσκολευτούν να ανταποκριθούν σε πιθανή κινεζική εισβολή στην Ταϊβάν ή επίθεση εναντίον της, σύμφωνα με την κοινότητα πληροφοριών των ΗΠΑ.

Η Violet Typhoon, που σχετίζεται με το υπουργείο κρατικής ασφάλειας της Κίνας, έχει ιστορικό στοχοποίησης ευρωπαϊκών και αμερικανικών πολιτικών και κυβερνητικών οργανισμών. Το 2021 η ομάδα ξεκίνησε μια εκστρατεία που στόχευε την εκλογική επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου και Βρετανούς βουλευτές. «Από το τέλος του 2018, αυτή η ομάδα δρα κυρίως εναντίον πολιτικών θεσμών σε δυτικές χώρες, όπως υπουργεία, αρχές ή ακόμη και ιδρύματα, χρησιμοποιώντας παραβιασμένες συσκευές στη Γερμανία», ανακοίνωσε την Πέμπτη η γερμανική υπηρεσία εσωτερικής προστασίας πληροφορικής BfV.

Σχετικά άρθρα:
S&P: Διατήρηση αξιολόγησης της Ελλάδας στο BBB – Σταθερό outlook εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας
Economy

Στάση αναμονής από S&P για την Ελλάδα – Κρατά το BBB και «κοιτά» Οκτώβριο
FDA: Χορηγεί τρεις άδειες για ταχύτερη έγκριση ψυχεδελικών ουσιών
World

Η FDA χορηγεί τρεις άδειες για ταχύτερη έγκριση ψυχεδελικών ουσιών
Κυβερνοασφάλεια: Κινέζοι χάκερς κλέβουν δυτικά μυστικά στοχεύοντας… καταναλωτικές συσκευές
Τεχνολογία

Κινέζοι χάκερς κλέβουν δυτικά μυστικά στοχεύοντας... καταναλωτικές συσκευές
Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από την Intel και ελπίδες για αποκλιμάκωση με το Ιράν
Markets

Νέα ιστορικά υψηλά στη Wall Street – Η Intel απογείωσε τον Nasdaq
Ιράν: Σε «ελεύθερη πτώση» η ιρανική οικονομία εν μέσω πληθωρισμού και ναυτικού αποκλεισμού
World

Ιράν: Μια οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
World

Ο πόλεμος στο Ιράν «καίει» τη fast fashion

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κράτησαν οι 2.220 μονάδες κόντρα στην πτώση ΔΕΗ και τραπεζών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Κράτησαν οι 2.220 μονάδες κόντρα στην πτώση ΔΕΗ και τραπεζών

Δια πυρός και σιδήρου πέρασε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο από τη μία είχε να διαχειριστεί την ανακοίνωση της ΔΕΗ για ΑΜΚ ύψους 4 δισ. και από την άλλη τις πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γ. Στάσσης: Γιατί η ΔΕΗ πάει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ;
Business

ΔΕΗ: Η στρατηγική πίσω από την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

Ο Γ. Στάσσης ανακοίνωσε ότι συζητά με τρεις hyperscalers για το ΑΙ Giga Data Center στην Κοζάνη. Τι άλλες επενδύσεις θα χρηματοδοτήσει η ΑΜΚ;

Μάχη Τράτσα
Google: Επενδύει έως και 40 δισ. δολάρια στην Anthropic
Tεχνητή νοημοσύνη

Επένδυση-μαμούθ 40 δισ. της Google στην Anthropic

Η Anthropic σύναψε συμφωνία με την Broadcom και την Google για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης νωρίτερα αυτό το μήνα

Δημήτρης Σταμούλης
Ιράν: Σε «ελεύθερη πτώση» η ιρανική οικονομία εν μέσω πληθωρισμού και ναυτικού αποκλεισμού
World

Ιράν: Μια οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης

Ισχυρή πίεση αντιμετωπίζει η οικονομία του Ιράν, με τις μειώσεις των εξαγωγών και τον καλπάζοντα πληθωρισμό να διαμορφώνουν ένα εύθραυστο σκηνικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Data centers: Η αγορά ακινήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η αγορά ακινήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Google, Microsoft και Nvidia έχουν δεσμευθεί να επενδύσουν δισεκατομμύρια σε data centers και ψηφιακή υποδομή στη Βρετανία

Δημήτρης Σταμούλης
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
World

Ο πόλεμος στο Ιράν «καίει» τη fast fashion

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
Ελληνικός τουρισμός: Στους λιγότερο κερδισμένους προορισμούς της Μεσογείου η χώρα μας
Τουρισμός

Ο πόλεμος αλλάζει τις τουριστικές ροές - Ποιες χώρες κερδίζουν

Ο ελληνικός τουρισμός μετατοπίζεται προς τις χώρες της Δυτικής Μεσογείου, εξαιτίας της κρίσης της Μέσης Ανατολής - Ποιες χώρες αυξάνουν μερίδια

Λάμπρος Καραγεώργος
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Προσαύξηση της σύνταξης ανά πενταετία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόσο αυξάνεται η σύνταξη για τους εργαζόμενους συνταξιούχους

Το υπουργείο Εργασίας εξετάζει ρύθμιση για τον επανυπολογισμό της σύνταξης, χωρίς να απαιτείται η διακοπή της απασχόλησης του συνταξιούχου

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Τεχνολογία
Κυβερνοασφάλεια: Κινέζοι χάκερς κλέβουν δυτικά μυστικά στοχεύοντας… καταναλωτικές συσκευές
Τεχνολογία

Κινέζοι χάκερς κλέβουν δυτικά μυστικά στοχεύοντας... καταναλωτικές συσκευές

Οι χάκερ της κινεζικής κυβέρνησης χρησιμοποιούν τακτικά τεράστια δίκτυα παραβιασμένων συσκευών, όπως οικιακούς δρομολογητές και έξυπνα ψυγεία

Data centers: Η αγορά ακινήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η αγορά ακινήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Google, Microsoft και Nvidia έχουν δεσμευθεί να επενδύσουν δισεκατομμύρια σε data centers και ψηφιακή υποδομή στη Βρετανία

Δημήτρης Σταμούλης
Intel: Άνοδος μετοχής καθώς η ΑΙ ενισχύει τη ζήτηση επεξεργαστών
Tεχνητή νοημοσύνη

Εκτίναξη μετοχής Intel καθώς η ΑΙ ενισχύει τη ζήτηση επεξεργαστών

H μετοχή της Intel σημειώνει άνοδο 28% πριν την έναρξη των συναλλαγών και αναμένεται να ανοίξει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Delphi Economic Forum XI: Από τον Νόμο στην Πράξη – Πώς η Τεχνολογία Κλείνει το Κενό για την Προστασία των Νέων
Τεχνολογία

Από τον Νόμο στην Πράξη: Πώς η Τεχνολογία Κλείνει το Κενό για την Προστασία των Νέων

Η ολοκληρωμένη εφαρμόσιμη πολιτική για την προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή

AI Agents: Θα αντέξουν οι ελληνικές επιχειρήσεις την επόμενη κυβερνοεπίθεση;
Τεχνολογία

Θα αντέξουν οι ελληνικές επιχειρήσεις την επόμενη κυβερνοεπίθεση;

Η επικαιρότητα δεν περιστρέφεται πια γύρω από απλά προγράμματα, αλλά γύρω από τους «AI Agents» - Αυτοί παίρνουν τα κλειδιά ολόκληρων δικτύων, παρακάμπτοντας τον ανθρώπινο παράγοντα

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Δουκίδης (ΟΠΑ): Πολλαπλασιαστής παραγωγικότητας για τις ΜΜΕ η Τεχνητή Νοημοσύνη
Delphi Economic Forum XI

Δουκίδης: Πολλαπλασιαστής παραγωγικότητας για τις ΜΜΕ η ΑΙ

O καθηγητής κ. Γιώργος Δουκίδης εξηγεί στον δημοσιογράφο του «Βήματος» Δημήτρη Ελαφρόπουλο πώς η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει τον απόλυτο πολλαπλασιαστή παραγωγικότητας για τις 250.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας

SpaceX: Σχέδια για δικές της GPU – Καμπανάκι στους επενδυτές για ελλείψεις μικροτσίπ
Τεχνολογία

Colpo grosso SpaceX με GPU, καμπανάκι για ελλείψεις μικροτσίπ

Η SpaceX προειδοποιεί τους επενδυτές για τους κινδύνους που αφορούν τον εφοδιασμό με μικροτσίπ και τις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες στην υποβολή του εντύπου S-1

Latest News
S&P: Διατήρηση αξιολόγησης της Ελλάδας στο BBB – Σταθερό outlook εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας
Economy

Στάση αναμονής από S&P για την Ελλάδα – Κρατά το BBB και «κοιτά» Οκτώβριο

Η S&P κράτησε αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδας, επιλέγοντας προσεκτική στάση λόγω διεθνούς αβεβαιότητας και ενεργειακών πιέσεων

FDA: Χορηγεί τρεις άδειες για ταχύτερη έγκριση ψυχεδελικών ουσιών
World

Η FDA χορηγεί τρεις άδειες για ταχύτερη έγκριση ψυχεδελικών ουσιών

Το ενδιαφέρον των φαρμακευτικών εταιρειών για τα ψυχεδελικά φάρμακα αυξάνεται.

Κυβερνοασφάλεια: Κινέζοι χάκερς κλέβουν δυτικά μυστικά στοχεύοντας… καταναλωτικές συσκευές
Τεχνολογία

Κινέζοι χάκερς κλέβουν δυτικά μυστικά στοχεύοντας... καταναλωτικές συσκευές

Οι χάκερ της κινεζικής κυβέρνησης χρησιμοποιούν τακτικά τεράστια δίκτυα παραβιασμένων συσκευών, όπως οικιακούς δρομολογητές και έξυπνα ψυγεία

Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από την Intel και ελπίδες για αποκλιμάκωση με το Ιράν
Markets

Νέα ιστορικά υψηλά στη Wall Street – Η Intel απογείωσε τον Nasdaq

Οι προσδοκίες για επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Intel οδήγησαν S&P 500 και Nasdaq σε νέα ρεκόρ

Ιράν: Σε «ελεύθερη πτώση» η ιρανική οικονομία εν μέσω πληθωρισμού και ναυτικού αποκλεισμού
World

Ιράν: Μια οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης

Ισχυρή πίεση αντιμετωπίζει η οικονομία του Ιράν, με τις μειώσεις των εξαγωγών και τον καλπάζοντα πληθωρισμό να διαμορφώνουν ένα εύθραυστο σκηνικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
World

Ο πόλεμος στο Ιράν «καίει» τη fast fashion

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΗ: Μέσω δημόσιας εγγραφής στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό η ΑΜΚ
Business

Πώς θα γίνει η ΑΜΚ της ΔΕΗ σε Ελλάδα και εξωτερικό

Με την Αύξηση Μετοχικου Κεφαλαίου η ΔΕΗ στοχεύει στη χρηματοδοτήση των επενδύσεών της και στην ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας της

Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ
Πολιτική

Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ

Στο Προεδρικό Μέγαρο ο Γάλλος πρόεδρος - Νωρίτερα το απόγευμα ο Εμανουέλ Μακρόν συμμετείχε με τον Κυριακό Μητσοτάκη σε εκδήλωση στη Ρωμαϊκή Αγορά

Αεροπορικές εταιρείες: Το καλό, το κακό και το… χειρότερο σενάριο λόγω της έλλειψης καυσίμων
World

Αγώνας δρόμου για τις αεροπορικές - Τα 3 σενάρια

Πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα για τις αεριπορικές εταιρείες αλλά και για τους ταξιδιώτες με φόντο τα προβλήματα με τα αεροπορικά καύσιμα

Μελίνα Ζιάγκου
Citi: «Μετασχηματιστική ανάπτυξη με βραχυπρόθεσμο κόστος» στο νέο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της ΔΕΗ
Business

Citi για ΔΕΗ: «Μετασχηματιστική ανάπτυξη με βραχυπρόθεσμο κόστος»

Η Citi θεωρεί ότι η στρατηγική είναι συνεκτική και μπορεί να ενισχύσει τη θέση της ΔΕΗ σε αγορές με αυξανόμενη ζήτηση και περιορισμένη προσφορά

ΥΠΕΝ: «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» – 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται με επιδότηση άνω των 125 εκατ. ευρώ
Green

«Πράσινο φως» για 37.000 νοικοκυριά στο πρόγραμμα θέρμανσης

Πάνω από 37.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» με συνολική επιδότηση που ξεπερνά τα 125 εκατ. ευρώ

Rosie Allimonos στο Delphi Economic Forum XI: «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα μίντια»
Business

Rosie Allimonos στο Delphi Economic Forum XI: «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα μίντια»

Η Group Technology & AI Advisor της Alter Ego Media, Rosie Allimonos, εστίασε στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο των μίντια

Βαρδής Βαρδινογιάννης: Δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη στιγμή για επένδυση στο gaming.
Business

Β. Βαρδινογιάννης (Couch Heroes): Επενδυτική ευκαιρία το online gaming

Ο CEO της Couch Heroes, Βαρδής Βαρδινογιάννης μίλησε στο Delphi Economic Forum για τις προοπτικές του online gaming και τις δυνατότητες της Ελλάδας

OT Delphi Economic Forum XI: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα
Delphi Economic Forum XI

OT Delphi Economic Forum XI: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

Ολες οι συζητήσεις και αναλύσεις που έγιναν την 3η μέρα στο OT Delphi Economic Forum XI

Google: Επενδύει έως και 40 δισ. δολάρια στην Anthropic
Tεχνητή νοημοσύνη

Επένδυση-μαμούθ 40 δισ. της Google στην Anthropic

Η Anthropic σύναψε συμφωνία με την Broadcom και την Google για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης νωρίτερα αυτό το μήνα

Δημήτρης Σταμούλης
Κρίσιμα ορυκτά: Σε συντονισμό ΗΠΑ και ΕΕ για τον εφοδιασμό και τις εμπορικές πολιτικές
World

Στενή συνεργασία ΗΠΑ-ΕΕ για τον εφοδιασμό σε κρίσιμα ορυκτά

Οι δυο πλευρές υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τα κρίσιμα ορυκτά το οποίο αφορά ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού απο την εξερεύνηση και την εξόρυξη έως την επεξεργασία, και την ανακύκλωση

