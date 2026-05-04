ΕΚΤ: Να μη μειωθούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες

Οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης δεν θα πρέπει να μειώσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών, προειδοποίησε η επικεφαλής επόπτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κλάουντια Μπουχ.

Η Μπουχ εξήγησε ότι μια μείωση δεν θα ενίσχυε την προσφορά πιστώσεων καθώς η ζήτηση είναι ασθενής και το περιβάλλον γεμάτο κινδύνους.

Μπουχ: Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες

Οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν επιλογές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών της ευρωζώνης, οι οποίες υστερούν σε σχέση με τις αμερικανικές τράπεζες στις διεθνείς αγορές.

Απευθυνόμενη στους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, η Μπουχ υποστήριξε ότι οι τράπεζες χρειάζονται ισχυρές θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας για να αντιμετωπίσουν κινδύνους που κυμαίνονται από τον πόλεμο στο Ιράν και τις οικονομικές του συνέπειες έως τα προβλήματα στις ιδιωτικές αγορές και τις κυβερνοεπιθέσεις.

«Οι τράπεζες διαθέτουν επί του παρόντος επαρκή κεφάλαια για να δανείσουν στην οικονομία, αλλά οι αυξημένοι κίνδυνοι, η χαμηλότερη ανοχή κινδύνου και η ασθενής ζήτηση δανείων εμποδίζουν την παροχή πιστώσεων να επεκταθεί ταχύτερα» τόνισε στη συνάντηση με την Ευρωομάδα των υπουργών Οικονομικών τη Δευτέρα.

«Σε αυτή την περίπτωση, η μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων μπορεί απλώς να οδηγήσει σε υψηλότερες καταβολές στους μετόχους αντί για περισσότερο δανεισμό σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά».

Οι μακροχρόνιες εκκλήσεις της ΕΚΤ

Επανέλαβε τις μακροχρόνιες εκκλήσεις της ΕΚΤ για τη θέσπιση κοινής εγγύησης καταθέσεων και την άρση των κανονιστικών εμποδίων μεταξύ των χωρών που εμποδίζουν την ελεύθερη ροή ρευστότητας και κεφαλαίων.

Όσον αφορά τον ρόλο της ίδιας της ΕΚΤ, η Μπουχ επανέλαβε ότι οι εποπτικές αρχές θα «αντιμετωπίζουν τις διασυνοριακές και τις εγχώριες συγχωνεύσεις ισότιμα».

Τα σχόλιά της ήρθαν καθώς η ιταλική τράπεζα UniCredit προσπαθεί να εξαγοράσει την γερμανική Commerzbank εν μέσω έντονης αντίθεσης από την κυβέρνηση στο Βερολίνο.