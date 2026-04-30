Κοινωνικός αποκλεισμός: 1 στους 4 σε κίνδυνο φτώχειας – Πίσω μόνο από Βουλγαρία η Ελλάδα

Το 27,5% των Ελλήνων (πάνω από 1 στους 4) ή περίπου 2,8 εκατομμύρια πολίτες που ζουν στη χώρα μας διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού το 2025, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, Eurostat.

Συνολικά σε επίπεδο ΕΕ, το 2025, 92,7 εκατομμύρια άτομα (20,9% του πληθυσμού) διατρέχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

H Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία όπου το αντίστοιχο ποσοστό κινδύνου από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται σε 29,8%.

Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ευρωζώνη των 20 κρατών-μελών (2023-2025)είναι 21,4% και στην ΕΕ των 27 (από το 2020) 20,9%.

Συνολικά σε επίπεδο ΕΕ, το 2025, 92,7 εκατομμύρια άτομα (20,9% του πληθυσμού) διατρέχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Τα άτομα αυτά ζούσαν σε νοικοκυριά που αντιμετώπιζαν τουλάχιστον έναν από τους τρεις κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού: κίνδυνο φτώχειας, σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση, καθώς και διαβίωση σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

Σε σύγκριση με το 2024, ο αριθμός των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο μειώθηκε κατά 600.000 άτομα (από 93,3 εκατομμύρια ή 21,0 % του πληθυσμού).

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, τα οποία δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει μερικά από τα ευρήματα του πιο αναλυτικού άρθρου «Statistics Explained».

Πίσω από την Βουλγαρία και την Ελλάδα ακολουθεί άλλη μια βαλκανική χώρα, η Ρουμανία (27,4%), ενώ αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Τσεχία (11,5%), την Πολωνία (15,0%) και τη Σλοβενία (15,5%).

Το πιο πάνω γράφημα παρέχει μια ανάλυση για τον πληθυσμό της ΕΕ σχετικά με τις διάφορες συνιστώσες του κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Από τα 92,7 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ που αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2025, περίπου 5,7 εκατομμύρια ζούσαν σε νοικοκυριά που αντιμετώπιζαν ταυτόχρονα και τους τρεις κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Υπήρχαν 11,6 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ που διαβίωναν τόσο υπό κίνδυνο φτώχειας όσο και σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας (αλλά χωρίς σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση) 8,1 εκατομμύρια διατρέχαν κίνδυνο φτώχειας και ταυτόχρονα υφίστανται σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση (χωρίς όμως να ζουν σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας) σχεδόν 1,5 εκατομμύρια ζούσαν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας, ενώ υφίσταντο σοβαρή υλική στέρηση (χωρίς όμως να διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας).

Γυναίκες και νέοι ενήλικες σε μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

Κατά την ανάλυση ανά φύλο, ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ ήταν υψηλότερος για τις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες (21,9% έναντι 19,8%).

Όσον αφορά την ηλικία, ο υψηλότερος κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ καταγράφηκε στους νέους ηλικίας 18-24 ετών (26,3%), ενώ ο χαμηλότερος κίνδυνος καταγράφηκε στους ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω (18,8%).

Επιπλέον, ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν 19,1% για τους ενήλικες ηλικίας 25-49 ετών και 20,8% για τον πληθυσμό ηλικίας 50-64 ετών. Η νεότερη ηλικιακή ομάδα, τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, κατέγραψε σχετικά υψηλό κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (24,3%).

Εκτός από την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο είχε σημαντική επίδραση στον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

Σε επίπεδο ΕΕ, περισσότερο από το ένα τρίτο (34,2%) του συνόλου των ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (επίπεδα 0-2 της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης της Εκπαίδευσης (ISCED)) διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σε σύγκριση με το 10,3 % των ατόμων της ίδιας ηλικιακής ομάδας με τριτοβάθμιο (υψηλό) επίπεδο εκπαίδευσης (επίπεδα ISCED 5-8). Το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα με μέσο επίπεδο εκπαίδευσης (επίπεδα ISCED 3-4) ήταν 19,2 %.

Υψηλότερος κίνδυνος για νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά

Περισσότερο από το ένα πέμπτο (22,1%) των ατόμων που ζούσαν σε νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά στην ΕΕ διατρέχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στα νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά (19,8%).

Ωστόσο, τα ποσοστά αυτά παρουσίαζαν σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Για τα άτομα που ζούσαν σε νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά, το ποσοστό κυμαινόταν από το υψηλό 29,9% στην Ισπανία, 29,4% στη Ρουμανία και 29,1% στη Βουλγαρία έως το χαμηλό 12,2% στην Κύπρο, 11,7% στην Ολλανδία και 10,4% στη Σλοβενία (βλ. ακόλουθο Διάγραμμα).

Για όσους ζούσαν σε νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά, τα ποσοστά κυμαίνονταν από 33,4 % στη Λετονία, 32,3 % στη Λιθουανία και 28,9 % στη Βουλγαρία έως 12,8 % στο Λουξεμβούργο, 12,3 % στη Σλοβακία και 9,6 % στην Τσεχία.