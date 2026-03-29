Αίγυπτος: Εντολή σε καφέ και εστιατόρια να κλείνουν στις 9 το βράδυ

Σειρά προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση της ραγδαίας ανόδου των τιμών της ενέργειας που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, λαμβάνει η Αίγυπτος. Μεταξύ αυτών και η εντολή σε καταστήματα, εστιατόρια και καφετέριες να κλείνουν νωρίς και συγκεκριμένα να «κλείνουν τους διακόπτες» στις 9 μμ κάθε βράδυ για τον επόμενο μήνα.

Τα «έκτακτα μέτρα» που εισήγαγε η αιγυπτιακή κυβέρνηση περιλαμβάνουν επίσης τη μείωση της έντασης του φωτισμού των δρόμων και των διαφημίσεων κατά μήκος των δρόμων, καθώς και την επιστροφή στην τηλεργασία για μία ημέρα την εβδομάδα τον Απρίλιο για πολλούς.

Η Αίγυπτος πληρώνει την κρίση

Η Αίγυπτος έχει πληγεί ιδιαίτερα από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τον ουσιαστικό αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, μιας βασικής ναυτιλιακής διαδρομής για το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί στα ύψη από τη στιγμή που η προμήθεια μέσω της θαλάσσιας οδού σταμάτησε σχεδόν εντελώς, με φόβους ότι θα μπορούσε να υπάρξει αλυσιδωτή αντίδραση στις τιμές των τροφίμων, των φαρμάκων και άλλων αγαθών αν το ζήτημα παραμείνει άλυτο.

Παρόλο που η Αίγυπτος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο, η εξάρτησή της από εισαγόμενα καύσιμα την καθιστά ευάλωτη σε διαταραχές του εφοδιασμού.

Ο πρωθυπουργός της Αιγύπτου, Μοστάφα Μαντμπούλι, δήλωσε το Σάββατο ότι μόνο ο λογαριασμός της χώρας για τη βενζίνη είχε υπερδιπλασιαστεί από τον Ιανουάριο, φτάνοντας τα 2,5 δισ. δολάρια (1,9 δισ. λίρες) τον Μάρτιο.

Εξαίρεση για τα ξενοδοχεία

Τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά αξιοθέατα θα εξαιρούνται από τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Ο τουρισμός εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το ένα δέκατο της αιγυπτιακής οικονομίας.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το BBC, αρκετά ξενοδοχεία στο Κάιρο, μεταξύ των οποίων τα Marriott και Cosmopolitan, δήλωσαν στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RFI ότι έχουν προμηθευτεί γεννήτριες για την περίπτωση διακοπών ρεύματος και θα διατηρήσουν τα εστιατόριά τους ανοιχτά για τους επισκέπτες, ανεξάρτητα από τις ώρες κλεισίματος που ισχύουν αλλού.

Ενώ στους περισσότερους υπαλλήλους θα ζητηθεί να εργάζονται από το σπίτι μία ημέρα την εβδομάδα, οι εργαζόμενοι σε βασικές υπηρεσίες – όπως εκείνοι σε νοσοκομεία, σχολεία και εργοστάσια – θα εξαιρούνται.

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει ήδη αυξήσει τις τιμές της βενζίνης και το κόστος των δημόσιων μεταφορών, προκειμένου να περιορίσει τον αντίκτυπο της πολεμικής σύγκρουσης στα δημόσια οικονομικά της.