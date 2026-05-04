Νάγκελ (ΕΚΤ): Θα υποστήριζε αύξηση των επιτοκίων

Θα χρειαστεί να αυξήσει το κόστος δανεισμού τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εφόσον δεν υπάρξει σημαντική βελτίωση στις προοπτικές του πληθωρισμού, δήλωσε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Γιοακίμ Νάγκελ.

Ενώ ήταν συνετό να μην αυστηροποιηθεί η νομισματική πολιτική την περασμένη εβδομάδα για να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, αυτή η «προσέγγιση αναμονής και εξέτασης δεν πρέπει να συγχέεται με δισταγμό» τόνισε ο πρόεδρος της Bundesbank τη Δευτέρα στη Φρανκφούρτη.

Αναφερόμενος στις νέες προβλέψεις της ΕΚΤ που θα είναι διαθέσιμες τον επόμενο μήνα — παράλληλα με περισσότερες ειδήσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή — είπε ότι «εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν βελτιωθούν σημαντικά σε αυτές τις προβλέψεις, αυτό θα υποστήριζε μια αύξηση των επιτοκίων», επαναλαμβάνοντας σχόλια της περασμένης εβδομάδας.

«Γνωρίζουμε τους κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών και είμαστε έτοιμοι να δράσουμε ανά πάσα στιγμή» είπε ο Νάγκελ. «Το διοικητικό συμβούλιο έχει αποδείξει ότι ενεργεί αποφασιστικά όταν είναι απαραίτητο».

Η ΕΚΤ δεν μπορεί να αποτρέψει την απότομη αύξηση του ενεργειακού κόστους αλλά μπορεί να επηρεάσει τη μεσοπρόθεσμη πορεία της αύξησης των τιμών.

«Όσο περισσότερο διαρκεί η σύγκρουση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ο πληθωρισμός να παραμείνει υψηλός εάν η νομισματική πολιτική δεν αναλάβει δράση», δήλωσε ο Νάγκελ, ο οποίος τόνισε την αύξηση των μεσοπρόθεσμων προσδοκιών των καταναλωτών για τον πληθωρισμό στο 3% από 2,5% τον Μάρτιο.

Οι απόψεις στους κόλπους της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ την περασμένη Πέμπτη διατήρησε αμετάβλητο το κόστος δανεισμού, ενώ παράλληλα έδωσε το μήνυμα ότι θα εξεταστεί η αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση στις 10-11 Ιουνίου. Αυτό συνάδει με τις προσδοκίες των οικονομολόγων και των επενδυτών, με τους τελευταίους να βλέπουν δύο ακόμη κινήσεις πριν από το τέλος του έτους.

Μιλώντας νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Σλοβάκος ομόλογός του Νάγκελ, Πίτερ Κάζιμιρ, υιοθέτησε παρόμοιο τόνο, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση των επιτοκίων είναι «σχεδόν αναπόφευκτη». Άλλοι, ωστόσο, ήταν πιο επιφυλακτικοί, με τον Έλληνα Γιάννη Στουρνάρα να περιγράφει τον κίνδυνο ύφεσης ως «πραγματικό».