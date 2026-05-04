Υπουργοί Γεωργίας: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων κατά την άτυπη συνάντηση, που είχαν σήμερα οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στις 4 Μαΐου 2026 οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ συναντήθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία, σε άτυπη υπουργική συνάντηση υπό την προεδρία της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας δρος Μαρίας Παναγιώτου. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων κ. Christophe Hansen, η Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Veronika Vrecionová, καθώς και εκπρόσωποι βασικών φορέων του τομέα, μεταξύ των οποίων οι COPA, COGECA και CEJA.

Η κλιματική κρίση, οι ζωικές και φυτικές ασθένειες, η αστάθεια των αγορών και οι γεωπολιτικές εξελίξεις αναγνωρίστηκαν ως βασικές πιέσεις για το γεωργικό εισόδημα

Οι υπουργοί επικεντρώθηκαν στο πώς η ΕΕ μπορεί να προβλέπει, να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τους ολοένα και πιο σύνθετους και συστημικούς κινδύνους που επηρεάζουν τον αγροδιατροφικό τομέα. Η κλιματική κρίση, οι ζωικές και φυτικές ασθένειες, η αστάθεια των αγορών και οι γεωπολιτικές εξελίξεις αναγνωρίστηκαν ως βασικές πιέσεις για το γεωργικό εισόδημα, τις αγροτικές κοινότητες και τη σταθερότητα των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις που παρουσιάστηκαν στους υπουργούς, οι απώλειες στη γεωργία της ΕΕ λόγω της κλιματικής αλλαγής εκτιμώνται σε περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, με την τάση να αναμένεται αυξητική τα επόμενα χρόνια, ενώ σημαντικό μέρος αυτών των απωλειών παραμένει ανασφάλιστο.

Προς μια πιο ανθεκτική ευρωπαϊκή γεωργία

Οι υπουργοί υπογράμμισαν ότι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας. Αν και η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο στήριξης, υπήρξε ευρεία σύγκλιση ως προς την ανάγκη μιας πιο ολοκληρωμένης και προνοητικής προσέγγισης στη διαχείριση κινδύνων, τόσο εντός όσο και πέραν της ΚΑΠ.

Στη συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των εργαλείων πρόληψης και ετοιμότητας, αύξησης της αξιοποίησης των μέσων διαχείρισης κινδύνου, βελτίωσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και καλύτερης αξιοποίησης των δεδομένων και της καινοτομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη υιοθέτησης μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία θα συνδυάζει εργαλεία μετριασμού κινδύνου, μεταφοράς κινδύνου και διαχείρισης κρίσεων, καθώς και στη βελτίωση του συνολικού υποστηρικτικού πλαισίου μέσω ισχυρότερων συμβουλευτικών υπηρεσιών, μεταφοράς γνώσης και πρόσβασης των γεωργών σε στοχευμένα εργαλεία.

Μια κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη

Η Κυπριακή Προεδρία ανέδειξε την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Οι υπουργοί συμφώνησαν ότι οι προκλήσεις αυτές αποκτούν ολοένα και περισσότερο συστημικό χαρακτήρα και απαιτούν συντονισμένες ευρωπαϊκές απαντήσεις. Επιβεβαιώθηκε επίσης η σημασία συμπλήρωσης των τομεακών πολιτικών με μια πιο οριζόντια προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα συνδέει τη γεωργία με το περιβάλλον, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και την καινοτομία.

Από τη συζήτηση στην πράξη

Τα συμπεράσματα της συνάντησης θα τροφοδοτήσουν τις συνεχιζόμενες εργασίες του Συμβουλίου, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μελλοντική Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027 και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών μηχανισμών αντιμετώπισης κρίσεων στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προώθηση λύσεων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας, με έμφαση σε πρακτικά και εφαρμόσιμα μέτρα που στηρίζουν άμεσα τους γεωργούς, ιδιαίτερα στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης, η Κυπριακή Προεδρία υπογράμμισε την ανάγκη μετατροπής των σημερινών συζητήσεων σε συγκεκριμένες πολιτικές κατευθύνσεις.

Οι εργασίες της άτυπης συνάντησης AGRIFISH συνεχίζονται στις 5 Μαΐου με τις συζητήσεις των υπουργών Αλιείας και Θαλάσσιων Υποθέσεων να επικεντρώνονται στην αξιολόγηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και στις μελλοντικές της κατευθύνσεις.