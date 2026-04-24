Intel: Άνοδος μετοχής καθώς η ΑΙ ενισχύει τη ζήτηση επεξεργαστών

Η ζήτηση για επεξεργαστές της Intel από εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης ήταν τόσο ισχυρή το πρώτο τρίμηνο, ώστε η εταιρεία πούλησε ακόμη και τσιπ που είχε αρχικά διαγράψει ως απώλεια, μια αξιοσημείωτη ανατροπή της κατάστασης που οδήγησε τις μετοχές της εταιρείας σε ραγδαία άνοδο την Παρασκευή.

Η μετοχή σημείωσε άνοδο 28% στα 85 δολάρια στις προκαταρκτικές συναλλαγές, με πορεία να ανοίξει σε ιστορικό υψηλό που θα ξεπερνούσε την κορυφή της εποχής των dot-com του 2000 και θα πρόσθετε περισσότερα από 90 δισεκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, ανεβάζοντάς την πάνω από τα 420 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ανταγωνίστρια AMD και η Arm σημείωσαν επίσης άνοδο 7% η καθεμία, καθώς ενισχύεται η πεποίθηση ότι η «συμπερασματολογία» —η διαδικασία μέσω της οποίας η τεχνητή νοημοσύνη απαντά σε ερωτήματα των χρηστών— θα μπορούσε να επαναφέρει τις κεντρικές μονάδες επεξεργασίας στο επίκεντρο του κλάδου, μετά από χρόνια κατά τα οποία είχαν επισκιάσει τα γραφικά τσιπ που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia, ο γίγαντας των γραφικών τσιπ που έχει κυριαρχήσει στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, έχει επίσης αντιληφθεί την αλλαγή και προετοιμάζεται για μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Τον περασμένο μήνα παρουσίασε έναν νέο κεντρικό επεξεργαστή, μια σπάνια κίνηση σε ένα πεδίο που είχε παραχωρήσει εδώ και καιρό στους ανταγωνιστές της.

Οι μετοχές της παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες την Παρασκευή.

Αύξηση τιμών-στόχων για τη μετοχή της Intel

Τουλάχιστον 14 χρηματιστηριακές εταιρείες αύξησαν τις τιμές στόχους για τη μετοχή της Intel μετά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου και τις προβλέψεις πωλήσεων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, με την HSBC να επισημαίνει την αυξανόμενη ζήτηση για τις CPU διακομιστών Xeon της Intel που χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο οικονομικός διευθυντής David Zinsner δήλωσε στο Reuters ότι η πρόβλεψη αυτή οφείλεται εν μέρει στις υψηλότερες τιμές και στην έλλειψη προσφοράς κατά το πρώτο τρίμηνο, γεγονός που ανάγκασε την Intel να αντλήσει από τα αποθέματα τελικών προϊόντων και να πουλήσει τσιπ που δεν είχε προβλέψει να διαθέσει.

«Πρόκειται είτε για προϊόντα με μειωμένες προδιαγραφές είτε για παλαιότερα μοντέλα που είχαμε αποσύρει από την αγορά, και στη συνέχεια συνεργαστήκαμε με τους πελάτες. Αυτό βοήθησε πολύ. Δεν είμαι σίγουρος αν θα έχουμε αυτό το πλεονέκτημα κατά το δεύτερο τρίμηνο», ανέφερε.

Ανοδος 80% της μετοχής της Intel φέτος

H μετοχή της Intel έχει ήδη σημειώσει άνοδο περίπου 80% φέτος, μετά από άλμα περίπου 84% πέρυσι, καθώς η ανάκαμψή της κερδίζει δυναμική υπό τη διεύθυνση του διευθύνοντος συμβούλου Lip-Bu Tan, μετά από χρόνια λανθασμένων κινήσεων.

Σήμερα διαπραγματεύεται περίπου 90 φορές τα εκτιμώμενα μελλοντικά κέρδη των επόμενων 12 μηνών —το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ— πολύ υψηλότερα από τις 37 φορές της AMD και τις 22 της Nvidia.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Intel σημείωσε μια συμβολική ώθηση στις φιλοδοξίες της για την κατασκευή επί παραγγελία, εξασφαλίζοντας την Tesla ως πελάτη για τη διαδικασία κατασκευής τσιπ επόμενης γενιάς 14A, που συνδέεται με το σχεδιαζόμενο συγκρότημα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Terafab του Elon Musk.

«Αν ο τομέας της μεταλλουργίας αρχίσει να συμβάλλει ουσιαστικά το 2027 – όπως αναμένεται – αυτό θα αποδείξει πραγματικά ότι η ανάκαμψη της εταιρείας έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Bob O’Donnell, πρόεδρος και επικεφαλής αναλυτής της TECHnalysis Research.