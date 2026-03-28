GLP-1: Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος «ξαναγράφουν» τις τάσεις στη μόδα

Η εικόνα στον καθρέφτη αλλάζει – και μαζί της αλλάζει σιγά – σιγά και η… ντουλάπα μας.

Η άνοδος των φαρμάκων GLP-1, που χρησιμοποιούνται για την απώλεια βάρους, δεν επηρεάζει μόνο την υγεία των καταναλωτών αλλά και τις αγοραστικές τους συνήθειες, φέρνοντας μια αθόρυβη αλλά βαθιά μεταμόρφωση στη βιομηχανία της μόδας.

Καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν το σώμα τους να μεταβάλλεται, η ανάγκη για νέα ρούχα γίνεται άμεση και επιτακτική. Δεν πρόκειται απλώς για αλλαγή μεγέθους, αλλά για μια συνολική επανεκκίνηση της προσωπικής εικόνας και του στυλ.

Οι αριθμοί που δείχνουν την αλλαγή λόγω GPL-1

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Circana, περίπου το 23% των νοικοκυριών στις ΗΠΑ χρησιμοποιεί φάρμακα GLP-1, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Από αυτούς, το 80% εκτιμά ότι θα χρειαστεί να αγοράσει νέα ρούχα λόγω αλλαγής μεγέθους, ενώ πάνω από τους μισούς έχουν ήδη προχωρήσει σε αγορές ένδυσης και υπόδησης για τον ίδιο λόγο.

Τα πρώτα σημάδια της αλλαγής είναι ήδη εμφανή: οι πωλήσεις μεγαλύτερων μεγεθών, ιδιαίτερα σε κατηγορίες όπως τα σουτιέν, παρουσιάζουν επιβράδυνση, ενώ τα μικρότερα μεγέθη καταγράφουν άνοδο.

Πρόκειται για μια ένδειξη που δείχνει μια ευρύτερη μετατόπιση που μόλις ξεκινά.

Νέες συνήθειες, νέα ρούχα

Όπως αναφέρει το Retail Dive, η αλλαγή δεν περιορίζεται στα νούμερα. Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν τα GLP-1 υιοθετούν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής – πιο δραστήριο, πιο κοινωνικό, πιο εξωστρεφή.

Αυτό αντικατοπτρίζεται και στις επιλογές τους: αυξάνονται οι αγορές σε αθλητικά σορτς, τζιν, casual παντελόνια, φορέματα και άνετα εσώρουχα.

Η ένδυση πλέον δεν καλύπτει μόνο την ανάγκη εφαρμογής στο σώμα, αλλά και την ανάγκη αυτοπεποίθησης. Τα ρούχα γίνονται εργαλείο έκφρασης μιας νέας ταυτότητας.

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της αγοράς

Η μετάβαση αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις. Κατηγορίες που σχετίζονται με την ευεξία, την άνεση και τη «μεταμόρφωση» του σώματος αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ και η αγορά υποδημάτων φαίνεται να ωφελείται, καθώς οι καταναλωτές ανανεώνουν συνολικά την εμφάνισή τους.

Ωστόσο, δεν επηρεάζονται όλοι θετικά.

Η αλυσίδα Destination XL ανακοίνωσε πτώση πωλήσεων, αποδίδοντας μέρος της σε πελάτες που αλλάζουν μεγέθη λόγω GLP-1, προκαλώντας αστάθεια στη ζήτηση.

Αντίστοιχα, η Torrid κατέγραψε σημαντική μείωση πωλήσεων και προχώρησε σε κλείσιμο καταστημάτων και μειώσεις τιμών.

Μια δομική αλλαγή στη μόδα

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για μια παροδική τάση. Η διάδοση των GLP-1 επηρεάζει όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχολογία του καταναλωτή.

Οι άνθρωποι επανεξετάζουν τι τους ταιριάζει, τι τους κολακεύει και τι αντικατοπτρίζει τον νέο τρόπο ζωής τους.

Η βιομηχανία της μόδας βρίσκεται μπροστά σε μια βαθιά μεταμόρφωση. Οι εταιρείες που θα κατανοήσουν τόσο τη σωματική όσο και τη συναισθηματική διάσταση αυτής της αλλαγής είναι εκείνες που θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν.

Σε έναν κόσμο όπου το σώμα αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, η μόδα καλείται να ακολουθήσει – ή να μείνει πίσω.